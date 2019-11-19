Αυτά είναι τα 124 νέα μέλη της ΕΣΗΕΑ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 31/10/2019 εγγραφή των κάτωθι νέων μελών της ΕΣΗΕΑ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 GJYZELI KLODIANΤ/Σ «OPEN BEYOND»
2 ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΦΗΜ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
3 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΤ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
4 ΑΝΑΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΡ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM»
5 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΕΡΤ
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣwww.lifo.gr
7 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
8 ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΤ/Σ «OPEN BEYOND»
9 ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗΡ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM»
10 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΕΦΗΜ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
11 ΒΑΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑΤ/Σ «STAR CHANNEL»
12 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ
13 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦwww.economy365.gr
14 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΠΕ-ΜΠΕ
15 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΤ/Σ «OPEN BEYOND»
16 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣΕΦΗΜ. «REAL NEWS»
17 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΕΦΗΜ. «SPORTIME»
18 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΤ/Σ «OPEN BEYOND»
19 ΔΑΝΔΟΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑΔιεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Ορθοδοξία»
20 ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ»
21 ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
22 ΔΙΠΛΑ ΛΗΤΩΤ/Σ «STAR CHANNEL»
23 ΔΡΟΥΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣwww.parapolitika.gr
24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ – ΑΝΝΑΕΡΑ 1 (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)
25 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ»
26 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣwww.iefimerida.gr
27 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΡ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
28 ΖΥΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
29 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣwww.dealnews.gr
30 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΕΦΗΜ. «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»
31 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΦΗΜ. «ΑΜΑΡΥΣΙΑ*
32 ΚΑΛΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑΤ/Σ «OPEN BEYOND»
33 ΚΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΤ/Σ «NOVA TV»
34 ΚΑΡΔΆΡΑ ΙΩΑΝΝΑΑΠΕ-ΜΠΕ
35 ΚΑΡΚΑΛΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΦΗΜ. «ΜΑΚΕΛΕΙΟ»
36 ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
37 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΦΑΝΗΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ PRODUCTIONS
38 ΚΑΫΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤ/Σ «ANTENNA TV»
39 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΝΙΚΗΤΑΣΡ/Σ «ΣΠΟΡ FM 94,6» & www.sport-fm.gr
40 ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΠΕ-ΜΠΕ
41 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ www.iefimerida.gr (bovary.gr)
42 ΚΟΥΚΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΡ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5»
43 ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡ/Σ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM»
44 ΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑΤ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
45 ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣΡ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
46 ΚΟΧΛΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΤ/Σ «OPEN BEYOND»
47 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣCOSMOTE TV
48 ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣwww.newsbeast.gr
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
50 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΡ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
51 ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΦΗΜ. «ΤΑ ΝΕΑ»
52 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ
53 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΕΦΗΜ. «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»
54 ΜΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑΡ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ ΈΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»
55 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ www.topontiki.gr
56 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ www.newsit.gr
57 ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣwww.parapolitika.gr
58 ΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
59 ΜΑΡΑΘΙΑΝΌΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
60 ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ
61 ΜΕΝΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
62 ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ ΛΗΤΩwww.parapolitika.gr / ΕΦΗΜ. ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
63 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣwww.eleftherostypos.gr
64 ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣwww.newsbomb.gr
65 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣwww.topontiki.gr
66 ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕΡΤ Α.Ε. (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
67 ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣwww.real.gr
68 ΜΠΑΡΟΎΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΠΕ-ΜΠΕ
69 ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
70 ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
71 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗwww.tvxs.gr
72 ΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΦΗΜ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» & Ρ/Σ «ΘΕΜΑ RADIO 104,6»
73 ΜΠΟΝΟΒΌΛΙΑ ΣΟΦΙΑΝΝΑwww.altsantiri.gr
74 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣwww.lifo.gr
75 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣΤ/Σ «NOVA TV»
76 ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣONE1WAY
77 ΝΙΆΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ/Σ «ALPHA TV»
78 ΝΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤ/Σ «OPEN BEYOND»
79 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤ/Σ «OPEN BEYOND»
80 ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΦΗΜ. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
81 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
82 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΦΗΜ. «LIFO» & www.lifo.gr
83 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗwww.sdna.gr
84 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣwww.zougla.gr
85 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΦΗΜ. «ΤΑ ΝΕΑ»
86 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γρ. Τύπου Ακαδημίας Ποδοσφαίρου)
87 ΠΕΤΑΛΙΟΎ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ www.zougla.gr
88 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗΤ/Σ «ALPHA TV»
89 ΠΛΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΡ/Σ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM»
90 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝwww.newsit.gr
91 ΠΟΖΙΌΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΤ/Σ «OPEN BEYOND»
92 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣwww.lifo.gr
93 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΕΦΗΜ. «Η ΑΥΓΗ»
94 ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣwww.otavoice.gr
95 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣwww.gazzetta.gr
96 ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ ΡΗΓΙΝΑΕΡΤ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)
97 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΣΚΑΙ (TV-ΡΑΔ,) +ΕΦΗΜ. «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ»
98 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΦΗΜ. «KING BET»
99 ΣΙΑΡΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣwww.dikaiologitika.gr
100 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ VICE GREECE
101 ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣMSCOMM
102 ΣΚΑΡΛΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗwww.newsbomb.gr
103 ΣΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗΡ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84»
104 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΡ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
105 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΕΦΗΜ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» & Ρ/Σ «ΘΕΜΑ RADIO 104,6»
106 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗwww.tvxs.gr
107 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΤ/Σ «ΣΚΑΙ TV»
108 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣwww.sport24.gr
109 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣwww.parapolitika.gr
110 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡ/Σ «ΣΠΟΡ FM»
111 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
112 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΜΑΪΚΛ -ΜΙΚΙΡΔΙΤΣΕΦΗΜ. «ΑΖΑΤ ΟΡ»
113 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ www.newsbeast.gr
114 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ www.news247.gr
115 ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑΑΠΕ-ΜΠΕ
116 ΦΏΣΚΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΤ/Σ «ΑΝΤENNA TV»
117 ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤ/Σ «OPEN BEYOND»
118 ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛwww.liberal.gr
119 ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΝΤΙΑΝΑΑΠΕ-ΜΠΕ
120 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΠΕ-ΜΠΕ
121 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑwww.in.gr
122 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣwww.sdna.gr
123 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣwww.zougla.gr
124 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣwww.alfavita.gr
Τα νέα μέλη οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία της Ενώσεως (Ακαδημίας 20, 5ος όροφος 09.00-16.00) από την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και εντός 15 ημερών, για τη συμπλήρωση του ατομικού δελτίου μέλους, προσκομίζοντας 5,00 ευρώ για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, την οποία θα παραλάβουν την ίδια ημέρα, 30,00 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και δύο (2) φωτογραφίες για το αρχείο της Ενώσεως.