Το Vodafone CU γίνεται experience partner του Ejekt Festival 2024, του απόλυτου μουσικού γεγονότος του καλοκαιριού, και προσφέρει στους συνδρομητές του δωρεάν Unlimited Data και δωρεάν προσκλήσεις για να ζήσουν από κοντά την πιο moving εμπειρία.

Από τις 22 έως τις 24 Ιουλίου οι CU συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν Unlimited Data για 1 μέρα που θα επιλέξουν, για να ανεβάζουν χωρίς περιορισμούς όσα stories θέλουν από τα αγαπημένα τους live. Προϋπόθεση ενεργοποίησης είναι να έχει γίνει ανανέωση οποιασδήποτε αξίας εντός 20 ημερών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα, οι CU συνδρομητές μπορούν να διεκδικήσουν δωρεάν προσκλήσεις για το φεστιβαλ μέσα από τα social media του Vodafone CU κάνοντας follow το account του CU, like και comment στα αντίστοιχα posts καθώς και μέσα από το loyalty σχήμα CU Around. Το μοναδικό τριήμερο μουσικής θα φιλοξενήσει ένα ανεπανάληπτο line-up καλλιτεχνών με τους: Maneskin, Bring Me The Horizon, Korn, Palaye Royale, Neck Deep, SpiritBox, Alice Merton, Bury Tomorrow, Loathe, Planet of Zeus, The Bonnie Nettles, Six For Nine.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΟΑΚΑ P5, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική εμπειρία για όλους τους λάτρεις της σύγχρονης σκηνής. Το Ejekt Festival 2024 με τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής είναι το απόλυτο καλοκαιρινό event και το Vodafone CU θα βρίσκεται στο πιο δυνατό μουσικό τριήμερο.

CU στο Ejekt!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μάθε περισσότερα εδώ: Το CU πάει στο Ejekt Festival 2024! | Vodafone CU