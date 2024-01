Είναι -άνευ αμφιβολίας και ανταγωνισμού- το νέο καυτό ζευγάρι τής φορμόλης

(εεε…, τής πόλης, ήθελα να πω).

Ο γνωστός για τις «δημοκρατικές» απόψεις του, Κωνσταντίνος Πλεύρης,

και η γνωστή για την «καλλιτεχνική» πορεία της, Τζόρτζια Σιακαβάρα,

φέρονται να έχουν επιστεγάσει την απολύτως ταιριαστή σχέση τους με γάμο

και να είναι πλέον σύζυγοι με κάθε χριστιανορθόδοξη επισημότητα.

Ε, λοιπόν, σε αυτήν την πολλά υποσχόμενη ένωση,

δεν θα ημπορούσαμε να μείνουμε απαθείς,

οπότε ενεπνεύσθημεν δέκα ανέκδοτα ως «δώρα» για τούς νεονύμφους.

Απολαύστε…

1.

Ο Θεός έπλασε την Τζόρτζια Σιακαβάρα από τον Πλεύρη τού Αδάμ.

2.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια τού ζεύγους «Πλεύρης-Σιακαβάρα» είναι η Κατερίνα Σβαστικούδη.

3.

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης είναι για την Τζόρτζια Σιακαβάρα τα πάντα:

σύζυγος, εραστής, φίλος, παππούς, πατέρας, Αδολφός.

4.

Το ζεύγος «Πλεύρης-Σιακαβάρα» δεν χάνει επεισόδιο από το «My Reich Rocks».

5.

Ο Πλεύρης έχει το «Know Dachau» για να γοητεύσει μια γυναίκα.

6.

Την παραμονή τού γάμου τους,

ο Κωνσταντίνος Πλεύρης είπε στην Τζόρτζια Σιακαβάρα

«Αγάπη μου, Ες-Ες αύριον τα σπουδαία…».

7.

Στο γλέντι τού γάμου τους,

ο Κωνσταντίνος Πλεύρης και η Τζόρτζια Σιακαβάρα χορέψανε το «Love is in the Hitler».

8.

Όταν το ζεύγος «Πλεύρης-Σιακαβάρα» είναι προσκεκλημένο σε κοινωνική εκδήλωση,

η Τζόρτζια καθυστερεί πάντα να ετοιμαστεί διότι λουφτβάφεται.

9.

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι τού ζεύγους «Πλεύρης-Σιακαβάρα», είναι το «Jinger Goebbels».

10.

Ο Πλεύρης δέχεται κατεπείγον τηλεφώνημα από την αγαπημένη του:

– Κώστα μου, έχω μπροστά μου έναν κουμμουνιστή. Τι να κάνω;

– Σιακαβάρα τον.

Επί τού Πιεστηρίου:

Αποκαλύπτω το «ραβασάκι» που άφησε ο Κωνσταντίνος Πλεύρης στην Τζόρτζια Σιακαβάρα,

λίγο πριν παραδοθούν στη δίνη τού έρωτά τους

και μετατρέψουν τη «νυφική παστάδα» σε ματωμένο γάμο

(για ένα «κρεμασμένο ματωμένο σεντόνι» ζουν και αναπνέουν οι εξελιγμένες κοινωνίες).

Ιδού το ντοκουμέντο…

Τζόρτζια, αγάπη μου,

ανέβα στη «σέλα» μου,

μα πρόσεχε πώς με φιλάς

μη φύγει η μασέλα μου.

Σε θέλω «κυρία»,

μα στο κρεβάτι bitch,

να μού προσφέρεις ηδονή

αντίστοιχη τού Άουσβιτς.

Να είσαι πάντα high,

δεν τα μπορώ τα «down»,

εγώ είμαι ο αφέντης σου

κι εσύ η «Εύα Μπράουν».

Εγώ μέσα στη σχέση μας

θα δένω και θα λύνω,

μέχρι τη μέρα που οι εχθροί

θα μπουν στο Βερολίνο.

Τότε να είσαι έτοιμη

να με ακολουθήσεις,

ο θάνατός μας θα παιχτεί

σε όλες τις ειδήσεις.

Να ξέρεις, είμαι ευτυχής

που σ’ έχω σύζυγό μου,

ώσπου να τα «τινάξουμε»

θα είσαι «Ο Αγών Μου».

Ο Υπο-Κοσμικός