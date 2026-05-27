Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ για να ξεχωρίσεις το καλοκαίρι. Αρκεί να περπατήσεις με αυτοπεποίθηση. Η Dr. Martens μεταφέρει τη φιλοσοφία της άνεσης σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας το Zebzag Sandal — ένα σχέδιο που επαναπροσδιορίζει το καλοκαιρινό footwear μέσα από την ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργικότητα και το στιλ.

Με καθαρές γραμμές και δυναμικό χαρακτήρα, το Zebzag Sandal αντλεί έμπνευση από τον utilitarian σχεδιασμό και τον μεταφράζει σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο κομμάτι που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας. Κατασκευασμένο από ιδιαίτερα μαλακό suede δέρμα, διαθέτει ρυθμιζόμενα λουράκια σε τρία σημεία, μεταλλικές αγκράφες και λουράκι στον αστράγαλο, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και άψογη εφαρμογή. Ένα σανδάλι σχεδιασμένο για να φοριέται ξανά και ξανά — χωρίς δεύτερη σκέψη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η χαρακτηριστική Zebzag σόλα, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας. Ο συνδυασμός ελαφριών αλλά ανθεκτικών υλικών προσφέρει απορρόφηση κραδασμών και στήριξη, χαρίζοντας άνεση από το πρωί έως το βράδυ. Η δυναμική της σιλουέτα και η στιβαρή κατασκευή της ενισχύουν την αντοχή, ενώ η εμβληματική κίτρινη ραφή παραμένει η χαρακτηριστική υπογραφή της Dr. Martens.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr