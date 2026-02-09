Για ακόμη μια φορά έρχεται στο προσκήνιο θέμα, με επίκεντρο τη διάθεση voucher σε ανέργους της ΕΣΗΕΑ και την υλοποίηση σεμιναρίων, που άγγιζαν ακόμη και τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ το ένα.

Κεντρικό σημείο των καταγγελιών αποτελεί το γεγονός ότι κονδύλια που προορίζονταν για ανέργους φέρεται να καταβλήθηκαν σε άτομα που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ.Δημήτρης Τσαλαπάτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, προέβη στη συγκεκριμένη καταγγελία, υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις, ως αποδεικτικό ανεργίας χρησιμοποιήθηκε η οφειλή συνδρομής προς την ΕΣΗΕΑ, παρότι –βάσει των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας– η συνδρομή παρακρατούνταν από τους εργοδότες και συχνά δεν αποδιδόταν στο σωματείο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ως άνεργοι δηλώθηκαν και επαγγελματίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν είχαν μισθωτή σχέση εργασίας, ενώ παράλληλα, θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των κονδυλίων και τη διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΣΗΕΑ, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2011-2015.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, από τους τρεις κύκλους σεμιναρίων, ο ένας χρηματοδοτήθηκε με περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν όλοι οι κύκλοι ελέγχθηκαν εξαντλητικά, παρά τις ενδείξεις και τις σχετικές αναφορές.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν μέσω συνεργασιών με ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), γεγονός που εγείρει επιπλέον ερωτήματα για τις αναθέσεις, τους ελέγχους και τη συνολική διαχείριση των κονδυλίων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η καταγγελία ότι, παρά το γεγονός πως το πρόστιμο ύψους 169.231 ευρώ έχει καταστεί οριστικά εισπράξιμο, δεν αποτυπώνεται στους ισολογισμούς της ΕΣΗΕΑ.

Ο κ. Τσαλαπάτης καταγγέλλει ως παράνομη ενέργεια την «αφαίρεση» όπως λέει του προστίμου από τον ισολογισμό του φορέα, τονίζοντας ότι η απουσία αυτή εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του.

Ο κ.Τσαλαπάτης υποστηρίζει από την πλευρά του, ότι η προσφυγή που άσκησε η Ένωση Συντακτών έχει απορριφθεί και πως θα κληθεί να πληρώσει όχι μόνο αυτό το ποσό αλλά και τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Επισημαίνει επίσης πως θα ζητήσει εκ νέου παραπομπή στην Εισαγγελία και στην αστυνομία της Ευρωπαϊκής ένωσης μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το συγκεκριμένο ζήτημα και να χυθεί άπλετο φως.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ.Δημήτρη Τσαλαπάτη

Ακολουθεί η απάντηση στην καταγγελία της προέδρου της ΕΣΗΕΑ, κ. Μαρίας Αντωνιάδου :

«Όσο πλησιάζουν οι εκλογές της ΕΣΗΕΑ, τόσο θα πολλαπλασιάζονται οι «δράκοι». Εμείς ήμασταν και θα είμαστε με τους συναδέλφους, δηλαδή με όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΑ. Εμείς στηρίξαμε συναδέλφους που έχασαν τη δουλειά τους, στην περίοδο των σκληρών μνημονίων. Στηρίζουμε και θα στηρίζουμε κάθε απολυμένο συνάδελφο. Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων που έχουν ανάγκη, γιατί αυτό επιτάσσουν οι αρχές της Ένωσης.

Η ΕΣΗΕΑ είναι το σπίτι μας, το στήριγμά μας»!