Η προσωπική περιποίηση είναι στάση ζωής, μια μικρή υπόσχεση στον εαυτό μας ότι θα του αφιερώνουμε χρόνο, έστω και λίγα λεπτά καθημερινά. Γι’ αυτό και οι σωστές οικιακές συσκευές μπορούν πραγματικά να αλλάξουν το παιχνίδι, βοηθώντας μας να χτίσουμε ρουτίνες που ταιριάζουν στο σώμα, στην ψυχή και στον… ελεύθερο χρόνο μας.

Για μαλλιά που δείχνουν σαν μόλις βγήκες από κομμωτήριο

Ποιος δεν θέλει περιποιημένα μαλλιά χωρίς καμία προσπάθεια; Τα σύγχρονα σεσουάρ διαθέτουν ιονιστές για λιγότερο φριζάρισμα, αισθητήρες για σταθερή θερμοκρασία και ειδικά ακροφύσια για να στεγνώνουν γρήγορα τα μαλλιά σου χωρίς να τα ταλαιπωρούν. Κι αν θέλεις να πας ένα βήμα παραπέρα, οι ισιωτικές νέας γενιάς ή οι αυτόματες συσκευές για μπούκλες κάνουν όλη τη δουλειά για εσένα.

Izzy Σεσουάρ IZ-7213 2.000,0 W

Ένα καλό σεσουάρ είναι το θεμέλιο για κάθε πετυχημένο χτένισμα. Το Izzy IZ-7213 με ισχύ 2.000 W διαθέτει μοτέρ BLDC, ιδανικό για να στεγνώνεις τα μαλλιά σου γρήγορα χωρίς να τα ταλαιπωρείς. Με λειτουργία ιονισμού για λιγότερο φριζάρισμα και περισσότερη λάμψη, αλλά και επιλογές θερμοκρασίας/ταχύτητας, προσαρμόζεται ακριβώς στις ανάγκες σου. Το σεσουάρ σου συνοδεύεται από δύο στενά στόμια για λεία ολόισια μαλλιά, αλλά και από μία φυσούνα για καλοσχηματισμένες, ελαστικές μπούκλες! Εκμεταλλεύσου όλες τις δυνατότητες των αξεσουάρ και εντυπωσίασε με κάθε σου εμφάνιση!

Bellissima Ισιωτική μαλλιών AirSleek 2 in 1

Αν είσαι fan των multitasking συσκευών, αυτή θα γίνει η νέα σου εμμονή. Η Bellissima Air Sleek 2 in 1 δεν κάνει μόνο στέγνωμα. Συνδυάζει στέγνωμα και ίσιωμα, ώστε να τη χρησιμοποιείς απευθείας μετά το λούσιμο, αλλά και σε στεγνά μαλλιά για ένα καθημερινό touch-up. Χάρη στην τεχνολογία θερμού αέρα, δουλεύει πιο απαλά στα μαλλιά, ενώ οι πλάκες της γλιστρούν με ασφάλεια για να πετύχεις sleek, επαγγελματικό αποτέλεσμα. Είναι ιδανική είτε θέλεις τέλειο ίσιωμα για τη δουλειά είτε πιο glamlook για βραδινή έξοδο.

Philips Ηλεκτρική βούρτσα BHA530/00

Μπορεί μια βούρτσα να αλλάξει την καθημερινότητά σου; Όταν μιλάμε για την Philips BHA530/00, η απάντηση είναι «ναι». Χάρη στις κεραμικές πλάκες με επίστρωση αργανέλαιου και τα τρία επίπεδα θερμοκρασίας, σου επιτρέπει να ισιώνεις και να φορμάρεις απαλά, χωρίς την αίσθηση ότι «καις» τις τρίχες. Έρχεται με 5 εξαρτήματα φορμαρίσματος, ώστε να έχεις πολλές επιλογές styling στη διάθεσή σου. Ένα στόμιο για εστιασμένη ροή αέρα, μία βούρτσα με σκληρές τρίχες που αποσύρονται για καλοσχηματισμένους κυματισμούς, μία επίπεδη βούρτσα για φυσικό ίσιωμα, ένα εξάρτημα για όγκο και μία βούρτσα Thermobrush 38mm ιδανική για ίσια χτενίσματα και κυματισμούς.

Ηλεκτρικές ξυριστικές και trimmers: grooming χωρίς ταλαιπωρία

Για γυναίκες αλλά και άντρες που προτιμούν πιο λεία επιδερμίδα, οι σύγχρονες ξυριστικές μηχανές προσφέρουν γρήγορη, ασφαλή και άνετη χρήση. Και επειδή πολλές είναι αδιάβροχες, μπορείς να τις χρησιμοποιείς και στο ντους — το ultimate convenience.

Philips Κοπτική Προσώπου BT3665/15 Series 3000

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά — ειδικά στην περιποίηση του προσώπου. Η Philips BT3665/15 προσφέρει ακρίβεια στο trimming με την τεχνολογία Lift & Trim, όπου κάθε τρίχα ανασηκώνεται και κατευθύνεται σωστά προς την λεπίδα. Διαθέτει αυτοακονιζόμενες λεπίδες και πολλές ρυθμίσεις μήκους, βοηθώντας σε να διατηρείς το look σου ακριβώς όπως το θες.

Philips Αποτριχωτική Μηχανή BRE730/10

Η εμπειρία της Philips στο θέμα αποτρίχωσης είναι γνωστή, και η BRE730/10 το αποδεικνύει. Με φόρτιση 2 ωρών η ασύρματη λειτουργία προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία, ενώ η συσκευή διαθέτει 32 δίσκους για να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αποτρίχωσης. Συνοδεύεται από διάφορα εξαρτήματα για διαφορετικές περιοχές του σώματος, ενώ μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στο ντους.

Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες: μικρή συσκευή, μεγάλη διαφορά

Αν μιλάμε για self-care από την κορυφή μέχρι τα νύχια… ας ξεκινήσουμε από το χαμόγελο. Τα premium μοντέλα ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας έχουν εφαρμογές που σου δείχνουν ποια σημεία ξεχνάς να καθαρίσεις, χρονομετρητές και προγράμματα ευαισθησίας. Δεν είναι τυχαίο που όσοι τις δοκιμάζουν… δεν ξαναγυρνούν πίσω.

Oral – B Οδοντόβουρτσα iO3 Magnetic Black Series 3

Η Oral-B iO3 φέρνει την επαγγελματική τεχνολογία καθαρισμού στο σπίτι χάρη στον εσωτερικό της μηχανισμό, που μεταφέρει μικροδονήσεις στις άκρες των ινών της κεφαλής βουρτσίσματος. Με αισθητήρα πίεσης για προστασία των ούλων και στρογγυλή κεφαλή για αποτελεσματική αφαίρεση πλάκας, κάνει τη στοματική υγιεινή πιο εύκολη από ποτέ.

Αποτριχωτικές συσκευές IPL: αποτελέσματα επαγγελματικού επιπέδου στο σπίτι

Οι IPL συσκευές έχουν γίνει απίστευτα δημοφιλείς γιατί προσφέρουν μια πιο μόνιμη λύση στην αποτρίχωση, χωρίς ραντεβού, χωρίς κόπο και με ασφάλεια. Είναι κατάλληλες για γυναίκες και άντρες, και τα νέα μοντέλα έχουν αισθητήρες που αναγνωρίζουν τον τόνο του δέρματος και προσαρμόζουν ανάλογα την ένταση του φωτός. Αν θες να απλοποιήσεις την προσωπική φροντίδα σου για όλο τον χρόνο, οι συσκευές IPL είναι από τις πιο «έξυπνες» επενδύσεις.

Philips Lumea Prestige Αποτριχωτική Μηχανή IPL BRI947/00

Αν θέλεις πραγματικά να αλλάξεις τη σχέση σου με την αποτρίχωση, η Lumea Prestige είναι η λύση. Με τεχνολογία IPL που μειώνει την τριχοφυΐα σταδιακά και με ασφάλεια, ενσωματωμένο φίλτρο UV και ειδικά εξαρτήματα για να προσαρμόζεται σε πολλές περιοχές σε σώμα και πρόσωπο, προσφέρει εξαιρετικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Διαθέτει αισθητήρα Smart Skin, ο οποίος εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματος και υποδεικνύει την πιο άνετη ρύθμιση φωτός, που ταιριάζει σε εσένα και μόνο, ενώ τα παράθυρα θεραπείας είναι σχεδιασμένα για να μεγιστοποιούν την επαφή με το δέρμα, ώστε να διασφαλίζουν τη μηδενική διαρροή φωτός για εγγυημένο αποτέλεσμα.