Για να μην μιλάμε θεωρητικά και με αόριστες εκτιμήσεις, απευθυνθήκαμε στους ειδικούς. Μιλήσαμε με την ομάδα της Chroma Decor, μιας εταιρείας με πολυετή εμπειρία και εκατοντάδες έργα στο ενεργητικό της, για να πάρουμε πραγματικά νούμερα, βασισμένα στα δεδομένα της σημερινής αγοράς. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι εποχές άλλαξαν, και εκείνα τα «μαγικά» πακέτα των 1.500 ευρώ που ίσως θυμάσαι από μια δεκαετία πριν, απλά δεν βγάζουν ένα σωστό και ασφαλές μπάνιο σήμερα.

Πόσο κοστίζει η Ανακαίνιση Μπάνιου

Αν θέλεις μια δουλειά που δεν θα αρχίσει να βγάζει υγρασίες και προβλήματα σε δύο χρόνια, ο προϋπολογισμός μοιράζεται ανάμεσα σε ποιοτικά υλικά και στα εργατικά του εξειδικευμένου και έμπειρου συνεργείου. Σύμφωνα με τα ολοκληρωμένα πακέτα της Chroma Decor, που υπολογίζονται για ένα τυπικό μπάνιο με συνολική επιφάνεια δαπέδου και τοίχων περίπου 20 τ.μ., τα νούμερα διαμορφώνονται ως εξής:

1. Το Basic Πακέτο (Περίπου 4.600€)

Εδώ δεν μιλάμε για «πρόχειρη» δουλειά ή εκπτώσεις στην ποιότητα, αλλά για μια πλήρη, λειτουργική ανακαίνιση σε καθαρό, minimal ύφος. Το κόστος αυτό, που ανέρχεται στα 4.615€, χωρίζεται κάπως έτσι:

~1.785€ για τα υλικά: Πλακάκια, λεκάνη, μπαταρίες, καθρέφτης, έπιπλο νιπτήρα και τα απαραίτητα αναλώσιμα.

Πλακάκια, λεκάνη, μπαταρίες, καθρέφτης, έπιπλο νιπτήρα και τα απαραίτητα αναλώσιμα. ~2.830€ για τις εργασίες: Αποξήλωση, αποκομιδή μπάζων, νέα υδραυλική/ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αλφάδιασμα, υγρομόνωση και τοποθέτηση.

2. Το Premium Πακέτο (Περίπου 5.000€)

Αν θέλεις κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, όπως μια εντυπωσιακή freestanding μπανιέρα, νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης πάνω σε πάγκο ή premium πλακάκια με όψη μαρμάρου, ανεβαίνεις κατηγορία. Το Premium πακέτο κοστίζει γύρω στα 4.975€. Η διαφορά αφορά κυρίως τα αναβαθμισμένα υλικά που φτάνουν τα 2.035€, ενώ και τα εργατικά διαμορφώνονται στα 2.940€ λόγω των ελαφρώς πιο απαιτητικών τοποθετήσεων.

3. Το Plus Πακέτο (Περίπου 6.700€)

Εδώ περνάμε στο απόλυτο σύγχρονο design και συνήθως είναι αυτό που βλέπεις στα περιοδικά αρχιτεκτονικής. Το πακέτο Plus κοστίζει 6.770€ και δικαιολογεί την τιμή του λόγω της πολυπλοκότητας. Περιλαμβάνει υπερμεγέθη πλακάκια, κρεμαστή λεκάνη με εντοιχισμένο καζανάκι, εντοιχισμένες μπαταρίες που κρύβονται μέσα στον τοίχο και μια minimal walk-in ντουζιέρα. Σε αυτή την περίπτωση, τα πολυτελή υλικά φτάνουν τα 3.090€ και οι εξειδικευμένες εργασίες εντοιχισμού, που απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο και ακρίβεια, τα 3.680€.

Δεν Μπορούν να Μειωθούν τα Εργατικά;

Κοίτα πώς έχει το πράγμα. Είναι απολύτως φυσιολογικό να αναρωτιέσαι γιατί το συνεργείο συχνά κοστίζει περισσότερο από τα υλικά.

Το να κολλήσεις δυο πλακάκια ακούγεται εύκολο. Όμως το να ξηλώσεις το παλιό, να περάσεις σωλήνες από την αρχή, να αλφαδιάσεις στραβούς τοίχους για να «κάτσουν» τέλεια τα μεγάλα πλακάκια, και πάνω απ’ όλα να κάνεις τέλεια υγρομόνωση απαιτεί σοβαρή εξειδίκευση. Ένα φτηνό συνεργείο της γειτονιάς ίσως σου γλιτώσει 500€ σήμερα, αλλά θα σου κοστίσει χιλιάδες αν αρχίσει να στάζει το δάπεδο στο σαλόνι του γείτονα από κάτω. Τα καλά χέρια πληρώνονται, και αξίζουν κάθε ευρώ.

Επομένως, μια ποιοτική ανακαίνιση μπάνιου το 2026 μπορεί να κοστίσει απο 4.600€ μέχρι 6.700€. Φυσικά, κάθε σπίτι έχει τις δικές του παραξενιές. Αν το μπάνιο σου είναι τεράστιο ή χρειάζονται ακραίες παρεμβάσεις, το budget θα προσαρμοστεί. Τα πακέτα της Chroma Decor αποτελούν έναν εξαιρετικό μπούσουλα ακριβώς επειδή είναι έχουν μέσα τα πάντα, από τον στόκο και τις κόλλες μέχρι την αποκατάσταση του δαπέδου, και δεν θα βρεις κρυφές χρεώσεις. Ξέρεις τι πληρώνεις, κοιμάσαι ήσυχος και ξέρεις ότι δεν θα “βγάλουν” προβλήματα.