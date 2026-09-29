Με ένα εντυπωσιακό opening, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό, πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο, συστήθηκε επίσημα στο κοινό η «Κάβα Κηρέας», το νέο premium concept store, του επιχειρηματία Θεοδόση Νικολάου, που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα στα Νότια Προάστια.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον νέο χώρο να γεμίζει από νωρίς με καλεσμένους, που θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά το νέο destination των Νοτίων Προαστίων. Πρόσωπα από τον χώρο των media, της δημοσιογραφίας, της τέχνης και του επιχειρείν έδωσαν το «παρών», δημιουργώντας μια αξέχαστη βραδιά. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Founder και CEO της «Κάβα Κηρέας», Θεοδόσης Νικολάου, υποδέχθηκε τους καλεσμένους και παρουσίασε ένα concept, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της σύγχρονης κάβας.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον εντυπωσιακό χώρο των 400 τ.μ. και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της «Κάβας Κηρέας». Premium κρασιά και spirits, επιλεγμένα τυριά και αλλαντικά, εκλεκτά delicatessen προϊόντα και μια ιδιαίτερη επιλογή από πούρα δημιούργησαν το σκηνικό μιας βραδιάς αφιερωμένης στην υψηλή αισθητική και την απόλαυση. Η ατμόσφαιρα παρέπεμπε περισσότερο σε ένα σύγχρονο luxury gathering παρά στα εγκαίνια μιας παραδοσιακής κάβας, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα τη διαφορετική φιλοσοφία του νέου concept. Στο επίκεντρο βρέθηκε φυσικά και ο ίδιος ο χώρος, ο οποίος αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα highlights της βραδιάς.

Με περισσότερες από 1.000 ετικέτες ελληνικού και διεθνούς αμπελώνα και εκατοντάδες premium και σπάνια spirits, η «Κάβα Κηρέας» σχεδιάστηκε ως ένας προορισμός που συνδυάζει το retail με την εμπειρία. Η αρχιτεκτονική και το interior design υπό την επιμέλεια του Γιώργου Παντελούκα δημιουργεί ένα περιβάλλον, που απέχει αισθητά από την κλασική εικόνα μιας κάβας. Το λευκό, το φως και οι χαρακτηριστικές καμπύλες γραμμές πρωταγωνιστούν, ενώ το industrial κέλυφος μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο boutique περιβάλλον με διεθνή αισθητική.

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό, ξεφεύγοντας από την κλασική σκοτεινή κάβα. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε την κάβα του μέλλοντος», αναφέρει ο Θεοδόσης Νικολάου.

Η εμπειρία στην «Κάβα Κηρέας» δεν σταματά στην αγορά μιας φιάλης. Ο χώρος περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο σημείο για γευσιγνωσίες και παρουσιάσεις, ενώ στον επάνω όροφο υπάρχουν τραπέζια, που μπορούν να φιλοξενήσουν wine tastings, private gatherings και μικρά εταιρικά events. Παράλληλα, το cigars spot, η επιλογή delicatessen προϊόντων και η δυνατότητα dine-in δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο experience γύρω από το κρασί και τα premium spirits. Η επιλογή της Γλυφάδας για το νέο project κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης ανάπτυξης που αλλάζει τον χάρτη των Νοτίων Προαστίων, με την εξέλιξη του Ελληνικού να ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της.

Η «Κάβα Κηρέας» αποτελεί το νέο εγχείρημα μιας εταιρείας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της διανομής ποτών από το 2018 και καταγράφει για το 2026 αύξηση κύκλου εργασιών κατά 35%. Η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες με σημαντικές εισαγωγικές εταιρείες ποτών, έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο wine division και έχει επενδύσει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Με την εντυπωσιακή προσέλευση στα εγκαίνια και το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε από την πρώτη ημέρα, η «Κάβα Κηρέας» έκανε ένα δυναμικό πρώτο βήμα στη Γλυφάδα. Το νέο concept store συστήθηκε στο κοινό ως ένας χώρος όπου το drinking culture, η γαστρονομία, το design και η κοινωνική εμπειρία συναντώνται. Και αν τα εγκαίνια αποτελούν μια πρώτη γεύση για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, η «Κάβα Κηρέας» έχει ήδη βάλει τη Γλυφάδα στον χάρτη των νέων destinations της Αθήνας.