Από τη συντήρηση του καυστήρα μέχρι την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, οι σωστές κινήσεις πριν από τον χειμώνα μπορούν να σας εξασφαλίσουν ζεστασιά, ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο των εξόδων του νοικοκυριού.

Με τις θερμοκρασίες να αρχίζουν σταδιακά να πέφτουν, το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη περίοδος για να προετοιμάσουμε το σπίτι μας για τον χειμώνα. Η έγκαιρη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης, ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού και ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός μπορούν να κάνουν τη διαφορά, τόσο στην καθημερινή άνεση όσο και στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Προγραμματίστε τη συντήρηση του καυστήρα

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εργασίες. Ένα σωστά συντηρημένο σύστημα θέρμανσης λειτουργεί αποδοτικότερα, καταναλώνει λιγότερο καύσιμο και συμβάλλει στην ασφάλεια του νοικοκυριού.

Παράλληλα, καλό είναι να ελέγξετε τα θερμαντικά σώματα, τους θερμοστάτες και τις σωληνώσεις, ώστε να διασφαλίσετε ότι το σύστημα λειτουργεί χωρίς απώλειες και προβλήματα.

Ενισχύστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού

Μικρές παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες θερμότητας. Ελέγξτε πόρτες και παράθυρα για τυχόν κενά, ανανεώστε τα μονωτικά υλικά όπου χρειάζεται και βεβαιωθείτε ότι τα κουφώματα κλείνουν σωστά.

Η σωστή μόνωση βοηθά το σπίτι να διατηρεί τη θερμοκρασία του για περισσότερη ώρα, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή χρήση της θέρμανσης.

Προμηθευτείτε έγκαιρα πετρέλαιο θέρμανσης

Η έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των εξόδων και επιτρέπει στα νοικοκυριά να οργανώσουν καλύτερα τον χειμερινό τους προϋπολογισμό.

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Διαχειριστείτε τα έξοδα θέρμανσης με μεγαλύτερη ευκολία

Τα έξοδα θέρμανσης αποτελούν συχνά μία από τις σημαντικότερες εποχικές δαπάνες για ένα νοικοκυριό. Γι’ αυτό, η δυνατότητα κατανομής τους σε μικρότερες μηνιαίες πληρωμές μπορεί να προσφέρει σημαντική διευκόλυνση.

Πραγματοποιώντας την πληρωμή των εξόδων θέρμανσης με τις πιστωτικές σας κάρτες της Πειραιώς σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ακόμη και εκεί που δεν προσφέρονται δόσεις, μπορείτε να επιλέξετε έως 12 άτοκες δόσεις μέσω Piraeus e-banking με την υπηρεσία «Μετατροπή Συναλλαγής σε Δόσεις».

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