Μετά από 86 χρόνια ύπαρξης, ο Τσακ Νόρις δεν βρίσκεται πια στη ζωή
(αν και ουδείς δύναται να είναι σίγουρος).
Ως ηθοποιός δεν έδρεπε δάφνες για τις ικανότητές του στην Υποκριτική Τέχνη,
αλλά ο επί έξι συνεχόμενα χρόνια παγκόσμιος πρωταθλητής στο Καράτε,
με το μικροαστικό φυζίκ και με τις συντηρητικές κοινωνικές/πολιτικές αντιλήψεις,
ήταν αυτός που μετέτρεψε τις ταινίες δράσης σε αγαπημένο αντικείμενο διακωμώδησης.
Ο Τσακ Νόρις -άθελά του- έγινε «φιγούρα αποθέωσης», έγινε «καρικατούρα αποθέωσης»,
υπερείχε των ηρώων τής «Marvel» επειδή ήταν ένα κόμικ με σάρκα και οστά,
ο «Σούπερμαν», ο «Σπάϊντερμαν» και τ’ άλλα «υπεράνθρωπα παιδιά»
ουδέποτε είχαν την προνομιακή μεταχείριση να γίνουν «ανέκδοτα».
Και είναι συνάμα ο θνητός,
που -άμα τω ακούσματι τού θανάτου του-
απέτρεψε τις πένθιμες κορώνες και επέτρεψε τα απενοχοποιημένα μειδιάματα.
Ό,τι δεν μπορείς να κάνεις, το μπορεί ο Τσακ Νόρις.
Ό,τι φαντάζεσαι, το πραγματοποιεί ο Τσακ Νόρις.
Ακόμη και μετά θάνατον;
Ναι, ακόμη και μετά θάνατον,
καθώς το Χιούμορ και η Σάτιρα χαρακτηρίζονται από Αχρονία.
Ως εκ τούτων,
αποχαιρετούμε τον Τσακ Νόρις με δέκα καινούργια αυτοσχέδια ανέκδοτα
που συνδέουν το Γέλιο με τη Μεταφυσική.
Μάθετε τα κατορθώματα που καταγράφει ο Τσακ Νόρις ύστερα από τον χαμό του.
Αφεθείτε χωρίς τύψεις, χαμο-γελάστε με την καρδιά σας…
1.
Ο Τσακ Νόρις είναι ο μοναδικός άνθρωπος
που έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση τής είδησης τού θανάτου του.
2.
Ο Θεός και ο Άγιος Πέτρος παίζουν τάβλι,
όταν ακούγεται ο ήχος τού «s.m.s.» στο κινητό τού Θεού
και -αφού το διαβάζει- αμέσως μετά λέει στον κλειδοκράτορα τού Παραδείσου..:
– Πέτρο, πήγαινε ν’ ανοίξεις την πόρτα.
Μού έστειλε μήνυμα ο Χάρος ότι πήρε τη ζωή τού Τσακ Νόρις
και πως σε λίγο θα καταφθάσει εδώ.
– Ε…, καλά, ρε Θεέ, μη διακόπτουμε σε κρίσιμο σημείο την παρτίδα.
Όταν φτάσει, θα χτυπήσει, και θα πάω να τού ανοίξω.
– Μαλάκας είσαι, ρε Πέτρο..; Αυτός δεν χτυπάει τις πόρτες· τις σπάει.
3.
Ο Τσακ Νόρις εταξίδεψε στη «Γροθιά των Αγγέλων».
4.
Από τούδε και στο εξής, ο Χριστός θα κάθεται εκ δεξιών τού Τσακ Νόρις.
5.
– Τσακ Νόρις, τι είναι για ’σένα ο Θάνατος;
– Εναλλακτικός τουρισμός.
6.
Εμφανίζεται ο δρεπανηφόρος Χάρος μπροστά στον Τσακ Νόρις και εκείνος τον ξεφωνίζει..:
«Βρε παπάρα, εδώ δεν φοβάμαι τον Κουτσούμπα που έχει και σφυρί,
θα φοβηθώ εσένα με το δρεπανάκι σου;».
7.
Μπαίνει ο Τσακ Νόρις στον Παράδεισο και ρωτάει τον Χριστό..:
– Πού είναι η μαμά σου; Θέλω να τής δώσω ένα «μπουκέτο».
– Σε παρακαλώ, ρε Τσακ, δεν σηκώνουμε χέρι σε γυναίκες.
– Μπουκέτο με λουλούδια, εννοώ. Τι φαντάστηκες;
– Χαχαχα, είσαι και χιουμορίστας…
8.
Στο μνήμα τού Νόρις γράφει «Στο Τσακ είμαι ν’ αναστηθώ…».
9.
Οι θνητοί λένε «Πιστεύω εις έναν Θεό.».
Ο Θεός λέει «Πιστεύω εις έναν Τσακ Νόρις.».
10.
Ο Τσακ Νόρις είπε να κάνει μια βόλτα κι από την Κόλαση.
Μόλις τον είδε ο Κέρβερος όρμηξε αγριεμένος πάνω του
και έκανε στο γόνατο τού Τσακ τη γνωστή παλινδρομική κίνηση.
Τώρα, ο Κέρβερος νιαουρίζει και είναι έγκυος.
μ.Γ.