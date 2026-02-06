Σημαντικές αλλαγές έρχονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την εφαρμογή των λεγόμενων πορτοκαλί τιμολογίων, δηλαδή των δυναμικών τιμολογίων ρεύματος που συνδέονται άμεσα με τις ωριαίες τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πορτοκαλί τιμολόγια:

θα τεθούν σε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2026 για μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες)

για μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) και από 1η Απριλίου 2026 για μικρούς πελάτες, δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο «έξυπνος» μετρητής

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των νέων τιμολογίων είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος καταγράφει την κατανάλωση ανά ώρα και επιτρέπει την ακριβή τιμολόγηση.

Χωρίς τον έξυπνο μετρητή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης.

Πώς θα ενημερώνονται οι καταναλωτές

Η τελική τιμή ρεύματος για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας θα ανακοινώνεται έως τις 17:00 της προηγούμενης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προσαρμόζουν εγκαίρως την κατανάλωσή τους.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα προστασίας:

οι προμηθευτές θα στέλνουν SMS ή/και Viber alert όταν η τιμή ξεπερνά τα 180€/MWh

όταν η τιμή ξεπερνά τα δεν θα επιτρέπεται καμία ρήτρα πρόωρης αποχώρησης από πορτοκαλί τιμολόγιο.

Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι

Το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για όσους καταναλώνουν ρεύμα κυρίως μεταξύ 08:00 και 17:00, ή μπορούν να μεταφέρουν τουλάχιστον το 65% της κατανάλωσής τους σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία και υπολογισμούς για το Α’ εξάμηνο του 2025, η εξοικονόμηση:

κυμαίνεται από 10% έως 18% σε σύγκριση με τη μέση τιμή χονδρεμπορικής.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Εμπορικός πελάτης με 65% κατανάλωση στις ώρες 08:00–17:00 θα είχε κόστος περίπου 98€/MWh , αντί 108,6€/MWh , δηλαδή όφελος τουλάχιστον 10% .

, αντί , δηλαδή όφελος . Βιομηχανικός πελάτης με 80% κατανάλωση στο ίδιο ωράριο θα έφτανε κόστος 89€/MWh, εξασφαλίζοντας όφελος έως και 18%.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι εμφανίζονται κλάδοι όπως η οικοδομή καθώς και γραφεία που λειτουργούν κυρίως πρωινές ώρες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Τα πορτοκαλί τιμολόγια δεν απευθύνονται σε όλους. Για όσους, όμως, διαθέτουν σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα ή μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλότερου κόστους, αποτελούν μια ρεαλιστική επιλογή για μείωση των λογαριασμών ρεύματος, σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων.