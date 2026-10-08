Η μετάβαση του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου από το εμβληματικό 1963 στο εκθαμβωτικό Samos 1966 δεν είναι μια απλή διαδοχή εσοδείας και παλαίωσης. Αποτελεί μια υπόσχεση συνέχειας για τους λάτρεις των διακριτών terroir, καθώς προσφέρει μια οινική εμπειρία που καθηλώνει τις αισθήσεις.

Στον παγκόσμιο οινικό χάρτη, η σκυτάλη της ιστορίας του σαμιώτικου μοσχάτου περνά σε μια φιάλη που αναμένεται να καταγραφεί ως η νέα μεγάλη αποκάλυψη του σαμιακού αμπελώνα, αποδεικνύοντας πως η αυθεντικότητα του Μοσχάτου παραμένει αλώβητη στο πέρασμα του χρόνου.

1966: Εκλεκτός τρύγος, μοναδική οινοποίηση και αξεπέραστη παλαίωση

Στις απόκρημνες αναβαθμίδες ξερολιθιάς του νησιού, το Μοσχάτο σταφύλι του 1966 «φυλάκισε» στη μικρή του ρόγα έναν ήλιο επίμονο και μια θαλασσινή αύρα που του χάρισαν μια σχεδόν απόκοσμη συμπύκνωση. Δεκαετίες ολόκληρες μέσα στη σιωπή της δρυός, το κρασί αυτό σμιλευόταν αργά, μετατρέποντας τα σάκχαρα σε ποίηση και την οξύτητα σε μια αέναη πηγή νεότητας.

Σήμερα, το Samos 1966 αναδύεται στο ποτήρι ως ένας ζωντανός οργανισμός που πάλλεται από αρώματα μελιού, καβουρδισμένων καρπών και ευγενικών μπαχαρικών, προσφέροντας μια εμπειρία που καταργεί τον χρόνο. Αποτελεί μετάβαση από το σπάνιο στο μοναδικό, ένας φόρος τιμής στη σαμιακή γη και τον ανθρώπινο μόχθο, καθώς, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένας παλαιωμένος οίνος, αλλά ένα κομμάτι αιωνιότητας που περιμένει υπομονετικά να απελευθερωθεί.

Η σοδειά του 1966 στη Σάμο υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές για την αμπελουργική ζώνη του νησιού, ιδιαίτερα όσον αφορά τα παλαιωμένα γλυκά κρασιά από Μοσχάτο Άσπρο. Το εξαιρετικό κλίμα οδήγησε στην αργή ωρίμανση των σταφυλιών και επέτρεψε τη συγκέντρωση σακχάρων χωρίς να χαθεί η απαραίτητη οξύτητα, κάτι που είναι το «ιερό δισκοπότηρο» για τα γλυκά κρασιά μακράς παλαίωσης.

Το Samos 1966,από τα αποθέματα του ΕΟΣ Σάμου, απέκτησε έναν μοναδικό τριτογενή χαρακτήρα λόγω της πολυετούς παραμονής στα δρύινα βαρέλια:

Χρώμα: Βαθύ κεχριμπαρένιο έως καφετί (σαν μαόνι), με ανταύγειες που θυμίζουν ιώδιο.

Αρώματα: Πολύπλοκα στρώματα από αποξηραμένα σύκα, καβουρδισμένο καφέ, καραμέλα βουτύρου (toffee), καρύδι και φλούδα νεραντζιού.

Στόμα: Η γλυκύτητα έχει «δέσει» αριστουργηματικά με την οξύτητα, προσφέροντας μια βελούδινη αίσθηση και μια μακρά, ηδονική επίγευση.