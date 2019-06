Διπλή διάκριση της Avis στα PEAK Performance Marketing Awards

H Avis,η μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης και leasingαυτοκινήτωνστην Ελλάδα,απέσπασε δύο σημαντικές βραβεύσεις στα Peak Performance Marketing Awards, ξεχωρίζοντας για μία ακόμη φορά για την καινοτομία της σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας της.

Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου, η Avis βραβεύτηκε και στις δύο κατηγορίες που συμμετείχε. Συγκεκριμένα, κέρδισε:

Gold Award στην κατηγορία Best Performance in B2B, για την εξαιρετικά αποτελεσματική χρήση Performance Marketing προς B2B κοινά της εταιρείας

Silver Award στην κατηγορία Best Lead Generation Campaign, για την υψηλή απόδοση της καμπάνιας για το Avis Leasing, η οποία ξεπέρασε τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής

Οι καμπάνιες που βραβεύθηκαν πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Relevance Digital Agency, η οποία κέρδισε το βραβείο Agency of the Year και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Avis σε όλες τις ενέργειες performance marketing.Τις βραβεύσεις εκ μέρους της Avis παρέλαβε ο κ. Θωμάς Σιόλας, Senior Marketing and Communications Manager.

Με αφορμή την διάκριση της εταιρείας, ο Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος της Avis δήλωσε: «Η Avis ως ηγέτης στο χώρο της καινοτομεί συνεχώς, ώστε να παρέχει αφενός τις βέλτιστες υπηρεσίεςστους πελάτες της, αφετέρου ένα εξαιρετικά δημιουργικό περιβάλλον στους ανθρώπους και συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, υψηλή προτεραιότητα έχει και η επικοινωνία με τους πελάτες μας μέσα από κάθε διαθέσιμο κανάλι και κατά συνέπεια, η Avis επενδύει συστηματικά σε αυτή αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία. Οι δύο διακρίσεις μας, που αφορούνσε καμπάνιες performance marketing σε συνεργασία με τη Relevance, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας και ενισχύουν τη δέσμευσή μας να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά, σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας μας. Είμαι ευτυχής που όλη η ομάδα της Avis, με αίσθημα ευθύνης, φροντίζει να αναβαθμίζει τις οδηγικές εμπειρίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται για τις μετακινήσεις τους, μετατρέποντας κάθε ταξίδι τους σε μία μοναδική εμπειρία.»

Τα Peak Performance Marketing Awards διοργανώθηκαν από την Boussias Communications και το Marketing Week με την υποστήριξη της Google και αποτελούν τη μεγαλύτερη διοργάνωση αναγνώρισης καλών πρακτικών στο πεδίο του performance marketing στην Ελλάδα.