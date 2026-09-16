Για τους περισσότερους ανθρώπους, το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος διαμονής. Είναι το πλαίσιο όπου εξελίσσεται η ζωή μας. Εκεί, όπου οι ρυθμοί της ημέρας ηρεμούν, οι σκέψεις γίνονται δημιουργικές και η καθημερινότητα αποκτά νόημα μέσα από μικρές, αγαπημένες συνήθειες. Είναι ο καμβάς που απλώνουμε την ιστορία μας. Ωστόσο, όσο αλλάζουν οι ανάγκες μιας οικογένειας ή ενός νοικοκυριού, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για ουσιαστική προστασία της κατοικίας απέναντι σε απρόβλεπτα περιστατικά.

Η σύγχρονη πραγματικότητα, με τα ολοένα πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις απρόοπτες τεχνικές βλάβες ή τα ατυχήματα, αναδεικνύει τη σημασία της σωστής ασφαλιστικής κάλυψης. Σήμερα, οι διαθέσιμες λύσεις δεν περιορίζονται μόνο στην αποζημίωση μετά από μια ζημιά, αλλά περιλαμβάνουν υπηρεσίες άμεσης υποστήριξης και δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή. Με τρόπους που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurolife FFH διαθέτει τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus, τα οποία προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας για το κτήριο και την καθημερινή λειτουργία του σπιτιού, με δυνατότητα μηδενικής συμμετοχής σε συγκεκριμένες καλύψεις. Επιπλέον, συνδυάζονται με πρόσθετα πακέτα για ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες. Προστασία υπάρχει και για βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού, έξοδα άντλησης υδάτων ενώ οι καλύψεις συνδυάζουν ασφάλιση και για υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη, νομική προστασία και πολλά ακόμη.

Προστασία και για το περιεχόμενο της κατοικίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η ασφάλιση των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα Sweet Home Content, το οποίο απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές.

Το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν από περιστατικά όπως πυρκαγιά, κλοπή, ηλεκτρικές βλάβες ή ακόμη και αλλοίωση τροφίμων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα επιλογής πρόσθετων καλύψεων. Το ετήσιο κόστος ξεκινά από 35 ευρώ για κύρια κατοικία και από 45 ευρώ για εξοχική.

Έμφαση στην άμεση αποκατάσταση

Στην εποχή της απόλυτης ταχύτητας και του περιορισμένου χρόνου, ένα από τα στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία είναι η ταχύτητα διαχείρισης μιας ζημιάς.

Η Eurolife FFH δίνει τη δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης για κόστος επισκευής ζημιών έως 10.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσβαση σε εξειδικευμένα συνεργεία, υπηρεσίες άμεσης επέμβασης όλο το 24ωρο, αντικατάσταση αντικειμένων όπου απαιτείται, καθώς και εγγύηση έξι μηνών στις εργασίες επισκευής.

Πρόσθετα οικονομικά οφέλη

Πέρα από τις ασφαλιστικές καλύψεις, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN⁺, το οποίο παρέχει οικονομικά οφέλη σε όσους συνδυάζουν περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα της εταιρείας.

Επιπλέον, συγκεκριμένες καλύψεις που αφορούν κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, να οδηγήσουν σε μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20%.

Όλες αυτές οι λύσεις έχουν έναν κοινό στόχο: να διατηρούν το σπίτι λειτουργικό, όμορφο και έτοιμο να φιλοξενεί απρόσκοπτα τις στιγμές, που δίνουν χρώμα στη ζωή μας. Γιατί ο χώρος μας είναι ένα πολύτιμο «κομμάτι» μας και τον χρειαζόμαστε ασφαλή και λειτουργικό.