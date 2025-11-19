Υπάρχουν σπίτια που τα θυμόμαστε για την αισθητική τους, και άλλα που τα συνδυάσαμε με μία ανάμνηση. Το δικό μας σπίτι όμως είναι πάντα κάτι παραπάνω: είναι ο χώρος όπου οι ρυθμοί της ημέρας ηρεμούν και χαλαρώνουν, όπου οι σκέψεις βρίσκουν θέση, όπου η καθημερινότητα αποκτά νόημα μέσα από μικρές, αγαπημένες συνήθειες. Είναι εκεί που ανοίγουμε την πόρτα και νιώθουμε ότι μπαίνουμε σε μια ζώνη ζεστασιάς και οικειότητας, γεμάτη με εκείνες τις λεπτομέρειες που διαλέξαμε να μας συντροφεύουν. Το άρωμα του πρωινού καφέ, μια αγαπημένη πολυθρόνα πλάι στο παράθυρο, τα γέλια που ακούγονται από το διπλανό δωμάτιο, οι φίλοι που βολεύονται στον καναπέ σαν να είναι σπίτι τους. Εκεί «συχνάζουν» οι γιορτές μας, τα οικογενειακά τραπέζια, το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με την μπάλα που κάθε χρόνο επιμένει να πέφτει. Εκεί επιστρέφουμε κουρασμένοι από τις δοκιμασίες της μέρας και ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας. Το σπίτι γίνεται ο καμβάς πάνω στον οποίο γράφουμε διαρκώς την ιστορία της ζωής μας .

Και καθώς ο χρόνος κυλά, ο χώρος αποκτά νέες απαιτήσεις, νέες μορφές και νέες ανάγκες, που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Από την υποδομή έως τις λεπτομέρειες της καθημερινής χρήσης, χρειάζεται σταθερή φροντίδα και σωστή οργάνωση, για να διατηρεί τη λειτουργικότητα και την ηρεμία που θέλουμε να μας επιστρέφει. Και όσο αυτή η σχέση με τον χώρο μας εξελίσσεται, είναι σημαντικό να υπάρχουν λύσεις που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις αλλαγές, χωρίς να επιβάλλουν περιορισμούς ή όρια στις επιθυμίες μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν δημιουργηθεί επιλογές που επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή να προσαρμόζει το επίπεδο υποστήριξης που επιθυμεί για το σπίτι του, άλλοτε με απλό και βασικό τρόπο και άλλοτε πιο διευρυμένο, ανάλογα με όσα θεωρεί σημαντικά. Μέσα από τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, της Eurolife FFH διατίθεται μια σειρά από παροχές που ανταποκρίνονται σε ανάγκες που άλλοτε συμβαίνουν σταδιακά και άλλοτε αιφνιδιαστικά. Οι λύσεις αυτές καλύπτουν περιστατικά που αφορούν το κτήριο, τεχνικές δυσλειτουργίες, ζητήματα που σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα ή ανθρώπινες ενέργειες, αλλά και καταστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή καθημερινή λειτουργία του νοικοκυριού. Επιπλέον, η δυνατότητα ενίσχυσης με πρόσθετες προαιρετικές καλύψεις επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη προσαρμογή, ώστε ο καθένας να επιλέγει ακριβώς όσα θεωρεί απαραίτητα για τον χώρο του.

Εξειδικευμένη μέριμνα για το περιεχόμενο του σπιτιού

Παράλληλα, για το εσωτερικό του σπιτιού υπάρχει ειδική πρόταση που αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο. Το Sweet Home Content απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές, εξασφαλίζοντας μέριμνα για τα αντικείμενα που έχουν επιλεχθεί με προσοχή ή έχουν συναισθηματική αξία. Με κόστος προσιτό, που ξεκινά από €35 τον χρόνο για κύρια κατοικία και €45 για εξοχική, αντιμετωπίζει περιστατικά που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό και τα προσωπικά αντικείμενα, από συμβάντα όπως φωτιά ή κλοπή μέχρι ζητήματα ηλεκτρικής φύσης ή αλλοίωση τροφίμων. Υπάρχει και δυνατότητα ενίσχυσης με επιπλέον ενότητες, για όσους επιθυμούν ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών τους.

Προνόμια των προγραμμάτων κάλυψης κατοικίας

Πίσω από όλες αυτές τις επιλογές βρίσκεται μια συγκροτημένη υποστήριξη που βοηθά τον κάτοχο του σπιτιού να διαχειριστεί ένα δύσκολο περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Η διαδικασία αποζημίωσης για ποσά έως €10.000 είναι απλή, εύκολη και άμεση. Η αντιμετώπιση μιας ζημιάς μπορεί να ξεκινήσει μέσα σε μία ώρα από την αναγγελία (όταν αυτή γίνεται έως τις 14:30), ενώ η αυτοψία γίνεται άμεσα από διακανονιστή ή πραγματογνώμονα. Μετά την αποδοχή της εκτίμησης, η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται συνήθως μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, προσφέροντας μια αίσθηση σταθερότητας σε μια δύσκολη στιγμή.

Η υποστήριξη δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτό: η αντικατάσταση αντικειμένων με καινούργια, η ανάληψη κόστους επισκευών, η δυνατότητα άμεσης επέμβασης όλο το 24ωρο και η πρόσβαση σε εξειδικευμένα συνεργεία με εγγύηση έξι μηνών συνθέτουν ένα πλαίσιο που επιτρέπει στον κάτοχο του σπιτιού να συνεχίσει την καθημερινότητά του με λιγότερη ταλαιπωρία και να επιστρέψει γρηγορότερα στην αίσθηση της γνώριμης ασφάλειας του σπιτιού του.

Μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20% και καλύψεις με μηδενική συμμετοχή

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών προϊόντων, προσφέροντας σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις σε όσους επιλέγουν περισσότερες από μία λύσεις της ίδιας εταιρείας.

Παράλληλα, συγκεκριμένες ενότητες που αφορούν συμβάντα όπως φωτιά, πλημμύρα ή σεισμός μπορεί να οδηγήσουν αν ενσωματωθούν, σε μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20%, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Τέλος, σε επιλεγμένες καλύψεις, η εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος μιας ζημιάς χωρίς να απαιτείται καν η οικονομική συμμετοχή του πελάτη.

Καλύψεις και για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η ασφάλιση κατοικίας απευθύνεται και στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο.

Όλες αυτές οι λύσεις έχουν έναν κοινό στόχο: να διατηρούν το σπίτι λειτουργικό, όμορφο και έτοιμο να φιλοξενήσει τις στιγμές, που δίνουν χρώμα στη ζωή μας. Γιατί ο χώρος μας δεν είναι απλά ένα μέρος, όπου επιστρέφουμε. Είναι ένα κομμάτι μας, γιατί εκεί έχουμε επιλέξει να ανήκουμε. Και αυτό το κομμάτι το χρειαζόμαστε ασφαλές και λειτουργικό.