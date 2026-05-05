Όταν η αμπελοοινική παράδοση αιώνων συναντά το μεράκι των σύγχρονων αμπελουργών, η διεθνής αναγνώριση έχει τη γλυκιά γεύση του σαμιακού Μοσχάτου. Σε μια θριαμβευτική επιβεβαίωση της ποιότητας και της μοναδικότητάς του, το εμβληματικό Samos Nectar του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού της Σάμου, «κεντά» με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ελίτ της παγκόσμιας οινικής κατάταξης του Taste Atlas 2026 καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση ανάμεσα στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, παγκοσμίως.

Η θέση των μοσχάτων κρασιών της Σάμου στην ελληνική και παγκόσμια αγορά

Η διεθνής «βίβλος» των γεύσεων, το Taste Atlas, στην πιο πρόσφατη κατάταξή του, υποκλίνεται στο μεγαλείο του σαμιακού αμπελώνα. Με το Samos Nectar να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις και το πολυαγαπημένα Samos Vin Doux και Samos Anthemis να ακολουθoύν σε απόσταση αναπνοής, η Σάμος αποδεικνύει πως το μικρόρωγο Μοσχάτο δεν είναι απλώς ένα κρασί, αλλά ένας ζωντανός πολιτισμός που κατακτά τις αισθήσεις.

Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Συνεταιρισμός Σάμου καταφέρνει να έχει ΤΡΕΙΣ μοσχάτους οίνους στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ πρώτη δεκάδα, ανταγωνιζόμενος θρυλικά κρασιά του διεθνούς αμπελώνα.

Δεν είναι όμως μόνο η παγκόσμια κατάταξη. Στην ανταγωνιστική οινική αρένα της Ευρώπης τα κρασιά του Συνεταιρισμού Σάμου στέκονται με υπερηφάνεια στην υψηλότερη βαθμίδα, αφήνοντας πίσω σημαντικές ιστορικές οινοπαραγωγικές περιοχές. Στη δε κατηγορία των καλύτερων ποτών στην Ελλάδα (Best Beverages in Greece) που περιλαμβάνονται όλα τα αλκοολούχα και μη ποτά της χώρας, όπως και μεταξύ των καλύτερων κρασιών στο Βόρειο Αιγαίο, τα κρασιά της Σάμου βρίσκονται και πάλι στις πρώτες θέσεις!

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα του μόχθου των Σαμίων αμπελοκαλλιεργητών, που σε πεζούλες ξερολιθιάς συνεχίζουν ακάματα να «κεντούν» τη διεθνή καταξίωση του ελληνικού ποιοτικού κρασιού.

«Το Μοσχάτο δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι η ψυχή της Σάμου», ψιθυρίζει ηδονικά κάθε σταγόνα του Samos Nectar, που με το βαθύ κεχριμπαρένιο του χρώμα και τα αρώματα λιαστού μοσχάτου σταφυλιού, καρυδιού και μελιού, «μάγεψε» ακόμη μια φορά τους διεθνείς κριτές του Taste Atlas.

Για τον ΕΟΣ Σάμου, η κατάταξη αυτή δεν είναι μόνο μια βράβευση, αλλά και μια διαχρονική δέσμευση: Να συνεχίσει να παράγει εξαιρετικά κρασιά, διατηρώντας αναλλοίωτη την ποιότητα που έχει κάνει το νησί της Σάμου ονομαστό, στα πέρατα της γης.

