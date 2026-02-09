Το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου αποκτά ξεχωριστή αξία όταν συνδυάζει στυλ, ποιότητα και προσωπικό χαρακτήρα. Με τα σωστά Levi’s κομμάτια, μπορείς να δημιουργήσεις ένα δώρο που ξεπερνά το αναμενόμενο και συνοδεύεται από το Valentine’s Costumized Gift Box με το όνομά της!

Ένα Iconic Western πουκάμισο αποτελεί διαχρονική επιλογή, ιδανική για καθημερινές αλλά και πιο προσεγμένες εμφανίσεις. Συνδύασέ το με ένα Loose Boot jean για σύγχρονη σιλουέτα και άνεση, δημιουργώντας ένα denim σύνολο που αντανακλά αυθεντικότητα και προσωπικό στυλ.

Για να ολοκληρωθεί το δώρο, πρόσθεσε αξεσουάρ όπως το Emerson shoulder bag ή ένα satin bandana, δίνοντας χαρακτήρα και λειτουργικότητα στο look.

*Με αγορές άνω των 80€, το δώρο σου συνοδεύεται από το Valentine’s Costumized Gift Box, εξατομικευμένο με το όνομά της, μετατρέποντας την επιλογή σου σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία δώρου.

Η ενέργεια ισχύει αποκλειστικά στα Levi’s official stores:

Levi’s Ευαγγελιστρίας: Ευαγγελιστρίας 8, 10563 Αθήνα

Ευαγγελιστρίας 8, 10563 Αθήνα Levi’s Γλυφάδα: Πλατεία Εσπερίδων 3, 16674 Γλυφάδα

Πλατεία Εσπερίδων 3, 16674 Γλυφάδα Levi’s Νέα Ερυθραία: Χαριλάου Τρικούπη 135, 14671 Νέα Ερυθραία

Η Levi’s διανέμεται αποκλειστικά από το Όμιλο Φάις σε Ελλάδα και Κύπρο.