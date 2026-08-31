Τα κενά της σχολικής χρονιάς δεν εμφανίζονται τον Μάιο. Εμφανίζονται στις πρώτες πέντε με έξι εβδομάδες, στα πρώτα διαγωνίσματα, και σχεδόν πάντα στα ίδια μαθήματα: εκεί όπου η ύλη χτίζεται σωρευτικά και μια χαμένη ενότητα κάνει την επόμενη ακατανόητη. Η γλώσσα και τα μαθηματικά στο δημοτικό, τα αρχαία και οι θετικές επιστήμες στο γυμνάσιο, τα μαθήματα προσανατολισμού στο λύκειο, οι ξένες γλώσσες σε όλη τη διαδρομή.

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα παιδί που καλύπτει το κενό μέσα σε δύο εβδομάδες και σε ένα που το κουβαλά ως τον Ιούνιο, είναι το αν υπήρχε στο σπίτι το κατάλληλο υλικό εξάσκησης τη σωστή στιγμή. Και αυτό, πρακτικά, σημαίνει να ψάχνει κανείς ανά μάθημα και όχι ανά τάξη. Οι πρώτες εβδομάδες μετρούν δυσανάλογα, γιατί εκεί κρίνεται αν ο μαθητής μπαίνει σε ρυθμό ή αν αρχίζει να συσσωρεύει καθυστέρηση, και τον Νοέμβριο η ανάκτηση κοστίζει τριπλάσιο χρόνο από ό,τι θα κόστιζε τον Σεπτέμβριο.

Ψάξε ανά μάθημα, όχι ανά τάξη

Η αναζήτηση ανά βαθμίδα είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος και ο λιγότερο αποδοτικός. Πολύ πιο κοντά στην πραγματική ανάγκη πέφτει κανείς όταν φιλτράρει σχολικά βοηθήματα ανά μάθημα και τάξη, εντοπίζοντας δηλαδή πρώτα το μάθημα που δυσκολεύει και μετά την τάξη.

Στο Βιβλιοπωλείο Πολιτεία η ταξινόμηση δουλεύει ακριβώς έτσι, με φίλτρα για μάθημα, τάξη, κατεύθυνση, σειρά και ηλικιακή ομάδα, και με χωριστές επιλογές για ελληνικές και ξένες εκδόσεις. Δύο φίλτρα που συνήθως αγνοούνται αποδεικνύονται τα πιο χρήσιμα: η κυκλοφορία των τελευταίων μηνών, που ξεχωρίζει τις επικαιροποιημένες εκδόσεις από παλαιότερες που κυκλοφορούν ακόμη, και η διαθεσιμότητα, που δείχνει από την αρχή τι στέλνεται άμεσα και τι έρχεται κατόπιν παραγγελίας.

Στον συγκεντρωτικό κατάλογο υπάρχουν επίσης κατηγορίες που ο γονιός δεν σκέφτεται να αναζητήσει, όπως υλικό για πρότυπα σχολεία, για ΕΠΑΛ ή για την προσχολική αγωγή, οπότε μια αναζήτηση καλύπτει και περιπτώσεις εκτός του κλασικού μονοπατιού. Το φίλτρο της σειράς, τέλος, επιτρέπει κάτι που δεν γίνεται σε φυσικό ράφι: να δει κανείς όλους τους τόμους μιας σειράς μαζί και να κρίνει αν η δομή της ταιριάζει στο παιδί πριν δεσμευτεί σε αυτήν για τρεις χρονιές.

Δημοτικό: ορθογραφία και λεκτικά προβλήματα

Στο δημοτικό τα κενά συγκεντρώνονται σε δύο σημεία και είναι προβλέψιμα.

Στη γλώσσα, όπου η ορθογραφία και η παραγωγή κειμένου χρειάζονται καθημερινή, μικρή εξάσκηση αντί για μαραθώνιους πριν το διαγώνισμα, και στα μαθηματικά, όπου η δυσκολία σχεδόν ποτέ δεν είναι οι πράξεις αλλά τα λεκτικά προβλήματα. Τα σχολικά βοηθήματα δημοτικού για γλώσσα και μαθηματικά έχουν νόημα όταν προσφέρουν ασκήσεις ανά τάξη του δημοτικού με κλιμακούμενη δυσκολία και λύσεις που εξηγούν βήματα, όχι μόνο τελικά αποτελέσματα.

Χρήσιμη λεπτομέρεια για τις μικρές τάξεις είναι η αναζήτηση με βάση την ηλικία και όχι μόνο την τάξη, γιατί ένα παιδί της Β΄ μπορεί να χρειάζεται υλικό των έξι ετών σε ένα μάθημα και των εννέα σε άλλο. Στη συγκεκριμένη ενότητα βρίσκονται και τετράδια για τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια, που αξίζουν κυρίως στη ΣΤ΄ και όχι νωρίτερα. Ο κανόνας που σώζει χρήματα και χρόνο είναι απλός: δεκαπέντε λεπτά εξάσκησης σε δύο μαθήματα καθημερινά αποδίδουν περισσότερο από τρεις τόμους για έξι μαθήματα που θα μείνουν κλειστοί, και το παιδί συνηθίζει σε ρυθμό αντί σε κρίσεις πανικού πριν από κάθε επανάληψη.

Γυμνάσιο: αρχαία και φυσική, τα δύο σταθερά

Στο γυμνάσιο ο απολογισμός των πρώτων διαγωνισμάτων δείχνει σχεδόν πάντα το ίδιο πράγμα: τα αρχαία ελληνικά και τη φυσική. Και τα δύο απαιτούν μεθοδολογία, όχι διάβασμα. Στις εκδόσεις για τα αρχαία ελληνικά γυμνασίου, το κριτήριο επιλογής είναι αν η γραμματική, το συντακτικό και το λεξιλόγιο παρουσιάζονται μαζί στην ίδια ενότητα, ώστε ο μαθητής να μη μεταπηδά σε τρία βιβλία για μία άσκηση. Στα φυσικομαθηματικά, αντίστοιχα, μετράει η ύπαρξη λυμένων παραδειγμάτων με ενδιάμεσα βήματα και κριτηρίων αξιολόγησης στη μορφή που θα συναντήσει ο μαθητής στο διαγώνισμα.

Η αναζήτηση με συντακτικό και λεξιλόγιο ανά τάξη γλιτώνει τη συνηθισμένη αστοχία της αγοράς ενός γενικού τόμου που καλύπτει τρεις τάξεις επιφανειακά. Στην κατηγορία σχολικά βοηθήματα γυμνασίου φαίνεται καθαρά ποιες σειρές συνεχίζουν από την Α΄ στη Γ΄, στοιχείο που έχει αξία όταν ο μαθητής έχει συνηθίσει μια δομή. Στη χημεία, που εμφανίζεται στη Β΄, το συνηθισμένο κενό είναι η στοιχειομετρία, δηλαδή αριθμητική εφαρμογή και όχι αποστήθιση αντιδράσεων, κάτι που φαίνεται στα περιεχόμενα πριν την αγορά.

Λύκειο: πρώτα η ομάδα προσανατολισμού, μετά το μάθημα

Στο λύκειο το λάθος δεν είναι ποσοτικό, είναι κατηγοριοποίησης. Από τη Β΄ και μετά το ίδιο μάθημα διδάσκεται σε διαφορετικό βάθος ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, οπότε ένα σωστό βιβλίο για τη γενική παιδεία είναι λάθος βιβλίο για τις ανθρωπιστικές σπουδές. Η επιλογή σε βοηθήματα λυκείου ανά ομάδα προσανατολισμού πρέπει να ξεκινά από την κατεύθυνση και μετά από το μάθημα, με τα λατινικά, τη βιολογία και την πληροφορική να είναι τα πιο ευαίσθητα σημεία, καθώς αλλαγές στην εξεταζόμενη ύλη καθιστούν παλιότερες εκδόσεις παραπλανητικές.

Για την ύλη των μαθηματικών κατεύθυνσης, το κρίσιμο είναι το πλήθος και η ποιότητα των λυμένων θεμάτων, μαζί με τη δυνατότητα εξάσκησης σε χρόνο· η διαχείριση των τριών ωρών κρίνει βαθμούς όσο και η γνώση. Στους διαθέσιμους τίτλους αξίζει να ελέγχεται η χρονιά έκδοσης πριν την παραγγελία, όχι μόνο ο τίτλος. Στην Α΄ Λυκείου, πάλι, η επένδυση αποδίδει περισσότερο στην έκφραση-έκθεση και στην άλγεβρα, γιατί ένα κενό εκεί επιστρέφει δύο χρόνια αργότερα, όταν δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επανάληψη από την αρχή.

Σχολικά βιβλία: γιατί αξίζει ένα δεύτερο αντίτυπο στο σπίτι

Υπάρχει τέλος μια λύση που παραβλέπεται, επειδή το βιβλίο θεωρείται δεδομένο. Τα διδακτικά εγχειρίδια διανέμονται από το σχολείο, όμως το αντίτυπο αυτό ταξιδεύει καθημερινά στην τσάντα, φθείρεται, ξεχνιέται στο θρανίο και συνήθως το παιδί διστάζει να σημειώσει πάνω του. Ένα δεύτερο αντίτυπο για το σπίτι λύνει και τα τρία: μένει σταθερά στο γραφείο, υπογραμμίζεται και σημειώνεται ελεύθερα, και η μελέτη δεν σταματά τις μέρες που το σχολικό ξεχάστηκε αλλού.

Στο Βιβλιοπωλείο Πολιτεία διατίθενται σχολικά βιβλία για κάθε τάξη γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ, από την Α΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου, δηλαδή ολόκληρη η διαδρομή σε ένα σημείο. Πρακτικά, το ίδιο αντίτυπο εξυπηρετεί και δύο ακόμη περιπτώσεις: τον γονιό που θέλει να δει τι διδάσκεται πριν καθίσει να εξηγήσει, και το μικρότερο αδερφάκι που θα φτάσει στην ίδια τάξη σε δύο χρόνια. Στη σελίδα της κατηγορίας η αναζήτηση γίνεται ανά τάξη, οπότε η λίστα κλείνει σε λίγα λεπτά.