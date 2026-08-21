Όσο πλησιάζει η πρώτη ημέρα του σχολείου, οι εκκρεμότητες αρχίζουν να μαζεύονται. Χρειάζεται καινούργια σχολική τσάντα; Υπάρχουν τετράδια από πέρυσι; Η κασετίνα έχει όσα πρέπει ή είναι γεμάτη με μαρκαδόρους που δεν γράφουν; Έτσι, μια απλή σχολική λίστα μπορεί να γίνει μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται.

Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να αγοραστούν όλα τα σχολικά είδη από την αρχή ούτε να είναι κάθε συρτάρι γεμάτο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Ορισμένα σχολικά είναι πράγματι απαραίτητα από την πρώτη ημέρα ενώ άλλα εξαρτώνται από την ηλικία και την τάξη. Κάποια τέλος, είναι προτιμότερο να περιμένεις τις οδηγίες του σχολείου και έπειτα να τα αγοράσεις.

Η σωστή προετοιμασία, επομένως, δεν αρχίζει στο κατάστημα ή online αλλά στο σπίτι. Πριν φτιάξεις τη λίστα, δες τι υπάρχει ήδη, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και τι χρειάζεται πράγματι αντικατάσταση.

Αυτά που δεν χρειάζονται αλλαγή

Η περσινή σχολική χρονιά πιθανότατα άφησε πίσω της αρκετά πράγματα που παραμένουν χρήσιμα. Μπορεί να υπάρχουν τετράδια με πολλές καθαρές σελίδες, φάκελοι σε καλή κατάσταση, μολύβια που χρειάζονται απλώς ξύσιμο και μια σχολική τσάντα που αντέχει άνετα ακόμη μία χρονιά.

Άδειασε μαζί με το παιδί την παλιά τσάντα, την κασετίνα και τα συρτάρια του γραφείου. Δοκίμασε τα στυλό και τους μαρκαδόρους, έλεγξε τα φερμουάρ και βάλε στην άκρη όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Είναι μια απλή διαδικασία, αλλά γλιτώνει διπλές αγορές και βοηθά να φανεί τι λείπει πραγματικά.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να κρατηθεί κάτι που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Μια τσάντα με φθαρμένους ιμάντες, ένα παγούρι που στάζει ή μια κασετίνα που δεν κλείνει σωστά θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσουν. Το ζητούμενο δεν είναι να μη γίνει καμία αγορά, αλλά να γίνουν οι σωστές.

Μια τέτοια λοιπόν απογραφή βάζει γρήγορα τα πράγματα σε σειρά. Δείχνει τι υπάρχει, τι λείπει και τι δεν χρειάζεται να μπει ξανά στο καλάθι μόνο και μόνο επειδή ξεκινά μια νέα τάξη.

Τα βασικά σχολικά είδη

Μολύβια, γόμες, ξύστρα, στυλό, χάρακας, τετράδια και φάκελοι αποτελούν τη βάση της περισσότερης σχολικής καθημερινότητας. Οι ποσότητες και οι λεπτομέρειες αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία, όμως δεν υπάρχει λόγος να γεμίσει η κασετίνα με πολλά ίδια αντικείμενα.

Για τα μικρότερα παιδιά, δύο καλά μολύβια, μια γόμα που σβήνει χωρίς να λερώνει τη σελίδα και μια ξύστρα που ξύνει σωστά είναι πιο χρήσιμα από μια κασετίνα γεμάτη μικροπράγματα. Οι ξυλομπογιές, οι μαρκαδόροι, η κόλλα και το ψαλίδι είναι επίσης απαραίτητα στις πρώτες τάξεις. Καλό είναι όμως να επιλέγονται με βάση την ηλικία του παιδιού, ώστε να έχουν το κατάλληλο μέγεθος για να τα χρησιμοποιεί εύκολα.

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αλλάζει η σύνθεση της λίστας. Τα στυλό γίνονται περισσότερα, προστίθενται γεωμετρικά όργανα, ντοσιέ, διαχωριστικά και, ανάλογα με τα μαθήματα, αριθμομηχανή ή άλλα ειδικά είδη. Και εδώ, όμως, οι αγορές χρειάζεται να ακολουθούν όσα θα χρησιμοποιηθούν και όχι όσα απλώς φαίνονται χρήσιμα πάνω στο ράφι.

Ένα μικρό απόθεμα στο σπίτι είναι πρακτικό για όσα τελειώνουν ή χάνονται εύκολα. Δεν χρειάζεται, όμως, να μεταφέρεται ολόκληρο μέσα στην τσάντα. Δέκα στυλό, τρεις γόμες και δύο σετ μαρκαδόρων προσθέτουν βάρος χωρίς να εξυπηρετούν την καθημερινότητα.

Σχολική τσάντα

Η σχολική τσάντα είναι από τις αγορές που χρειάζονται λίγο περισσότερη σκέψη, καθώς θα χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά. Το σωστό μέγεθος εξαρτάται από το ύψος του παιδιού, την τάξη και όσα μεταφέρει συνήθως. Μια πολύ μεγάλη τσάντα δεν προσφέρει απαραίτητα μεγαλύτερη άνεση. Αντίθετα, αφήνει χώρο για περισσότερα αντικείμενα και εύκολα καταλήγει βαρύτερη από όσο πρέπει.

Η σχολική τσάντα δημοτικού χρειάζεται να είναι απλή στη χρήση, με φερμουάρ που ανοίγουν εύκολα, φαρδιούς ρυθμιζόμενους ιμάντες και θήκες που το παιδί μπορεί να οργανώσει μόνο του. Σημασία έχει να εφαρμόζει σωστά στην πλάτη του και να μην κρέμεται χαμηλά, ακόμη κι αν το σχέδιο είναι εκείνο που θα τραβήξει πρώτο την προσοχή του.

Για έναν μεγαλύτερο μαθητή μπορεί να χρειάζονται περισσότεροι χώροι για φακέλους, τετράδια ή μια ηλεκτρονική συσκευή. Αν μεταφέρεται laptop ή tablet, είναι χρήσιμη μια ξεχωριστή ενισχυμένη θήκη, ώστε να μη βρίσκεται η συσκευή ανάμεσα στα βιβλία και στα υπόλοιπα αντικείμενα.

Η γνώμη του παιδιού πρέπει να έχει θέση στην επιλογή. Ένας πρακτικός τρόπος είναι να ξεχωρίσεις δύο ή τρεις τσάντες που καλύπτουν τα βασικά κριτήρια και να το αφήσεις να διαλέξει το σχέδιο που προτιμά. Έτσι, δεν καταλήγετε ούτε σε μια τσάντα που δεν του αρέσει ούτε σε μια όμορφη επιλογή που θα το δυσκολεύει στην πράξη.

Τετράδια, φάκελοι και σχολικά βιβλία

Η αγορά πολλών τετραδίων πριν ανακοινωθούν οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών είναι μια κλασική κίνηση που συχνά οδηγεί σε λάθος μεγέθη, διαφορετικές γραμμώσεις ή περισσότερα τετράδια από όσα χρειάζονται. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν λίγα βασικά για τις πρώτες ημέρες και η υπόλοιπη αγορά να γίνει όταν ξεκαθαρίσουν οι ανάγκες κάθε μαθήματος.

Το ίδιο ισχύει για τα ντοσιέ και τους φακέλους. Ένα παιδί Δημοτικού μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα με λίγους χρωματιστούς φακέλους, ενώ ένας μαθητής μεγαλύτερης τάξης ίσως χρειάζεται διαχωριστικά και διαφορετικό ντοσιέ για κάθε μάθημα. Το πιο οργανωμένο σύστημα δεν είναι εκείνο με τα περισσότερα εξαρτήματα, αλλά εκείνο που μπορεί να διατηρήσει ο μαθητής χωρίς να μπερδεύεται.

Τα σχολικά βιβλία συνήθως δίνονται από το σχολείο, όμως χρειάζονται και αυτά λίγη οργάνωση στο σπίτι. Ετικέτες με το όνομα, προστατευτικά καλύμματα όπου είναι χρήσιμα και ένα σταθερό σημείο στο γραφείο βοηθούν ώστε να μη χάνονται μέσα στη χρονιά.

Στις μικρότερες τάξεις, ένα απλό σύστημα χρωμάτων μπορεί να κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Για παράδειγμα, το τετράδιο και ο φάκελος της Γλώσσας μπορούν να έχουν το ίδιο χρώμα, ώστε το παιδί να τα αναγνωρίζει γρήγορα. Δεν χρειάζεται να στηθεί ένα περίπλοκο σύστημα που θα εγκαταλειφθεί μετά την πρώτη εβδομάδα.

Παγούρι και δοχείο φαγητού

Το παγούρι και το φαγητοδοχείο είναι δύο αντικείμενα που χρησιμοποιούνται καθημερινά, επομένως η ευκολία έχει μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνιση. Το παιδί πρέπει να μπορεί να τα ανοίξει και να τα κλείσει μόνο του, χωρίς να χρειάζεται βοήθεια και χωρίς να κινδυνεύει να γεμίσει η τσάντα νερό ή ψίχουλα.

Πριν ξεκινήσει το σχολείο, κάνε μια απλή δοκιμή στο σπίτι. Γέμισε το παγούρι, κλείσε το καπάκι και άφησέ το για λίγη ώρα ξαπλωμένο. Ζήτησε επίσης από το παιδί να ανοίξει μόνο του το δοχείο φαγητού. Κάτι που φαίνεται απλό στα χέρια ενός ενήλικα μπορεί να είναι αρκετά δύσχρηστο για ένα παιδί της πρώτης Δημοτικού.

Σημασία έχει και το βάρος. Ένα βαρύ μεταλλικό δοχείο ή ένα υπερβολικά μεγάλο παγούρι προσθέτουν καθημερινά βάρος στη σχολική τσάντα. Η χωρητικότητα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού, χωρίς υπερβολές.

Τι μπορεί να περιμένει

Δεν χρειάζεται να είναι όλα έτοιμα πριν από την πρώτη ημέρα. Ειδικά σχολικά είδη, συγκεκριμένα τετράδια, βοηθήματα, γεωμετρικά όργανα ή τεχνολογικός εξοπλισμός είναι προτιμότερο να αγοραστούν όταν γίνει σαφές ότι θα χρησιμοποιηθούν.

Το ίδιο ισχύει για αντικείμενα που μοιάζουν βολικά αλλά δεν είναι απαραίτητα για κάθε παιδί. Ένα μεγάλο σετ ζωγραφικής, μια ακριβή αριθμομηχανή ή ένα tablet μπορεί να έχουν θέση στη σχολική καθημερινότητα, αλλά μόνο αν ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη ανάγκη. Διαφορετικά, είναι πιθανό να μείνουν στο σπίτι σχεδόν ανέγγιχτα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η σχολική λίστα πρέπει να περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και να χάσει κάθε προσωπικό στοιχείο. Ένα τετράδιο με το αγαπημένο σχέδιο, μια καινούργια κασετίνα ή μερικά χρωματιστά στυλό μπορούν να κάνουν το παιδί να χαρεί περισσότερο τη νέα αρχή. Αρκεί ο ενθουσιασμός να μη μετατρέψει κάθε μικρή επιθυμία σε ανάγκη.

Οργάνωσε τον χώρο πριν οργανώσεις την τσάντα

Τα σχολικά είδη χρειάζονται μια σταθερή θέση και στο σπίτι. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγάλο γραφείο ή ξεχωριστό δωμάτιο. Ένα καθαρό σημείο με καλό φωτισμό, λίγα συρτάρια ή κουτιά και εύκολη πρόσβαση στα βασικά είναι αρκετό.

Χώρισε όσα χρησιμοποιούνται καθημερινά από το μικρό απόθεμα. Τα μολύβια, τα στυλό και οι γόμες μπορούν να βρίσκονται κοντά στο γραφείο, ενώ τα επιπλέον τετράδια και οι κόλλες να αποθηκευτούν αλλού. Όταν όλα είναι συγκεντρωμένα στο ίδιο κουτί, το παιδί δυσκολεύεται να βρει αυτό που θέλει και συχνά ανοίγει ένα καινούργιο προϊόν επειδή δεν βλέπει το παλιό.

Η τακτοποίηση της τσάντας από το προηγούμενο βράδυ βοηθά επίσης να περιοριστεί η πρωινή πίεση. Με έναν γρήγορο έλεγχο του προγράμματος, το παιδί μπορεί να βάλει μόνο τα βιβλία και τα τετράδια που χρειάζεται. Έτσι αποφεύγει το περιττό βάρος και μαθαίνει σταδιακά να αναλαμβάνει την ευθύνη των πραγμάτων του.

Καλή σχολική χρονιά!