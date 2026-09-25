Ο Δήμος Σικυωνίων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και ο Αθλητικός Σύλλογος Σίσυφος, σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου, ενημερώνουν για το άνοιγμα των εγγραφών στις αγωνιστικές διαδρομές του Ημιμαραθώνιου Αγώνα Δρόμου με την ονομασία «Stymphalia Lake Run 2026», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στη Λίμνη Στυμφαλία.

Με αφετηρία το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, ο αγώνας περιλαμβάνει τρεις διαδρομές (5χλμ., 10χλμ. και Ημιμαραθώνιο) που θα πραγματοποιηθούν περιφερειακά της Λίμνης Στυμφαλίας (ώρα έναρξης εκκινήσεων 09:00).

Για τρίτη χρονιά, μπορούν να λάβουν μέρος και έφηβοι, από 15 έως 17 ετών, στη διαδρομή 5χλμ. με την ονομασία «ΑΘΗΝΑ». Οι έφηβοι θα έχουν κοινή εκκίνηση με τους ενήλικες των 5χλμ. Εκτός από την εγγραφή τους, απαιτείται και η γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων τους. Το σχετικό έντυπο θα είναι διαθέσιμο στα σημεία παραλαβής των αριθμών συμμετοχής των αθλητών.

Τέλος, οι μικροί φίλοι του αθλητισμού, ηλικίας 5 έως 12 ετών, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη μη αγωνιστική διαδρομή με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», συνολικής απόστασης 1χλμ. Απαραίτητη για τη συμμετοχή είναι η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, έως και τις 18 Οκτωβρίου 2026 (το έντυπο θα είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία του αγώνα, στο Μουσείο

Περιβάλλοντος Στυμφαλίας).

Για τη συμμετοχή στο Stymphalia Lake Run 2026 είναι απαραίτητη η εγγραφή έως τις 10 Οκτωβρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα. Ως ελάχιστο κόστος εγγραφής ορίζεται το ποσό των 5€, το οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να καταθέσουν σε έναν από τους φορείς αρωγής παιδιών που προτείνονται στη φόρμα εγγραφής, ή σε φορέα της επιλογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.stymphalialakerun.gr ή επικοινωνήστε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 2747022296, και με τον Δήμο Σικυωνίων, στο τηλέφωνο 27420 21921 (εσωτ.3).