Η UGG παρουσιάζει το Born to Feel, το νέο δημιουργικό κεφάλαιο του brand, με μια καμπάνια που βασίζεται σε μια απλή φιλοσοφία: η άνεση είναι κάτι περισσότερο από μια αίσθηση. Είναι η βάση της αυτοπεποίθησης και η αφετηρία για την ελεύθερη προσωπική έκφραση.

Αντλώντας έμπνευση από την καλιφορνέζικη κληρονομιά της, η UGG εξελίσσει το χαρακτηριστικό της DNA, συνδυάζοντας το iconic comfort με σύγχρονες σιλουέτες, ιδιαίτερες υφές και μια ανανεωμένη fashion αισθητική.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται η ηθοποιός και ακτιβίστρια Rowan Blanchard και το μοντέλο και ακτιβίστρια Adwoa Aboah, δύο προσωπικότητες που εκφράζουν την αυθεντικότητα και την ατομικότητα μέσα από το προσωπικό τους στιλ.

Η Rowan Blanchard αναδεικνύει το UGG Zora Ballet Flat, δίνοντας μια σύγχρονη διάσταση στη διαχρονική σιλουέτα της μπαλαρίνας. Με suede εξωτερική επιφάνεια, απαλή επένδυση και λεπτομέρειες από sheepskin, το μοντέλο συνδυάζει τη θηλυκότητα με το χαρακτηριστικό UGG feeling. Στην απόχρωση Chestnut, αποτελεί μια effortless επιλογή που ενσωματώνεται φυσικά στις καθημερινές εμφανίσεις.

Η Adwoa Aboah δίνει τη δική της ερμηνεία στο effortless style, επιλέγοντας το UGG Classic Micro Calf Hair, μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού Classic Boot. Με χαμηλό προφίλ και ιδιαίτερη calf hair υφή, το μοντέλο αποκτά έναν πιο sophisticated χαρακτήρα, διατηρώντας την άνεση που έχει καθιερώσει το brand. Στην καμπάνια, η Adwoa το συνδυάζει με φούστα και jacket με γούνινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα look με έντονη fashion ταυτότητα.

Μέσα από αγαπημένες σιλουέτες που επανασυστήνονται με premium υλικά, αναβαθμισμένες λεπτομέρειες και σύγχρονες αναλογίες, η UGG αποδεικνύει ότι η άνεση μπορεί να συνυπάρχει με το προσωπικό στιλ και τη δημιουργική έκφραση.

Γιατί στο επίκεντρο του Born to Feel βρίσκεται η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου, με αυτοπεποίθηση και χωρίς συμβιβασμούς.

Born to Feel.

Η νέα συλλογή της UGG είναι διαθέσιμη στο UGG Store (τηλ. 211 10 88 163) επί της Αναγνωστοπούλου 4 στο Κολωνάκι, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αντιπρόσωπος της UGG σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Φάις.