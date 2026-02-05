Σας προτείνουμε έναν εύκολο και γρήγορο συνδυασμό σοκολάτας με παλαιωμένο σαμιώτικο κρασί, πορτοκάλι και μπαχαρικά, που ετοιμάζεται σε 20 μόλις λεπτά, αλλά αφήνει στην ατμόσφαιρα όλη εκείνη την ερωτική διάθεση που διαρκεί.

«Σοκολατένιος έρωτας» με σαμιώτικο κρασί, πορτοκάλι & μπαχαρικά

Υλικά

(για τη βάση:)

2½ φλυτζάνια κέικ που περίσσεψε ή μπισκότα χοντροτριμμένα

120 γραμ. μαύρη σοκολάτα (ψιλοκομμένη)

½ φλ. γλυκό σαμιώτικο κρασί, κατά προτίμηση το παλαιωμένο Samos Anthemis

½ φλ. γάλα

1 κουταλιά σούπας κακάο άγλυκο

1 κουταλιά σούπας μέλι

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

½ κουταλάκι γλυκού κανέλα

¼ κ.γ. μοσχοκάρυδο

Μια πρέζα γαρύφαλλο (ελάχιστο)

(για την επικάλυψη:)

120–150 γρ. μαύρη σοκολάτα

80–100 ml κρέμα γάλακτος ή γάλα

1 κ.σ. βούτυρο

(για το στόλισμα:)

Κεράσια (γλυκό κουταλιού στραγγισμένο)

Ή φράουλες, κομμένες στη μέση

Εκτέλεση

Προθέρμανε φούρνο στους 180°C.

Σε ένα μεγάλο πυρίμαχο μπολ βάλε το κέικ/μπισκότα, το κακάο, τα μπαχαρικά και το ξύσμα.

Ζέστανε ελαφρά το γάλα με το κρασί και το μέλι (να μη βράσουν).

Ρίξε τα υγρά στο μπολ, πρόσθεσε τη ψιλοκομμένη σοκολάτα και ανακάτεψε.

(Το μείγμα πρέπει να είναι παχύ και ζουμερό, όχι ρευστό.)

Στρώσε τα υλικά και πάτησέ τα απαλά.

Λιώσε τα υλικά της επικάλυψης και άπλωσε τη σοκολάτα από πάνω ομοιόμορφα.

Ψήσε για 15 μόλις λεπτά.

Η σοκολάτα θα σταθεροποιηθεί, χωρίς να “χαθεί” μέσα στη βάση.

Βγάζεις από τον φούρνο και αφήνεις το γλυκό για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να πάρει τη σωστή υφή.

Στόλισμα:

Τοποθέτησε τα κεράσια ή τις φράουλες, αμέσως μόλις βγει από τον φούρνο, όσο η σοκολάτα είναι ακόμη ζεστή, για να «κολλήσουν» ελαφρά.

Προαιρετικά: λίγο έξτρα ξύσμα πορτοκαλιού ή άχνη ζάχαρη.

Τι να περιμένεις:

Εσωτερικό: σοκολατένιο, αρωματικό, σαν υγρό brownie

Επιφάνεια: σταθερή, λεία σοκολατένια απόλαυση

Άρωμα: πορτοκάλι, κανέλα, σαμιώτικο κρασί – χειμωνιάτικο αλλά και sexy

Κόβεται τέλεια για σερβίρισμα 20–25 λεπτά αφού βγει από τον φούρνο.

Μικρό μυστικό:

Χρησιμοποίησε μαχαίρι με λεία λάμα.

Πέρασέ το 1–2 δευτερόλεπτα σε ζεστό νερό, σκούπισε και κόψε.

Ακαταμάχητος συνδυασμός: Ένα «φιλί» Samos Anthemis

Ένα κρασί φτιαγμένο για αργές ματιές και γλυκές υποσχέσεις. Αυτό το vin de liqueur από μοσχάτο των ημιορεινών αμπελώνων της Σάμου είναι η επιτομή της αισθησιακής απόλαυσης: πλούσιο, βαθύ και σαγηνευτικό, όπως ακριβώς αρμόζει στη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Το SamosAnthemis μετά από πέντε χρόνια παλαίωσης σε δρύινα βαρέλια, αποκτά ένα ζεστό καστανόξανθο χρώμα και ξεδιπλώνει ένα πολυεπίπεδο αρωματικό προφίλ. Άνθη και μέλι αγκαλιάζονται με νότες καπνού και σοκολάτας, ενώ αποξηραμένα φρούτα, κερήθρα, καραμέλα βουτύρου και γλυκά του κουταλιού προσθέτουν βάθος και βελούδινη γλυκύτητα. Υπαινιγμοί από κεράσια σε αλκοόλ και ξηρούς καρπούς ολοκληρώνουν ένα πυκνό, απολαυστικά πολύπλοκο μπουκέτο που μένει αξέχαστο.

To γλυκό φίλι από «SamosAnthemis» δίπλα σε ένα σοκολατένιο γλυκό, λειτουργεί σαν μια άκρως απολαυστική προέκταση: Αναδεικνύει την ένταση του κακάο, «γλυκαίνει» την πικράδα της σοκολάτας, τονίζει τα αρώματα των εσπεριδοειδών και χαρίζει διάρκεια και ισορροπία σε κάθε σαγηνευτική μπουκιά.

Το υπέροχο αυτό VinDeliqueur ταιριάζει ιδανικά με δημιουργίες υψηλής ζαχαροπλαστικής, γλυκά ταψιού, επιδόρπια με ξηρούς καρπούς ή φρούτα, αλλά και με παλαιωμένα κίτρινα τυριά, φουά γκρα με κυδώνι ή σύκο και χειροποίητο παγωτό. Σερβιρισμένο σκέτο, στο τέλος του δείπνου, είναι σαν μια τελευταία, αργή ερωτική εξομολόγηση.

Σερβιρισμένο ιδανικά στους 12–14°C αποτελεί μια υπέροχη επιλογή για να τη μοιράζεσαι με κείνους που αγαπάς!

ΙΝFO:

Παράγεται από τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου (www.samoswine.gr)

Ποικιλία: Άσπρο Μικρόρωγο Μοσχάτο Σάμου 100%

Γεωγραφική Ένδειξη: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «Σάμος»

Διανέμεται σε όλη την Ελλάδα από την ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε

(www.dynamiki-sa.gr)

Photo concept: @Manos Spanos