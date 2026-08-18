Τι κι αν ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία μόλις 49 ετών; Προφανώς στην ΕΡΤ δεν το γνώριζαν. Έτσι, στη σημερινή εκπομπή «Συνδέσεις», κατά τη διάρκεια της ενότητας «Σαν σήμερα», του… ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του, καθώς ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ξάνθης και του Ολυμπιακού είχε γεννηθεί στις 18 Αυγούστου 1976.

Στο βίντεο που προβλήθηκε εμφανίστηκε φωτογραφία του Άντζα, συνοδευόμενη από τον τίτλο «Γίνεται 50 ετών ο Παρασκευάς Άντζας». Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, αντιλήφθηκε άμεσα το σοβαρό λάθος και προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση, σχολιάζοντας πως η φωτογραφία του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο. Μόνο που βέβαια πως μπορεί να «μαζευτεί» μια τέτοια γκάφα, όταν το super κάτω από τη φωτογραφία ανέγραφε ξεκάθαρα ότι… σήμερα ο Παρασκευάς Άντζας γίνεται 50 ετών;