Τα Χριστούγεννα είναι, πάνω απ’ όλα, μια γιορτή του μοιράσματος: Ευχών, δώρων και όμορφων γεύσεων. Είναι κείνες οι μαγικές ημέρες του χρόνου όπου γύρω από το ίδιο τραπέζι κάθονται άνθρωποι με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικά γούστα, μα με την ίδια λαχτάρα να μοιραστούν στιγμές, αρώματα, χαμόγελα. Κι αν στον βιβλικό Πύργο της Βαβέλ οι άνθρωποι έπαψαν να συνεννοούνται, στο γιορτινό μας τραπέζι ο Συνεταιρισμός της Σάμου χτίζει έναν διαφορετικό, ευφρόσυνο «Πύργο» συνύπαρξης, με ένα ευχετήριο ποτήρι από τους ημίξηρους Βabελοίνους.

Δύο κρασιά της ίδιας σαμιώτικης «οικογένειας», ο Βabελοίνος λευκός και ο Βabελοίνος Ροζέ. Γεννημένα από το όραμα των οινολόγων του Συνεταιρισμού να δημιουργήσουν μια κοινή, οικουμενική γλώσσα απόλαυσης. Κρασιά εξωστρεφή, ευγενικά και ευρείας αποδοχής, που γεφυρώνουν τις αντιθέσεις. Γλυκά όσο χρειάζεται για να αγκαλιάσουν τη θαλπωρή των γιορτών, ξηρά όσο πρέπει, για να χαρίσουν δροσιά και φρεσκάδα. Ένα ντουέτο ισορροπίας και αρμονίας, έτοιμο για ειλικρινείς ευχές σε κάθε πρόποση των φετινών Χριστουγέννων.

Βαβελοίνος λευκός : Η αρωματική λάμψη του Μοσχάτου

Ένα κρασί που έχει αιχμαλωτίσει όλη την ευγένεια των ημιορεινών αμπελώνων της Σάμου. Ο μονοποικιλιακός Βαβελοίνος λευκός, φτιαγμένος 100% από το εμβληματικό λευκό μικρόρωγο Μοσχάτο, αποτελεί μια γιορτινή ωδή στα καθαρά, πρωτογενή αρώματα της ποικιλίας. Στο πρώτο πλησίασμα, αναδύει την αυθεντική ευωδιά του φρέσκου σταφυλιού, για να ξεδιπλώσει στη συνέχεια ένα πλούσιο μπουκέτο από ώριμα βερίκοκα, τραγανά μήλα και δροσερά εσπεριδοειδή. Στην παλέτα της μύτης παρελαύνουν, επίσης, εξωτικές νότες από μπανάνα, λίτσι, ανανά, μάνγκο και ακτινίδιο. Σερβιρισμένος στους 10–12°C, με αλκοολικό τίτλο 12,5% vol., φέρνει στο τραπέζι μια φωτεινή, αρωματική ισορροπία που γοητεύει από την πρώτη γουλιά.

Ροζέ Βαβελοίνος: Η γοητεία τριών σαμιακών ποικιλιών

Αν τα Χριστουγεννιάτικα ηλιοβασιλέματα είχαν ένα και μόνο χρώμα, αυτό θα ήταν το υπέροχο τουροζέ Βαβελοίνου. Εδώ, η οινολογική προσέγγιση, παντρεύει αρμονικά τρεις γηγενείς ποικιλίες του νησιού: Τον σπάνιο Αυγουστιάτη, το εκφραστικό Φωκιανό και το αρωματικό Μοσχάτο. Με μύτη σύνθετη και σαγηνευτική, το αγριοκέρασο και τους λεμονανθούς να κλέβουν την παράσταση. Στο στόμα αποκαλύπτεται πλούσιο, δροσερό και ζωηρό, με μακρά επίγευδη και με μια σπιρτόζικη αίσθηση lime, που ισορροπεί αριστοτεχνικά τη γλυκύτητα του ημίξηρου χαρακτήρα του.

Οινογευστικοί συνδυασμοί για το γιορτινό τραπέζι

Η ευελιξία των δύο Βabελοίνων, τους καθιστά ιδανικούς συμμάχους για τις πληθωρικές, γλυκόξινες και αρωματικές γεύσεις των γιορτινών μας τραπεζιών:

Πλατό τυριών με αποξηραμένα φρούτα: Μια κλασική επιλογή που απογειώνεται, τόσο με τον λευκό, όσο και με τον Ροζέ Βabελοίνων, καθώς η ημίξηρη φύση τους αγκαλιάζει την αλμύρα των τυριών και τη συμπυκνωμένη γλύκα των φρούτων.

Σούπα βελουτέ κολοκύθας με τζίντζερ: Η γλυκιά και ταυτόχρονα πιπεράτη αίσθηση της σούπας, βρίσκει το ιδανικό της ταίρι στη δροσερή οξύτητα του ροζέ.

Τάρτα με κατσικίσιο τυρί, αποξηραμένα σύκα και καρύδια: Η εξευγενισμένη αλμύρα του κατσικίσιου και η γήινη υφή των καρυδιών συνομιλούν υπέροχα με τα φρουτώδη αρώματα του λευκού Βabελοίνου.

Για τις γιορτινές σαλάτες:

Μια πράσινη σαλάτα με ρόδι, καβουρδισμένα καρύδια, παρμεζάνα και ντρέσινγκ βαλσάμικου-μελιού συνδυάζεται αρμονικά με τον λευκό Βαβελοίνο, ενώ η σαλάτα με παντζάρι, φιλέτα πορτοκαλιού, κατίκι και φιστίκια Αιγίνης αναδεικνύει τηγήινη γλύκα του παντζαριού και τη φρεσκάδα του πορτοκαλιού, μέσα από τη ζωντάνια του Ροζέ.

Για τα κυρίως πιάτα:

Η γεμιστή γαλοπούλα ή το κοτόπουλο, με εσπεριδοειδή και αρωματικά βότανα στη γέμιση,βρίσκουν απόλυτη αρμονία στο πλευρό του λευκού Βabελοίνου.

Το πληθωρικό, εορταστικό χοιρινό με κάστανο, δαμάσκηνο και γλάσο πορτοκαλιού παντρεύεται ιδανικά με το σώμα και τη φρεσκάδα του ροζέ Βabeλοίνου.

Το ποιοτικό, εμφιαλωμένο κρασί που καταναλώνεται με μέτρο, είναι κοινός κώδικας επικοινωνίας, διεθνής γλώσσα που μιλά κατευθείαν στην ψυχή. Καθώς υμνεί την απόλαυση, τον πολιτισμό και τη συντροφικότητα, γεφυρώνει κάθε γλωσσική διαφορά, ενώνοντας ανθρώπους με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές.

Φέτος τις γιορτές, υψώνουμε τα ποτήρια μας με Babeλοίνους από τον ΕΟΣ Σάμου, γιατί η γλώσσα της ανθρώπινης συνύπαρξης και του καλού κρασιού είναι κοινή!

photo concept: Manos Spanos