Μόλις κυκλοφόρησε το «Τριγωνάκι», ένα ευκολόπιοτο και απολαυστικό τσιπουράκι, παραγωγής του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου.

Το «Τριγωνάκι» δεν είναι απλώς ένα νέο απόσταγμα, είναι η αποτύπωση της σαμιακής ταυτότητας σε ένα ποτήρι. Το όνομά του παραπέμπει άμεσα σε τρία θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν το όνομά του, τη Γη (το γεωφυσικό ανάγλυφο και το σχιστολιθικό έδαφος της Σάμου), τον Ήλιο (που συμπυκνώνει τα σάκχαρα) και τον Άνθρωπο (τη μακρόχρονη παράδοση των Συνεταιριστών).

Η ψυχή του Μοσχάτου σε κάθε σταγόνα

Υπάρχουν μέρη όπου η φύση και η παράδοση συνωμοτούν για να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό. Στις ορεινές αναβαθμίδες της Σάμου, εκεί όπου οι αμπελώνες αγγίζουν τον ουρανό και δέχονται τη θαλασσινή αύρα του Αιγαίου πελάγους, γεννιέται εδώ και αιώνες το ξακουστό «Άσπρο Μοσχάτο».

Σήμερα, ο Ε.Ο.Σ. Σάμου κάνει το επόμενο ιστορικό βήμα, μετουσιώνοντας την πολύτιμη αυτή ποικιλία σε ένα μονοποικιλιακό τσίπουρο διπλής απόσταξης και απαράμιλλης απόλαυσης, το «Τριγωνάκι».

Ένα απόσταγμα της μακρόχρονης εμπειρίας των ανθρώπων του Συνεταιρισμού Σάμου. Η γέφυρα ανάμεσα στο χθες της αμπελουργικής ζώνης και στο σήμερα της σύγχρονης παραγωγής. Κάθε σταγόνα του, κρύβει μέσα της το φως του αιγαιοπελαγίτικου ήλιου, την αυθεντικότητα της σαμιακής υπαίθρου και το πάθος των καλλιεργητών που σέβονται τη γη τους.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο προϊόν, αλλά για μια μοναδική γευστική εμπειρία. Ένα κάλεσμα σε ταξίδι αισθήσεων, σχεδιασμένο για όσους ξέρουν να εκτιμούν την καθαρότητα, την ισορροπία και την υψηλή ποιότητα.

Γευσιγνωστικό Προφίλ

Όψη: Κρυστάλλινο, διαυγές και λαμπερό, αντανακλά το απόλυτο φως του ελληνικού καλοκαιριού στο ποτήρι.

Κρυστάλλινο, διαυγές και λαμπερό, αντανακλά το απόλυτο φως του ελληνικού καλοκαιριού στο ποτήρι. Άρωμα: Στη μύτη ξεδιπλώνεται η ίδια η σαμιακή φύση. Διακριτικές, φινετσάτες νότες φρέσκων φρούτων και ανθέων, δένουν αρμονικά με τα άγρια βότανα του βουνού. Ένας ευωδιαστός συνδυασμός, γεμάτος ζωντάνια.

Στη μύτη ξεδιπλώνεται η ίδια η σαμιακή φύση. Διακριτικές, φινετσάτες νότες φρέσκων φρούτων και ανθέων, δένουν αρμονικά με τα άγρια βότανα του βουνού. Ένας ευωδιαστός συνδυασμός, γεμάτος ζωντάνια. Γεύση: Στο στόμα εμφανίζεται απαλό, μεστό και γενναιόδωρο. Την ευχάριστη, μεταξένια ζεστασιά της πρώτης γουλιάς, διαδέχονται ζωηρές πινελιές εσπεριδοειδών και η γλυκιά αύρα ώριμων φρούτων, καταλήγοντας σε μια ελαφρώς πικάντικη, ντελικάτη επίγευση.

Τελική Αίσθηση: Μια μακράς διάρκειας, πεντακάθαρη και αναζωογονητική απόλαυση, που αφήνει το αποτύπωμά της στη μνήμη και σε προσκαλεί για την επόμενη γουλιά…

Ιδανικά συνοδευτικά

Το «Τριγωνάκι» επαναπροσδιορίζει την κουλτούρα του ελληνικού μεζέ και της παρέας. Το απολαμβάνουμε ιδανικά παγωμένο, στους 10°C βαθμούς.

Το δοκιμάσαμε με:

Παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες , εκλεκτές ελιές, παλαιωμένα αλμυρά τυριά, premium αλλαντικά και θαλασσινούς θησαυρούς που αναζητούν την αρωματική πολυπλοκότητα του Μοσχάτου.

Δένει αναπάντεχα με φρέσκα φρούτα εποχής και τραγανούς ξηρούς καρπούς, αναδεικνύοντας τον βοτανικό του χαρακτήρα.

Γλυκά του κουταλιού. Δημιουργεί μια συγκλονιστική αντίθεση δίπλα σε παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού (κυδώνι, νεράντζι, σύκο), όπου η γλυκύτητα του φρούτου, σπάει ιδανικά από τη ζεστασιά του αποστάγματος.

Το ολοκαίνουριο τσίπουρο από τη Σάμο, το «Τριγωνάκι» έρχεται ως νέο entry στο ελληνικό απόσταγμα.

Με την υπογραφή του Συνεταιρισμού Σάμου, δεν διεκδικεί απλώς χώρο στο τραπέζι της παρέας αλλά τη δική του ξεχωριστή θέση στις πιο αυθεντικές και έντονες στιγμές της ζωής μας!