Μετά από 86 χρόνια ύπαρξης, ο Τσακ Νόρις δεν βρίσκεται πια στη ζωή

(αν και ουδείς δύναται να είναι σίγουρος).

Ως ηθοποιός δεν έδρεπε δάφνες για τις ικανότητές του στην Υποκριτική Τέχνη,

αλλά ο επί έξι συνεχόμενα χρόνια παγκόσμιος πρωταθλητής στο Καράτε,

με το μικροαστικό φυζίκ και με τις συντηρητικές κοινωνικές/πολιτικές αντιλήψεις,

ήταν αυτός που μετέτρεψε τις ταινίες δράσης σε αγαπημένο αντικείμενο διακωμώδησης.

Ο Τσακ Νόρις -άθελά του- έγινε «φιγούρα αποθέωσης», έγινε «καρικατούρα αποθέωσης»,

υπερείχε των ηρώων τής «Marvel» επειδή ήταν ένα κόμικ με σάρκα και οστά,

ο «Σούπερμαν», ο «Σπάϊντερμαν» και τ’ άλλα «υπεράνθρωπα παιδιά»

ουδέποτε είχαν την προνομιακή μεταχείριση να γίνουν «ανέκδοτα».

Και είναι συνάμα ο θνητός,

που -άμα τω ακούσματι τού θανάτου του-

απέτρεψε τις πένθιμες κορώνες και επέτρεψε τα απενοχοποιημένα μειδιάματα.

Ό,τι δεν μπορείς να κάνεις, το μπορεί ο Τσακ Νόρις.

Ό,τι φαντάζεσαι, το πραγματοποιεί ο Τσακ Νόρις.

Ακόμη και μετά θάνατον;

Ναι, ακόμη και μετά θάνατον,

καθώς το Χιούμορ και η Σάτιρα χαρακτηρίζονται από Αχρονία.

Ως εκ τούτων,

αποχαιρετούμε τον Τσακ Νόρις με δέκα καινούργια αυτοσχέδια ανέκδοτα

που συνδέουν το Γέλιο με τη Μεταφυσική.

Μάθετε τα κατορθώματα που καταγράφει ο Τσακ Νόρις ύστερα από τον χαμό του.

Αφεθείτε χωρίς τύψεις, χαμο-γελάστε με την καρδιά σας…

1.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μοναδικός άνθρωπος

που έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση τής είδησης τού θανάτου του.

2.

Ο Θεός και ο Άγιος Πέτρος παίζουν τάβλι,

όταν ακούγεται ο ήχος τού «s.m.s.» στο κινητό τού Θεού

και -αφού το διαβάζει- αμέσως μετά λέει στον κλειδοκράτορα τού Παραδείσου..:

– Πέτρο, πήγαινε ν’ ανοίξεις την πόρτα.

Μού έστειλε μήνυμα ο Χάρος ότι πήρε τη ζωή τού Τσακ Νόρις

και πως σε λίγο θα καταφθάσει εδώ.

– Ε…, καλά, ρε Θεέ, μη διακόπτουμε σε κρίσιμο σημείο την παρτίδα.

Όταν φτάσει, θα χτυπήσει, και θα πάω να τού ανοίξω.

– Μαλάκας είσαι, ρε Πέτρο..; Αυτός δεν χτυπάει τις πόρτες· τις σπάει.

3.

Ο Τσακ Νόρις εταξίδεψε στη «Γροθιά των Αγγέλων».

4.

Από τούδε και στο εξής, ο Χριστός θα κάθεται εκ δεξιών τού Τσακ Νόρις.

5.

– Τσακ Νόρις, τι είναι για ’σένα ο Θάνατος;

– Εναλλακτικός τουρισμός.

6.

Εμφανίζεται ο δρεπανηφόρος Χάρος μπροστά στον Τσακ Νόρις και εκείνος τον ξεφωνίζει..:

«Βρε παπάρα, εδώ δεν φοβάμαι τον Κουτσούμπα που έχει και σφυρί,

θα φοβηθώ εσένα με το δρεπανάκι σου;».

7.

Μπαίνει ο Τσακ Νόρις στον Παράδεισο και ρωτάει τον Χριστό..:

– Πού είναι η μαμά σου; Θέλω να τής δώσω ένα «μπουκέτο».

– Σε παρακαλώ, ρε Τσακ, δεν σηκώνουμε χέρι σε γυναίκες.

– Μπουκέτο με λουλούδια, εννοώ. Τι φαντάστηκες;

– Χαχαχα, είσαι και χιουμορίστας…

8.

Στο μνήμα τού Νόρις γράφει «Στο Τσακ είμαι ν’ αναστηθώ…».

9.

Οι θνητοί λένε «Πιστεύω εις έναν Θεό.».

Ο Θεός λέει «Πιστεύω εις έναν Τσακ Νόρις.».

10.

Ο Τσακ Νόρις είπε να κάνει μια βόλτα κι από την Κόλαση.

Μόλις τον είδε ο Κέρβερος όρμηξε αγριεμένος πάνω του

και έκανε στο γόνατο τού Τσακ τη γνωστή παλινδρομική κίνηση.

Τώρα, ο Κέρβερος νιαουρίζει και είναι έγκυος.

μ.Γ.