Δύο βραβεία για την Orange Advertising… στα Social Media Awards 2018!

Η καμπάνια της Orange Advertising για το Regency Casino Thessaloniki - Outloud Festival βραβεύτηκε στην κατηγορία «Best social media strategy for events promotion» με silver ενώ η συνολική παρουσία της Power Health στην κατηγορία «Best in Pharma, Health and Beauty»/Best Use of Social Media for a Corporate Brand με bronze.Το Outloud Festival αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας εμπειρίας διασκέδασης με σκοπό την προσέλκυση νεανικού κοινού και περιελάμβανε 4 πάρτι με DJ sets, VJ sets, (Echonomist & Triantafillou, Argy & Junior Pappa, Phonique & Ms Lefki, Chaim & Echonomist) δημιουργία signature cocktails από τους πιο διάσημους bartenders της πόλης, καθώς και απεριόριστο ποτό, δωρεάν μεταφορά, free gaming voucher και συμμετοχή σε ειδικές κληρώσεις.H καμπάνια που έτρεξε σε facebook, instagram, youtube καθώς και με GDN banners με θεαματικά αποτελέσματα.Αντίστοιχα, η παρουσία της Power Health στα social media βασίστηκε σε πρωτότυπο και μοναδικό περιεχόμενο το οποίο αξιοποιούσε όλα τα νέα formats, κάνοντας aligned όλα τα media (own, earned και paid).Το περιεχόμενο αφορούσε τόσο στα συμπληρώματα διατροφής όσο και στη χορηγία του Ελευθέριου Πετρούνια, στην εφαρμογή Vitamnis Academy, καθώς σε αρθρογραφία. H αποτελεσματικότητα κρίθηκε από επιτυχημένα στατιστικά στοιχεία σε όλα τα σημαντικά KPIs.