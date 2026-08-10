Σε τροχιά σαρωτικών αλλαγών στην ανώτατη διοικητική του πυραμίδα εισέρχεται ο Όμιλος ΣΚΑΪ, καθώς ολοκληρώνεται η συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Ζούλα.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του για τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης είχε ισχύ έως τον Οκτώβριο του 2026, ο ίδιος έχει ήδη ενημερωθεί πως η παρουσία του στο Φάληρο δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Την ίδια στιγμή, τίθεται οριστικό τέλος και στη διοικητική διαδρομή του Γρηγόρη Δημητριάδη στον όμιλο. Ο κ. Δημητριάδης είχε τοποθετηθεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μόλις τον Μάρτιο του 2026, με στόχο να αξιοποιηθεί η εμπειρία του στον στρατηγικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Μετά από αυτές τις διαδοχικές αποχωρήσεις, τα διοικητικά ηνία του σταθμού αναλαμβάνει πλέον απευθείας ο ιδιοκτήτης του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, συγκεντρώνοντας τις εξουσίες και εκτελώντας ο ίδιος τα καθήκοντα του CEO στη νέα αυτή φάση.