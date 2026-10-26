Ο Πολιτιστικός, Αθλητικός Οργανισμός Νέων Π.Α.Ρ.Ο.Ν. είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος φιλανθρωπικού προσανατολισμού.

Στόχο έχει να υποστηρίζει μέσω της αυτοχρηματοδότησής τους αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους εργαζομένων και συνταξιούχων, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και γενικότερα κάθε σύλλογο που έχει καταστατικό στην Ελλάδα.

Επίσης, και πέραν της αυτοχρηματοδότησης των σωματείων, ο Οργανισμός Π.Α.Ρ.Ο.Ν. στηρίζει διάφορες κοινωνικές ομάδες καθώς επίσης χρηματοδοτεί και την κατασκευή γηπέδων για την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού. Η οραματική αυτή πρωτοβουλία εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και καθημερινά εγγράφονται νέα μέλη για να συνδράμουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής είναι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που συμπορεύονται με τον Οργανισμό στην υλοποίηση του οράματος για την αυτοχρηματοδότηση των σωματείων και των συλλόγων.

Τα μέλη του Π.Α.Ρ.Ο.Ν που είναι μέλη, φίλοι και γνωστοί των σωματείων απολαμβάνουν εκπτωτικά προγράμματα από τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με την επίδειξη της paron card, μίας κάρτας προνομίων, όταν αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, τα μέλη έχουν και την Members Paron card, μία επίσης εκπτωτική κάρτα συνδεδεμένη με την paron card με ανταποδοτικά οφέλη για τον χρήστη.

Από την χρήση της κάρτας των μελών δημιουργούνται και οι πηγές αυτοχρηματοδότησης των σωματείων καθώς με αυτόν τον τρόπο παρέχονται ανταποδοτικά οφέλη από τις συναλλαγές.

Οφέλη της paron card και της Members Paron

Δωρεάν Απόκτηση της Κάρτας: Η κάρτα μέχρι 31/12/2027 διατίθεται εντελώς δωρεάν και είναι εφόρου ζωής .

Η κάρτα μέχρι 31/12/2027 διατίθεται και είναι . Εκπτώσεις και Προνόμια: Σε περισσότερα από 1000 συνεργαζόμενα μικρά και μεγάλα καταστήματα και επιχειρήσεις.

Σε περισσότερα από 1000 συνεργαζόμενα μικρά και μεγάλα καταστήματα και επιχειρήσεις. Ενίσχυση Συλλόγων: Ανταποδοτικά οφέλη αποδίδονται στους συλλόγους ενισχύοντας τη δράση τους.

Ανταποδοτικά οφέλη αποδίδονται στους συλλόγους ενισχύοντας τη δράση τους. Δίκτυο 1000 Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων: Συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες Super Market, μεγάλες εταιρείες του λιανεμπορίου και εκατοντάδες επιχειρήσεις εστίασης, ένδυσης, κλπ. για τις ανάγκες των μελών.

Συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες Super Market, μεγάλες εταιρείες του λιανεμπορίου και εκατοντάδες επιχειρήσεις εστίασης, ένδυσης, κλπ. για τις ανάγκες των μελών. VIP Μέλη: Επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις.

Επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις. Ανταποδοτικά Πακέτα: Ειδικές επιστροφές και προνόμια για μέλη και συνεργαζόμενους συλλόγους.

Ειδικές επιστροφές και προνόμια για μέλη και συνεργαζόμενους συλλόγους. Συνεργασίες B2B για Μεγάλες Αγορές: Ειδικά προγράμματα για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από εκπτώσεις και προσφορές μέσω της Members Paron.

Ειδικά προγράμματα για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από εκπτώσεις και προσφορές μέσω της Members Paron. Προγράμματα Διατακτικών για Επιχειρήσεις: Παροχή διατακτικών σε υπαλλήλους επιχειρήσεων.

Παροχή διατακτικών σε υπαλλήλους επιχειρήσεων. Ενίσχυση Τοπικής Αγοράς με την κάρτα Δημότη by paron: Πρωτοβουλία που στοχεύει στην τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων μέσω αποκλειστικών προνομίων και εκπτώσεων για τους δημότες.

Απόκτηση της paron card

Η απόκτηση της κάρτας γίνεται πατώντας εδώ:

🔹 Γίνε μέλος σήμερα & στήριξε το μέλλον του αθλητισμού & του πολιτισμού!

💪 Ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

📧 email: contact@paron-card.gr

☎️210 9852175

6940 465584