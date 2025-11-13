Φέτος στις 28 Νοεμβρίου, την τελευταία Παρασκευή του μήνα, είναι η φετινή Black Friday. Ανάμεσα στις πολλές προσφορές που θα έχεις στη διάθεση σου, οι φετινές Black Friday προσφορές σε έπιπλα προβλέπονται καυτές! Θα έχεις την ευκαιρία να ανανεώσεις τον χώρο εργασίας και από πλευράς αισθητικής όσο και χρηστικότητας. Πέρα από τις επιλογές σε έπιπλα ανάμεσα στις τεχνολογικές επιλογές δώσε προσοχή και Βlack Friday προσφορές σε pc & περιφερειακά για συσκευές που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα σου! Σου προτείνουμε μερικές κατηγορίες επίπλων και περιφερειακών που είναι σημαντικές αναβαθμίσεις στον χώρο σου.

1.Καρέκλα Γραφείου

Βασικό κομμάτι για την άνεση και την υγεία σου είναι η σωστή καρέκλα γραφείου. Η επιλογή καρέκλας γραφείου επηρεάζει και την συνολική αισθητική του χώρου σου. Οι πρώτες μας προτάσεις για να επιλέξεις από τις Black Friday προσφορές σε έπιπλα είναι για καρέκλες.

Πες όχι στις βαρετές καρέκλες γραφείου και πάρε θέση στην ανανέωση του χώρου σου! Η αισθητική μιας καρέκλας γραφείου είναι σημαντική για όλο τον χώρο σου. Μπορείς να επιλέξεις κάτι σε ρετρό σχεδιασμό με παστέλ χρώματα, όπως κάποιο πράσινο τόνο. Το πράσινο χρώμα δίνει μια αίσθηση ηρεμίας στον χώρο σου και ταιριάζει με τα περισσότερα στυλ. Αν αυτό που χρειάζεται ο χώρος σου είμαι μια αίσθηση πιο «διευθυντική», μια διευθυντική καρέκλα είναι αυτό που θες! Μια χρωματική παλέτα τόνους καφέ αποπνέει κύρος και διακριτική πολυτέλεια. Είναι μια ιδανική επιλογή για γραφεία που συνδυάζουν ξύλο, μέταλλο ή μαύρες λεπτομέρειες, δίνοντας έμφαση σε ένα σοβαρό αλλά μοντέρνο επαγγελματικό προφίλ. Αν ο χώρος σου είναι πιο μοντέρνος θα βρεις πολλές λύσεις σε εργονομικές καρέκλες με mesh ύφασμα που προσφέρουν δροσερή αίσθηση ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες.

Πέρα από την αισθητική, χρειάζεται να δώσεις προσοχή και στην εργονομία για την άνεση σου. Το ελάχιστο που χρειάζεσαι είναι κάθισμά με ρυθμιζόμενο ύψος και μηχανισμό που να προσφέρει ανατομική στήριξη στην πλάτη και στη σπονδυλική σου στήλη, για να κάθεσαι σωστά και αναπαυτικά ακόμα και πολλές ώρες αν χρειαστεί. Μπορείς να επιλέξεις και κάποιο μηχανισμό τύπου Relax Synchro. Που επιτρέπει την ταυτόχρονη κίνηση της πλάτης και του καθίσματος, διατηρώντας σταθερή γωνία μεταξύ τους. Έτσι έχεις ρυθμιζόμενη ένταση και δυνατότητα κλειδώματος σε μία από τις θέσεις επιλογής, από έντονη εργασία έως στιγμές χαλάρωσης στο γραφείο. Για gamers και πολύωρη εργασία σου προτείνουμε να επιλέξεις καθαρά εργονομική καρέκλα. Με στιβαρή μεταλλική κατασκευή και multiblock μηχανισμό. Που σου προσφέρει κλείδωμα σε όποια θέση σε εξυπηρετεί, ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη και προσκέφαλο, αλλά και 3D ρυθμιζόμενα μπράτσα για τέλεια προσαρμογή στο σώμα σου. Φρόντισε να έχει ρυθμιζόμενο προσκέφαλο για να ανακουφίζει τον αυχένα σου και οσφυϊκή υποστήριξη που προσαρμόζεται στα μέτρα σου, στην περιοχή της μέσης. Έτσι, μειώνεται η πίεση στη σπονδυλική στήλη και η κούραση της πολύωρης καθιστικής εργασίας. Εργάζεσαι πιο ξεκούραστα και κάθεσαι πιο σωστά!

2.Φωτισμός Γραφείου

Σε κάθε χώρο ο φωτισμός είναι πολύ σημαντικός και για την διάθεση σου αλλά και για την απόδοση σου. Μια καλή ιδέα είναι να αντικαταστήσεις τις απλές λάμπες με smart led λάμπες. Όχι μόνο έχεις χαμηλότερη κατανάλωση αλλά έχεις και πολλές επιλογές! Μπορείς να προγραμματίζεις την ένταση αλλά και την υφή του φωτισμού σου, από ψυχρό δυνατό φως μέχρι απαλό θερμό ή ακόμα και χρώμα ανάλογα με την ώρα, την διάθεση ή την εργασία σου. Επίσης μπορείς να προγραμματίζεις τη λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες σου για να έχεις πάντα τον ιδανικό φωτισμό χωρίς να χάνεις χρόνο. Συμπληρωματικά, ένα σημαντικό αξεσουάρ για άνετη εργασία είναι και το σωστό φωτιστικό γραφείου.

Έχεις στην διάθεση σου πολλές επιλογές από ρετρό φωτιστικά μέχρι μοντέρνα και μινιμαλ! Πάντα με λαμπτήρα led για οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος. Το σωστό φωτιστικό γραφείου ξεκουράζει τα μάτια σου και φωτίζει σωστά εκεί που δουλεύεις για να ενισχύει την παραγωγικότητα σου. Αν επιλέξεις φωτιστικό που διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού για να αναπροσαρμόζεις τη θερμοκρασία χρώματος και την ένταση της φωτεινότητας, θα έχεις πάντα ατμόσφαιρα σχεδιασμένη στα μέτρα σου! Είτε θες να διαβάσεις, είτε θες να εργαστείς, είτε να χαλαρώσεις απολαμβάνοντας την ταινία σου, το κατάλληλο φωτιστικό προσαρμόζεται στις ανάγκες σου.

3.Αποθήκευση Δεδομένων

Εδώ και χρόνια μεγάλο κομμάτι της ζωής μας είναι ψηφιακό, έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο είναι κρίσιμα και μοναδικά αρχεία. Τα δεδομένα μας χρειάζονται το κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος είναι απαραίτητο αξεσουάρ σε κάθε γραφείο! Πέρα από την χωρητικότητα δώσε προσοχή και στην ποιότητα κατασκευής και την αντοχή του δίσκου για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό είναι το αυτοματοποιημένο backup. Αν έχεις Mac βεβαιώσου ότι ο εξωτερικός δίσκος είναι συμβατός με το Time Machine. Για χρήστες Windows διάλεξε κάποιο δίσκο που έρχεται πακέτο με το ανάλογο λογισμικό. Για παράδειγμα οι My Book της WD έρχονται με το λογισμικό WD Backup ενώ με το λογισμικό Acronis True Image WD Edition και προγραμματίζεις τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλου του συστήματος σου. Τέλος μπορείς να επιλέξεις κάποιο δίσκο με ενσωματωμένη κρυπτογράφηση υλικού AES 256-bit που διατηρεί τα αρχεία σου απόρρητα και ασφαλή.

4.Αξεσουάρ Ήχου

Ακόμα και σε χώρους εργασίας ο σωστός ήχος είναι βασικός. Μπορεί να δουλεύεις με μουσική ή να θες μουσική στα διαλείμματα σου. Επίσης αν ο χώρος σου είναι πολυλειτουργικός και άρα είναι εργασίας και ψυχαγωγίας το σύστημα ήχου κάνε τη διαφορά. Τι να επιλέξεις; Πρώτα από όλα αν έχεις πολλές τηλεδιασκέψεις χρειάζεσαι ένα καλό headset με noise cancellation δυνατότητες και ελαφρύ. Τα ενσύρματα headset είναι πιο οικονομικά και πιο αποδοτικά αλλά μπορεί να δυσκολεύουν τις κινήσεις σου, αν έχεις δύσκολο χώρο προτίμησε κάποια λύση Bluetooth.

Αν δουλεύεις στην παραγωγή περιεχομένου ή λατρεύεις τις ταινίες και την μουσική χρειάζεσαι ένα αυτόνομο και αυτοενισχυόμενο σετ ηχείων. Ειδικά για ταινίες και games βοηθάει να έχεις ένα πολυκάναλο σύστημα, όμως αυτά απαιτούν εγκατάσταση. Ένα καλός συμβιβασμός ποιότητας με ευκολία εγκατάστασης είναι ένα σύστημα ηχείων 2.1. Αποτελείται από δύο ηχεία και ένα μπάσο. Η εγκατάσταση είναι όσο απλή όσο και για ένα απλό στερεοφωνικό σετ και σου προσφέρει απόκριση και σε χαμηλές συχνότητες. Προτίμησε ένα σετ που να έχει τηλεχειρισμό και πέρα από κλασικές συνδέσεις ήχου, analog, optical κτλ., χρήσιμο θα είναι να έχει και Bluetooth για να συνδέεις εύκολα smartphones και φορητά!