Στην τηλεόραση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Μια πόρτα αυτοκινήτου ανοίγει, οι φωτογράφοι φωνάζουν ένα όνομα, το φόρεμα γυρίζει προς τους φακούς και η εικόνα κόβεται στον επόμενο. Πίσω από αυτά τα δευτερόλεπτα, το κόκκινο χαλί των Grammy είναι μια παραγωγή που κρατά ώρες, σχεδιάζεται για μήνες και υπακούει σε κανόνες που ελάχιστοι γνωρίζουν.

Ένα σκηνικό με ιστορία δυόμισι χιλιάδων ετών

Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε κόκκινο διάδρομο βρίσκεται στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου, τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν η Κλυταιμνήστρα στρώνει πορφυρά υφάσματα για την επιστροφή του βασιλιά από την Τροία. Ο ίδιος ο Αγαμέμνονας διστάζει να τα πατήσει, γιατί ένας τέτοιος διάδρομος ταιριάζει σε θεούς. Η ιδέα ότι το κόκκινο ύφασμα ξεχωρίζει όποιον το πατά πέρασε στους αιώνες και το 1922 στρώθηκε για πρώτη φορά σε πρεμιέρα του Χόλιγουντ, έξω από το Egyptian Theatre για τον Ρομπέν των Δασών.

Τα Όσκαρ το υιοθέτησαν το 1961 και η τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τις αφίξεις το 1964. Από τότε το χαλί λειτουργεί ως σκηνή. Το 1994 η Joan Rivers έκανε στις Χρυσές Σφαίρες τη διάσημη πλέον ερώτηση ποιον φοράτε, και από εκείνη τη στιγμή κάθε εμφάνιση απέκτησε έναν σχεδιαστή, μια ιστορία και μια εμπορική αξία.

Η σειρά άφιξης ακολουθεί κανόνες

Το χαλί γεμίζει με φωτογράφους, δημοσιογράφους και συνεργεία περίπου ενενήντα λεπτά πριν φτάσουν οι πρώτοι καλεσμένοι, και κάθε άφιξη έχει προσυμφωνημένη ώρα. Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων τη διαπραγματεύονται από πριν, γιατί η ώρα άφιξης καθορίζει την προσοχή που θα πάρει ο καλλιτέχνης τους. Οι λιγότερο γνωστοί περνούν πρώτοι, όταν ο χώρος είναι ακόμα σχετικά άδειος. Τα μεγάλα ονόματα φτάνουν τελευταία, λίγο πριν αρχίσει η τελετή, ώστε η εικόνα τους να κλείσει τη μετάδοση και να ανοίξει τις ειδήσεις της επόμενης μέρας.

Η ίδια η διαδρομή είναι χωρισμένη σε σταθμούς: το σημείο της επίσημης φωτογράφισης, με το φόντο που επαναλαμβάνει τα λογότυπα της διοργάνωσης ώστε κάθε φωτογραφία να κουβαλά τον χορηγό της, οι θέσεις των τηλεοπτικών δικτύων με σειρά που αντανακλά τη σημασία τους, και τα μικρόφωνα του Τύπου, που ένας καλλιτέχνης μπορεί και να προσπεράσει. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων περπατά ένα βήμα πίσω, αποφασίζει πού θα σταματήσει ο πελάτης του και για πόσο, και με ένα νεύμα κλείνει μια συνέντευξη πριν φτάσει στην ερώτηση που δεν πρέπει να γίνει. Στα τριάντα περίπου μέτρα του διαδρόμου παίζεται, σε πραγματικό χρόνο, μια ολόκληρη στρατηγική επικοινωνίας.

Το φόρεμα που σχεδιάζεται μήνες πριν

Οι στιλίστες αρχίζουν τις συζητήσεις με τους οίκους εβδομάδες ή μήνες νωρίτερα, τα ρούχα δανείζονται ή ράβονται κατά παραγγελία, και η επιλογή συνδέεται με τη μουσική του καλλιτέχνη, το άλμπουμ που προωθεί και το μήνυμα που θέλει να στείλει εκείνη τη χρονιά. Για τους οίκους, ένα φόρεμα στα Grammy είναι διαφήμιση που φτάνει σε εκατομμύρια οθόνες μέσα σε λίγα λεπτά, και μια τέτοια εμφάνιση παίρνει χρόνο.

Το 2019 η Cardi B έφτασε στο χαλί με ένα φόρεμα Thierry Mugler από την haute couture συλλογή του φθινοπώρου του 1995, που είχε παρουσιαστεί στο σόου για τα είκοσι χρόνια του οίκου και δεν είχε φορεθεί δημόσια από τότε. Ο στιλίστας της, Kollin Carter, το είχε εντοπίσει στα αρχεία του οίκου, και η επιλογή έστελνε διπλό μήνυμα: η καλλιτέχνις που διεκδικούσε εκείνη τη χρονιά το πρώτο της Grammy εμφανιζόταν με κομμάτι μουσειακής αξίας, και ένας οίκος χρόνια εκτός προσοχής επέστρεφε στις πρώτες σελίδες μέσα σε μία βραδιά. Από τότε, η αρχειακή couture έγινε μία από τις κυρίαρχες γλώσσες του κόκκινου χαλιού.

Το πιο γνωστό παράδειγμα του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια τέτοια εμφάνιση έχει ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου 2000. Η Jennifer Lopez εμφανίστηκε στο χαλί με ένα πράσινο μεταξωτό φόρεμα Versace με τροπικό μοτίβο, και τις επόμενες ημέρες η αναζήτηση για αυτό έγινε η δημοφιλέστερη που είχε δει ποτέ η Google. Η μηχανή επέστρεφε τότε μόνο κείμενο, και όπως έχει περιγράψει ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της Eric Schmidt, η ζήτηση για εκείνη την εικόνα οδήγησε στη δημιουργία της αναζήτησης εικόνων, που λειτούργησε τον Ιούλιο του 2001. Ένα φόρεμα σε έναν διάδρομο τριάντα μέτρων άλλαξε τον τρόπο που ψάχνουμε στο διαδίκτυο.

Οι στιγμές που έσπασαν το πρωτόκολλο

Το χαλί των Grammy θεωρείται το πιο ελεύθερο ανάμεσα στις μεγάλες τελετές, και οι εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία είναι εκείνες που αντιμετώπισαν τον διάδρομο ως σκηνή. Το 2011 η Lady Gaga έφτασε μέσα σε ένα ημιδιαφανές αυγό που κουβαλούσαν χορευτές και βγήκε από αυτό μόνο πάνω στη σκηνή, κάνοντας την άφιξη μέρος της παράστασης. Το 2020 ο Billy Porter πέρασε με ένα καπέλο του οποίου η κουρτίνα από κρύσταλλα άνοιγε και έκλεινε με τηλεχειριστήριο, ώστε να αποκαλύπτει το πρόσωπό του μόνο όταν το αποφάσιζε ο ίδιος. Και στις δύο περιπτώσεις ο καλλιτέχνης πήρε τον έλεγχο της εικόνας του από τους φωτογράφους. Σε έναν διάδρομο όπου όλα είναι προγραμματισμένα, η μεγαλύτερη δύναμη είναι να αποφασίζει κανείς ο ίδιος τι θα δει ο φακός.

Τριάντα μέτρα πιο κοντά

Όλα αυτά συμβαίνουν σε λίγες ώρες μιας Κυριακής του Φεβρουαρίου, και ο μόνος τρόπος να τα δει κανείς ολόκληρα, με τις παύσεις και τις σιωπές που κόβει η τηλεόραση, είναι να βρίσκεται εκεί.

Τα Grammy Awards 2027 θα απονεμηθούν στις 7 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, και φέτος ο δρόμος προς εκείνη την πόλη περνά από τις καθημερινές αγορές. Από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, κάθε αγορά αξίας 50€ και άνω με πιστωτική κάρτα Eurobank Mastercard, σε φυσικά καταστήματα ή online, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση για 3 ταξίδια 2 ατόμων στο Λος Άντζελες, για να παρακολουθήσουν από κοντά τα Grammy Awards 2027. Όσο περισσότερες αγορές γίνονται στην περίοδο, τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνονται.

Στην ενέργεια συμμετέχουν όσοι έχουν ήδη πιστωτική κάρτα Eurobank Mastercard και όσοι αποκτήσουν νέα μέσα στην περίοδο. Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν αμέσως, η άυλη πιστωτική κάρτα Virtual Credit Eurobank Mastercard εκδίδεται online και χρησιμοποιείται από την πρώτη στιγμή, χωρίς αναμονή για φυσική κάρτα.

Τριάντα μέτρα κόκκινο χαλί άλλαξαν κάποτε μια μηχανή αναζήτησης. Για τρεις ανθρώπους και τους συνοδούς τους, φέτος αρκούν για να αλλάξουν έναν Φεβρουάριο.