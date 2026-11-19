Μια εξάδα εμφιαλωμένου νερού κοστίζει περίπου 1,30 με 2 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Είναι ένα τόσο μικρό ποσό, που οι περισσότεροι το βάζουμε στο καλάθι χωρίς δεύτερη σκέψη. Έχετε αναρωτηθεί, όμως, πόσα χρήματα ξοδεύετε συνολικά για εμφιαλωμένο νερό μέσα σε έναν χρόνο;

Αν κάνουμε τους υπολογισμούς, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Μια τετραμελής οικογένεια που καταναλώνει αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό μπορεί να ξοδεύει σχεδόν 600 ευρώ τον χρόνο, ενώ σε βάθος πενταετίας το ποσό πλησιάζει τις 3.000 ευρώ!

Πρόκειται για μία από τις καθημερινές δαπάνες που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά αυτό το κόστος.

Πόσα λίτρα εμφιαλωμένου νερού καταναλώνει μια μέση οικογένεια

Με δεδομένο ότι ο μέσος άνθρωπος πρέπει καθημερινά να πίνει 8-10 ποτήρια νερό, μπορούμε για τους υπολογισμούς μας να υποθέσουμε ότι κάθε μέλος μιας οικογένειας καταναλώνει καθημερινά δύο λίτρα πόσιμου νερού.

Με αυτή την παραδοχή, ένα άτομο καταναλώνει περίπου 730 λίτρα νερού τον χρόνο, ενώ μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται συνολικά 2.920 λίτρα.

Αν θεωρήσουμε ως μέση ενδεικτική τιμή τα 0,20 ευρώ ανά λίτρο εμφιαλωμένου νερού, τότε για ένα άτομο το ετήσιο κόστος είναι 146 ευρώ, ενώ για μια τετραμελή οικογένεια 584 ευρώ.

Στα ποσά αυτά, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται τα μικρά μπουκάλια που αγοράζουμε εκτός σπιτιού, τα οποία συνήθως έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή ανά λίτρο.

Αυτό σημαίνει σχεδόν 3.000 ευρώ σε πέντε χρόνια μόνο για νερό!

Κόστος ανά λίτρο: Τι πληρώνουμε στην πραγματικότητα

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν συγκρίνουμε την τιμή του εμφιαλωμένου νερού με αυτή του νερού βρύσης.

Ανάλογα με τη συσκευασία και το σημείο πώλησης, το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να κοστίζει από 0,20 έως 0,80 ευρώ ανά λίτρο, ιδιαίτερα όταν αγοράζουμε μεμονωμένα μπουκάλια. Αντίθετα, το νερό βρύσης κοστίζει ενδεικτικά περίπου 0,001 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή μόλις ένα ευρώ για 1.000 λίτρα!

Με απλά λόγια, ακόμη και στην τιμή των 0,20 ευρώ, το εμφιαλωμένο νερό είναι 200 φορές ακριβότερο από το νερό του δικτύου. Αν η τιμή φτάσει τα 0,80 ευρώ ανά λίτρο, η διαφορά γίνεται 800 φορές μεγαλύτερη.

Φυσικά, οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από το τιμολόγιο ύδρευσης, τη συσκευασία και το σημείο αγοράς. Ωστόσο, αναδεικνύουν μια τεράστια διαφορά κόστους ανάμεσα στις δύο επιλογές.

Το κρυμμένο κόστος: Αποθήκευση, μεταφορά και χρόνος

Το εμφιαλωμένο νερό, όμως, έχει και ορισμένα επιπλέον κόστη, τα οποία δεν αποτυπώνονται στην απόδειξη του σούπερ μάρκετ.

Αρχικά, υπάρχει το ζήτημα της μεταφοράς. Μια εξάδα νερού των 1,5 λίτρων ζυγίζει πάνω από εννέα κιλά μαζί με τη συσκευασία. Για μια τετραμελή οικογένεια που καταναλώνει αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό, αυτό σημαίνει μεταφορά περίπου 56 λίτρων κάθε εβδομάδα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βάρος, ειδικά για όσους δεν διαθέτουν αυτοκίνητο ή πρέπει να ανεβάζουν τις συσκευασίες σε διαμέρισμα.

Παράλληλα, οι εξάδες καταλαμβάνουν αρκετό χώρο στο σπίτι και χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Και φυσικά υπάρχει ο χρόνος και το mental load που απαιτείται για να ελέγχουμε αν τελειώνει το νερό, να το αγοράζουμε, να το μεταφέρουμε και στη συνέχεια να διαχειριζόμαστε τα άδεια πλαστικά μπουκάλια.

Πρόκειται για μικρές καθημερινές επιβαρύνσεις που συσσωρεύονται, χωρίς παράλληλα να υπολογίζουμε το περιβαλλοντικό κόστος από τη συνεχή χρήση πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης.

Εμφιαλωμένο νερό ή φίλτρο νερού; Πόσα χρήματα εξοικονομούμε

Υπάρχει, λοιπόν, τρόπος να μειώσουμε σημαντικά αυτή την επαναλαμβανόμενη δαπάνη; Η απάντηση βρίσκεται στα φίλτρα νερού, τα οποία μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε το νερό της βρύσης, βελτιώνοντας τη γεύση και την ποιότητά του, ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος.

Έτσι, πίνουμε ασφαλές, υγιεινό και εύγευστο νερό χωρίς όμως την τιμή του εμφιαλωμένου. Μάλιστα, το κόστος ενός φίλτρου είναι αρκετά χαμηλότερο από όσο πιστεύουν πολλοί καταναλωτές.

Για παράδειγμα, η Rainbow Waters διαθέτει το φίλτρο νερού άνω πάγκου HOMMY, το οποίο τοποθετείται εύκολα στην υπάρχουσα βρύση, με τη συσκευή να παρέχεται δωρεάν, οπότε ο καταναλωτής πληρώνει μόνο το ανταλλακτικό φίλτρο, με τιμή τιμοκαταλόγου 56,62 ευρώ και αντικαθίσταται κάθε έξι μήνες.

Έτσι, το ετήσιο κόστος των ανταλλακτικών διαμορφώνεται στα 113,24 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, εφόσον η κατανάλωση παραμένει εντός της δυναμικότητας του φίλτρου.

Ας δούμε τη διαφορά, χρησιμοποιώντας ως βάση την ενδεικτική τιμή εμφιαλωμένου νερού των 0,20 ευρώ ανά λίτρο και κατανάλωση δύο λίτρων ημερησίως ανά άτομο.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, όσο αυξάνεται η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η εξοικονόμηση από τη χρήση φίλτρου.

Για μια τετραμελή οικογένεια, μάλιστα, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τα 2.350 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Πόσο γρήγορα αποσβένεται ένα φίλτρο νερού;

Ένας από τους συνηθέστερους προβληματισμούς σχετικά με την εγκατάσταση φίλτρου νερού είναι το αρχικό κόστος αγοράς και η συντήρησή του. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλα τα συστήματα μεγάλη αρχική επένδυση.

Στην περίπτωση της Rainbow Waters, για παράδειγμα, η συσκευή HOMMY παρέχεται χωρίς κόστος αγοράς, ενώ δωρεάν παρέχεται και η εγκατάσταση και η εργασία αντικατάστασης του φίλτρου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρχικό κόστος αγοράς της συσκευής προς απόσβεση, παρά μόνο η δαπάνη των ανταλλακτικών.

Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας τετραμελούς οικογένειας που ξοδεύει περίπου 49 ευρώ τον μήνα για εμφιαλωμένο νερό. Το κόστος ενός ανταλλακτικού φίλτρου, στα 56,62 ευρώ, αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα αγορών εμφιαλωμένου νερού. Εφόσον το φίλτρο καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας, η εξοικονόμηση αρχίζει ουσιαστικά από τους πρώτους μήνες χρήσης.

Πέρα από το οικονομικό όφελος, η επιλογή κατάλληλου φίλτρου νερού μπορεί να περιορίσει σημαντικά και τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα αλλά και βοηθώντας μας να εντάξουμε τη φιλική προς το περιβάλλον φιλοσοφία στη ζωή μας.

Η Rainbow Waters διαθέτει λύσεις φιλτραρίσματος για διαφορετικές ανάγκες, από φίλτρα νερού άνω και κάτω πάγκου μέχρι ολοκληρωμένα συστήματα για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Τελικά, πριν αγοράσουμε την επόμενη εξάδα εμφιαλωμένου νερού, ίσως αξίζει να κάνουμε έναν απλό υπολογισμό. Γιατί μια δαπάνη που φαίνεται ασήμαντη κάθε εβδομάδα μπορεί, μέσα σε λίγα χρόνια, να μας έχει κοστίσει αρκετές χιλιάδες ευρώ.