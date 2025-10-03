Αρχίζει σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί που 2.800 χρόνια πριν, ο ελληνικός πολιτισμός μετέτρεψε την αθλητική ιδέα σε πανανθρώπινη αξία και γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το φετινό Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εξαίρετου και πολυτάλαντου συναδέλφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος «έφυγε» από κοντά μας πριν από λίγες μέρες.

Εισηγητές στο Διεθνές Συνέδριο, του οποίου το πρόγραμμα είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, θα είναι και φέτος πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του αθλητισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη ομοσπονδιών και βέβαια αθλητικοί συντάκτες.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του Αθλητικού Συνεδρίου είναι οι εξής:

1. Τεχνητή νοημοσύνη

2. Αθλητικός Τουρισμός

3. Αθλητικές υποδομές στην Ελλάδα

4. Η Χρήση της ελληνικής γλώσσας στο Δημοσιογραφικό Πεδίο

5. Ο Αθλητισμός στην Παλαιστίνη

6. Οι σχέσεις Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκη και Μανόλη Αναγνωστάκη με τον αθλητισμό

7. Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

8. Eurobasket

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο διαδικτυακά, μπορούν να συνδεθούν στα παρακάτω link:

03/10/2025

12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία – Ημέρα 1η



04/10/2025

12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία – Ημέρα 2η



05/10/2025

12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία – Ημέρα 3η



Το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων κα Αθλητισμού. Την προσπάθεια αυτή του ΠΣΑΤ στηρίζουν οι Μεγάλοι χορηγοί του «Stoiximan» και «Volton», καθώς και η εταιρεία «Λουξ». Χορηγοί επικοινωνίας είναι η «ΕΡΤ», το «ΑΠΕ-ΜΠΕ», το «Πρακτορείο FM 104.9» και η «netway».