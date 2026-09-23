Για χρόνια πίστευαν ότι «αν δεν το έκοψα μέχρι τώρα, δεν θα το κόψω ποτέ».

Κι όμως, τους τελευταίους μήνες, ένα όνομα ακούγεται όλο και συχνότερα σε φαρμακεία και ιατρεία: TOKOVYS.

Δεν πρόκειται για άλλη μία «λύση της στιγμής». Το TOKOVYS, θεραπεία διακοπής του καπνίσματος περιέχει κυτισινικλίνη, μια δραστική ουσία φυτικής προέλευσης με μακρά ιστορία χρήσης στην Ευρώπη.

Γιατί όσο μεγαλώνουμε η διακοπή του καπνίσματος γίνεται πιο δύσκολη;

Η εξάρτηση από τη νικοτίνη δεν είναι μια απλή συνήθεια. Αναγνωρίζεται ως χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσος από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος (ENSP).

Όσο περισσότερα τα χρόνια καπνίσματος, τόσο περισσότερη η σωματική και η ψυχολογική εξάρτηση.

Γι’ αυτό και πολλοί καπνιστές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν δοκιμάσει ξανά και ξανά να διακόψουν το κάπνισμα— χωρίς αποτέλεσμα.

Το TOKOVYS έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό.

Τι διαφορετικό προσφέρει το TOKOVYS;

Το TOKOVYS δρα εκεί όπου ξεκινά η εξάρτηση: στον εγκέφαλο.

Η κυτισινικλίνη:

Συνδέεται στους νικοτινικούς υποδοχείς (α4β2)

Εκτοπίζει σταδιακά τη νικοτίνη λόγω της ισχυρότερης δέσμευσής της

Μειώνει τη λαχτάρα

Ανακουφίζει από τα στερητικά συμπτώματα

Με απλά λόγια, το TOKOVYS βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος και τη μείωση της επιθυμίας για νικοτίνη σε καπνιστές που είναι πρόθυμοι να σταματήσουν το κάπνισμα.

Η επιστήμη πίσω από το TOKOVYS

Σύγχρονες κλινικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine, καθώς και μετα-ανάλυση στο Thorax, επιβεβαιώνουν τη σημαντική αποτελεσματικότητα της κυτισινικλίνης, που είναι συγκρίσιμη με άλλες καθιερωμένες φαρμακευτικές επιλογές.

Το κάπνισμα παραμένει ο σημαντικότερος αναστρέψιμος παράγοντας κινδύνου για την υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Και γι’ αυτό το TOKOVYS συζητιέται όλο και περισσότερο. Δεν υπόσχεται «μαγικές λύσεις». Ο θεραπευτικός στόχος του Tokovys είναι η οριστική διακοπή της χρήσης προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη.

Η θεραπεία διακοπής καπνίσματος ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη μπορεί να προσαρμοστεί με τη βοήθεια του ιατρού σας ή των εξειδικευμένων ιατρείων διακοπής καπνίσματος. Στην Ελλάδα, το TOKOVYS διατίθεται από τη WinMedica και είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία.

Γιατί τώρα;

Όσο μεγαλώνουμε, η διακοπή του καπνίσματος:

Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Βελτιώνει την αναπνοή

Αυξάνει την ενέργεια

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Το TOKOVYS δεν αντικαθιστά την απόφαση. Την ενισχύει.

Η φαρμακευτική επιλογή με κυτισινικλίνη, δραστική ουσία φυτικής προέλευσης φέρνει νέα δεδομένα στη διακοπή καπνίσματος. Στα φαρμακεία.