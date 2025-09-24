Η Ζωή έχει διδάξει αναρίθμητες φορές,

πως όταν λες «Δεν πάει πιο κάτω.» σύντομα θα διαπιστώσεις ότι «Πάει και πιο κάτω…».

Η ενημερωτική εκπομπή «Power Talk» τής Τατιάνας Στεφανίδου

καταποντίστηκε άμα τη εμφανίσει της στους δέκτες μας,

οι διαφημιζόμενες καινοτομίες ήταν εν τέλει ένα συνονθύλευμα

όπου ενώθηκαν εις σάρκαν μίαν ο Νεοπλουτισμός και η Ναφθαλίνη,

η «βραδινή-νυχτερινή» Σκηνογραφία αποδείχθηκε παταγώδης αποτυχία,

το «Κοινό στο Στούντιο» αποδείχθηκε παταγώδης αποτυχία,

η «Ψηφοφορία για το Καναπεδάτο Κοινό» αποδείχθηκε παταγώδης αποτυχία,

η ώρα έναρξης αποδείχθηκε τερατώδης αποτυχία,

το 0,1% -το οποίο κατεγράφη σε 15λεπτο προβολής, στον πίνακα των μετρήσεων-

απετέλεσε τη «Σφραγίδα τής Αποτυχίας»

(ακόμη και όταν πέφτει «μαύρο» σε ένα κανάλι,

υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης διότι κινητοποιείται η περιέργεια των πολιτών).

Εκεί, λοιπόν, που είπαμε ότι «Δεν πάει πιο κάτω.», εχθές πήγε πολύ πιο κάτω.

Η «μαντάμ Τάτι» εφήρμοσε το δόγμα

«Για να συνεχίσω να ζω (πλουσιοπάροχα), πουλάω “Θανατικό”.»,

το εισαγωγικό θέμα ήταν ο θάνατος ενός βρέφους στην Κρήτη

και αμέσως μετά ήρθε ως κεντρικό θέμα

η προσφάτως αποκαλυφθείσα αποτρόπαια υπόθεση

με την 62χρονη που δεν εδήλωσε τον θάνατο τής υπερήλικης μητέρας της

(μάλιστα, την έθαψε σε αύλειο χώρο τού σπιτιού τους),

προσποριζόμενη επί χρόνια τη σύνταξή της.

Από τις 18:10 παρακολουθήσαμε ένα απροσχημάτιστο ξεχείλωμα,

όμως στις 19:05 έμελλε να βιώσουμε την απόλυτη επιστροφή σε παρελθούσες δεκαετίες,

όπου η Τηλεοπτική Ευτέλεια δεν είχε όρια.

Μία ηλικιωμένη, θεία τής δράστιδος,

απεκάλυπτε επί δεκαπέντε λεπτά -και δη, σε απ’ ευθείας σύνδεση-

λεπτομέρειες που διέσυραν την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και το Ιατρικό Απόρρητο,

τα θλιβερά «στερνά» τής 92χρονης

θυσιάστηκαν στον αιμοσταγή βωμό που λέγεται «Φτηνό Κουτσομπολιό»,

όμως ουδείς φανταζόταν ποιος θα ήταν ο επίλογος τού κατ’ ευφημισμόν ρεπορτάζ.

Η παρουσιάστρια απευθύνθηκε στην -εκ τού μακρόθεν- καλεσμένη της, λέγοντας

«Εγώ θέλω πολύ να σάς ευχαριστήσω…

Κυρία Θοδώρα, να σάς ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας…»,

αλλά εκεί ακριβώς (έδειξε να) τής έπεσε κεραμίδα στο κεφάλι

με τη φράση που ακούστηκε ως απάντηση:

«Ναι, αλλά έχω ζητήσει ένα περιδέραιο…», είπε η «ανιδιοτελής» συγγενής,

εις μάτην η απεσταλμένη ρεπόρτερ έκανε επανειλημμένως προσπάθεια

να σταματήσει την κουτοπόνηρη-κερδοσκόπο-φλύαρη ηλικιωμένη,

τα «Έπεα Πτερόεντα» δεν γυρίζουν πίσω,

η υπόγεια συναλλαγή μετατρεπόταν πια σε «Κοινοκτημοσύνη».

«Θα βγω να τα πω όλα,

αν μού κάνετε δώρο ένα κόσμημα που μού έχει γυαλίσει στο μάτι.».

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΡΕΖΙΛΙΚΙ.

Η Τατιάνα Στεφανίδου φάνηκε όντως ξαφνιασμένη

και είχε εξαιρετική αντίδραση στο απρόσμενο συμβάν

(επιδεικνύοντας χιούμορ και μεγαθυμία προς τη στυγνή ζητιανεύουσα γραία),

όμως -ακόμη κι αν δεν εγνώριζε τη μεθόδευση-

είναι βέβαιο ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη για ετούτο το μέγα κάζο·

ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα βαραίνει άπαντες τούς εμπλεκόμενους συντελεστές.

Ενήργησε μόνη της η νεαρή ρεπόρτερ; Δύσκολο (έως απίθανο).

Ενήργησε κατόπιν συνεννοήσεως με την παραγωγή; Πιθανότατο (έως σίγουρο).

Ενήργησε κατόπιν συνεννοήσεως ΚΑΙ με την παρουσιάστρια;

Η Θεσμικότητα και η Ιεραρχία που (επιβάλλεται να) ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις,

ετυμηγορούν στο «Ναι»,

η αντίδραση που είδαμε κι ακούσαμε,

ετυμηγορεί στο «Όχι».

Όπως και να ’χει, όμως, δεν αλλάζει η Ουσία.

Η Ουσία είναι ότι πίσω από το Ρεπορτάζ υπήρχε η Δωροδοκία,

η Ουσία είναι ότι η Είδηση έγινε ισότιμη με ένα περιδέραιο.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΥΤΙΛΑ.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ.

Ο Υπο-Κοσμικός

(«X»: @Ypokosmikos

https://x.com/Ypokosmikos)