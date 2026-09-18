Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της επιστροφής στην καθημερινότητα. Οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν, οι ρυθμοί επιταχύνονται και η σωστή διαχείριση του χρόνου και των οικονομικών αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα να οργανώνει κάποιος αποτελεσματικά το παρόν του, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα πιο ασφαλές και άνετο μέλλον. Και ο Σεπτέμβριος φαντάζει ως ιδανική συγκυρία, καθώς για πολλούς από εμάς είναι ο μήνας των νέων στόχων και των αλλαγών. Φτιάχνοντας τη λίστα των επιθυμιών, είναι ευκαιρία να δώσουμε στους εαυτούς μας την ασφάλεια που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση τη ζωή μας. Και πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Οργανώνοντας και την ασφάλισή μας.

Το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+ της Eurolife FFH μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτόν το σχεδιασμό πιο προσιτό οικονομικά, αφού προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όσους συνδυάζουν διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα. Ακριβώς επειδή με το ΕurolifeSYN+ όσο περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια αγοράζεις, τόσο μεγαλύτερη μείωση αποκτάς στο ασφάλιστρο που πληρώνεις.

Ποιες ανάγκες μπορείς να καλύψεις

Την υγεία σου

Με νοσοκομειακά προγράμματα που καλύπτουν δαπάνες νοσοκομείου και ιατρών, επείγοντα περιστατικά, απευθείας κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και 24ωρη εξυπηρέτηση. Και με τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, έχεις κάλυψη ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και δωρεάν check-up.

Το όχημά σου

Με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Eurolife FFH έχεις προστασία απέναντι σε υλικές ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη κ.α. φροντίδα ατυχήματος 24/7, καθώς και τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη διάρκεια ασφάλισης.

Την κατοικία σου

Προστάτεψε το κτήριο αλλά και το περιεχόμενο που βρίσκεται μέσα σε αυτό, με καλύψεις όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες κ.α. Παράλληλα, έχεις στη διάθεσή σου υπηρεσίες για άμεση επέμβαση 24/7 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών. Και μην ξεχνάς! Ασφαλίζοντας την κατοικία σου απέναντι σε πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό, μπορείς να αποκτήσεις έως 20% μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Το κατοικίδιό σου

Με το πρόγραμμα ασφάλισης για κατοικίδια εξασφαλίζεις κάλυψη για νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και επείγοντα περιστατικά, καθώς και πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές σε υπηρεσίες και προϊόντα φροντίδας και καλλωπισμού, για τον τετράποδο φίλο σου.

Την ψηφιακή σου δραστηριότητα

Με το πρόγραμμα ασφάλισης από τους κινδύνους του διαδικτύου, απολαμβάνεις με ηρεμία την περιήγησή σου στο διαδίκτυο, αφού σε καλύπτει για κακώς ολοκληρωμένες online αγορές, αμφισβητούμενες online συναλλαγές, κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, και παράλληλα σου προσφέρει νομική και τεχνική υποστήριξη.

Τα προσωπικά σου αντικείμενα

Με την ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων αποζημιώνεσαι για κλοπή ή απώλεια χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και παράλληλα καλύπτεσαι εάν ταυτόχρονα σου κλέψουν ή χάσεις δημόσια έγγραφα, το κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Πώς λειτουργεί το ΕurolifeSYN+

Οι εκπτώσεις ισχύουν από δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια και πάνω, αφορούν μόνο προϊόντα που συμμετέχουν στο ΕurolifeSYN+ και λειτουργούν κλιμακωτά:

• Εάν έχεις ήδη ένα προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τότε αποκτάς 5% έκπτωση όταν αγοράζεις ένα 2ο συμβόλαιο

• Στο 3ο συμβόλαιο που αγοράζεις, αποκτάς 10% έκπτωση

• Στο 4ο συμβόλαιο, έχεις 15% έκπτωση

• Για κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζεις, αποκτάς 15% έκπτωση (εκτός από τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή οχήματος, για τα οποία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκπτωση 5%)

Για την έκπτωση χρειάζεται να είναι σε ισχύ τα προηγούμενα συμβόλαια ενώ η κλιμάκωση των προνομίων μείωσης τιμών εφαρμόζεται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς του εκάστοτε συμβολαίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα προνόμια του ΕurolifeSYN+ ισχύουν για νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες της Eurolife FFH που έχουν ήδη προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ασφάλεια και προνομιακές τιμές με τη Eurolife FFH

Τώρα μπορείς να προστατεύεις, ακόμα πιο αποτελεσματικά, όλα όσα έχουν αξία για σένα! Με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+ μπορείς να εξασφαλίσεις, πιο οικονομικά, ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου.

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Γιατί, τελικά, οι επιλογές που κάνουμε σήμερα είναι εκείνες που μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες για το αύριο.