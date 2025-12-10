Υπάρχουν γιορτινά τραπέζια που μοιάζουν με παιδικό παραμύθι: Ζεστά σπίτια, χαμόγελα, η κουζίνα να μοσχοβολά, το τραπέζι να ‘ναι όμορφα στρωμένο και το σαμιώτικο μοσχάτο κρασί να γεμίζει τα ποτήρια και τις καρδιές μας με τη θέρμη των Χριστουγέννων.

Και φέτος τις γιορτές, τα σαμιώτικα Μοσχάτα παίρνουν και πάλι τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο: Όχι μόνο ως συνοδευτικά κρασιά, αλλά ως το αρωματικό νήμα που δένει το γιορτινό δείπνο με την ελληνική παραδοσιακή κουλτούρα.

Ένα μοσχομυριστό καλωσόρισμα

Πριν ακουμπήσουν τα πιάτα στο τραπέζι, πριν γεμίσουν τα ποτήρια, την ώρα που ανταλλάσουμε τις πρώτες ευχές, ένα κοκτέιλ φτιαγμένο με χυμό λεμονιού, δυόσμο, σόδα και Samos Vin Doux είναι το πιο μοσχομυριστό ξεκίνημα, απαλό σαν ανάσα απόλαυσης.

Πρώτες γεύσεις: θαλπωρή και χειμωνιάτικα χρώματα

Βελουτέ σούπα κολοκύθας με τζίντζερ, κρουτόν και κολοκυθόσπορους, εμπλουτισμένη με λίγο τυρί-κρέμα.

Η απαλή χειμωνιάτικη γλύκα της κίτρινης κολοκύθας συναντά την πικάντικη σπίθα του τζίντζερ, το τυρί-κρέμα εμπλουτίζει τη βελούδινη υφή, ενώ το υπέροχο ΒΑΒΕΛ ροζέ ισορροπεί τις πλούσιες γεύσεις του πιάτου με την δροσερή φρουτένια οξύτητά του. Σα να περπατά κανείς ένα χειμωνιάτικο πρωί στα ορεινά μονοπάτια της Σάμου και να μυρίζει της γης και της φύσης τις ευωδιές.

Μπρουσκέτες με καπνιστό σολομό, άνηθο και κρέμα τυριού.

Η καπνιστή αλμύρα και η βουτυράτη υφή του σολομού αποζητούν για συνοδό ένα κρασί με νεύρο αλλά και ανθεκτικότητα. Οι ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ απαντούν στην πρόκληση με ζωντάνια και αρωματική καθαρότητα.

Σαλάτα με ρόδι, καρύδια και βινεγκρέτ βαλσάμικου.

Μια σαλάτα γεμάτη γιορτινές αντιθέσεις, τραγανή, γλυκόξινη, πολύχρωμη. Το ΒΑΒΕΛ Ροζέ βρίσκει ένα νέο ρόλο εδώ: φρεσκάδα που αγκαλιάζει τη γλυκύτητα του ροδιού και την τραγανή ένταση των καρυδιών.

Σπανακόπιτες και τυρόπιτες, όπως της γιαγιάς

Στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι της Ελλάδας η παράδοση της χειροποίητης πίτας έχει πρωτεύοντα ρόλο. Είναι ο κόπος της γιαγιάς και τα μικρά της μυστικά που κάνουν το φύλλο πιο τραγανό και τη γέμιση, σκέτη απόλαυση. Τα βότανα και τα μυρωδικά, η αυθεντικότητα της γεύσης και το γευστικό τυρί που εμπλουτίζει τη δημιουργία, βρίσκουν ιδανικό ταίρι στο Μοσχάτο Άσπρο που με την καθαρή του μοσχάτη γεύση και τα αρώματα, αναδεικνύει τις πατρογονικές πίτες, χωρίς να τις «σκεπάζει».

Μια βόλτα στο χειμωνιάτικο δάσος, με ριζότο μανιταριών

Το risotto μανιταριών porcini (με λάδι τρούφας, για τους πιο «ψαγμένους») είναι από τα πιάτα που ζητούν βάθος και στιβαρότητα. Το ολοκαίνουριο κόκκινο ξηρό «ΑΓΚΑΙΟΣ» προσφέρει ακριβώς αυτό: δομή, πολυπλοκότητα και αρώματα που εναρμονίζονται τέλεια με την γήινη αίσθηση των μανιταριών.

Τα μεγάλα γιορτινά πιάτα

Στο κέντρο του τραπεζιού, η γαλοπούλα γεμιστή με ρύζι, κάστανα, σταφίδες και κουκουνάρι, συνοδευμένη από πατάτες φούρνου με δεντρολίβανο και λεμόνι, είναι η γαστρονομική προσταγή για τις χριστουγεννιάτικες γιορτινές στιγμές.

Οι ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ την αναδεικνύουν ιδανικά: φρουτώδης καθαρότητα που εξισορροπεί τη γλύκα της γέμισης και δένει μοναδικά με τη λεμονάτη πατάτα.

Για τους πιο τολμηρούς:

Χοιρινό φιλέτο γεμιστό με δαμάσκηνα και σάλτσα κρασιού Samos Vin Doux

Το πιάτο είναι ήδη ένα μικρό ποίημα: Η πλούσια γεύση του χοιρινού φιλέτου, τα δαμάσκηνα να προσθέτουν την υπέροχη γλυκόξινη σάρκα τους και μια σάλτσα κρασιού με το Samos Vin Doux. Ο κόκκινος «βασιλιάς» ΑΓΚΑΙΟΣ έρχεται και προσθέτει βάθος, τανική ραχοκοκαλιά και αρωματικές νύξεις που μετατρέπουν το γευστικό αυτό ποίημα σε ελεγεία!

Το γλυκό φινάλε που διαρκεί πολύ

Δεν νοείται γιορτινό τραπέζι χωρίς τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά όπως οι δίπλες, οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Ιδανικός τους σύντροφος το ονειρεμένο και εκλεπτυσμένο VDN, που ντύνει τα αρώματα μελιού, ζάχαρης άχνης και ξηρών καρπών με μια ζεστή, κεχριμπαρένια και απαλή αγκαλιά.

Για τους λάτρεις της σοκολάτας ο πλούσιος χριστουγεννιάτικος κορμός λατρεύει το παλαιωμένο vin de liqueur SAMOS ANTHEMIS. Τα πλούσια αρώματά του και η μεστή του γεύση από ώριμα φρούτα, μέλι και νύξεις ξηρών καρπών που συνομιλούν εξαίσια με την πλούσια σοκολάτα.

Ένα γιορτινό τραπέζι, ένα μοναδικό βίωμα

Στο τέλος της βραδιάς δεν θυμόμαστε ποτέ μόνο τις νοστιμιές που γευτήκαμε. Θυμόμαστε τα γέλια, τις ευχές, το άρωμα της κανέλας και των μπαχαριών που ξέμειναν στον πάγκο της κουζίνας, τα ποτήρια που τσούγκρισαν λίγο παραπάνω, τα μοσχάτα κρασιά που μας έκαναν να αγαπήσουμε την παράδοση.

Τα σαμιώτικα μοσχάτα, φωτεινά και γεμάτα από την ψυχή της ηρωϊκής αμπελουργίας, γίνονται κάθε φορά μέρος της ιστορίας-της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Κι ένα βίωμα ζωής.

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ!