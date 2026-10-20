Με τον χειμώνα να βρίσκεται προ των πυλών, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το νέο Value Gas Sure 2.0, ένα σταθερό πρόγραμμα φυσικού αερίου για οικιακές αυτόνομες παροχές, που προσφέρει σταθερή τιμή για 12 μήνες και επιπλέον όφελος στους πελάτες που επιλέγουν την Protergia για την κάλυψη τόσο των αναγκών τους σε φυσικό αέριο όσο και σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η βασική χρέωση του προγράμματος διαμορφώνεται στα 0,0529€/kWh, ενώ με τον συνδυασμό οποιουδήποτε προγράμματος ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, μέσω της έκπτωσης Power + Gas, μειώνεται στα 0,0499€/kWh. Το μηνιαίο πάγιο ανέρχεται σε 14,90€.

Ρεύμα και φυσικό αέριο μαζί, με περισσότερα οφέλη

Το Value Gas Sure 2.0 δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκεντρώσουν τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού τους στην Protergia, συνδυάζοντας ρεύμα και φυσικό αέριο και επωφελούμενοι από χαμηλότερη τιμή στο φυσικό αέριο. Παράλληλα, η σταθερή τιμή για 12 μήνες προσφέρει προβλεψιμότητα στη χρέωση, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες.

Το πρόγραμμα παρέχεται χωρίς εγγύηση, ενώ οι πελάτες έχουν πρόσβαση στο ProtergiaApp για εύκολη παρακολούθηση της κατανάλωσής τους και εντάσσονται αυτόματα στο Protergia Club, απολαμβάνοντας εκπτώσεις και προνόμια από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.