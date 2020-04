Έρευνα: Υψηλό το πρόβλημα της παραπληροφόρησης για τον κορωνοϊό - Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ

Στην πρώτη έρευνα που μελετά τη σχέση του κοινού με τα ΜΜΕ και την ενημέρωση τόσο πριν την υγειονομική κρίση αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και η ierax analytix κατέγραψαν, ανέλυσαν και αποκαλύπτουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Η πρώτη φάση της έρευνας έγινε στα μέσα Μαρτίου και η δεύτερη στα μέσα του Απριλίου. Και οι δύο έρευνες έγιναν διαδικτυακά και είχαν δείγμα 1.300 συμμετεχόντων η κάθε μία, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών από Ελλάδα.

Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης είναι πολύ υψηλό ειδικά την πρώτη περίοδο καθώς το 62% δηλώνει ότι έχουν επηρεαστεί από κάποια ψευδή είδηση ενώ στη δεύτερη περίοδο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50%. Το εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι το 37% δηλώνει ότι δεν έκανε κάποια ενέργεια στην περίπτωση αυτή, μάλιστα τα υψηλότερα ποσοστά όσων δηλώνουν ότι δεν έκαναν κάτι (55%) είναι στις ηλικίες 25-34, το 39% ενημέρωσε φίλους και γνωστούς, 27% κατέβασε ή έσβησε την ανάρτησή του, 21% έκανε ανάρτηση ότι η είδηση ήταν ψευδής και 11% έστειλε μήνυμα στο μέσο για να τους ενημερώσει.

Στην ενημέρωση κυριαρχούν, από τα νέα μέσα, οι ενημερωτικές ιστοσελίδες (66%) και η τηλεόραση (57%), η οποία είναι κύρια επιλογή καθώς σχεδόν διπλασιάζεται ο αριθμός αυτών που ενημερώνονται μέσω τηλεόρασης σε σχέση με την πρώτη περίοδο της έρευνας.

Σε ότι αφορά την κάλυψη της κρίσης στη δεύτερη περίοδο διαφαίνεται το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης και η διαφωνία σημαντικού μέρους του κοινού με τον τρόπο κάλυψης του θέματος καθώς το 40% όσων αποφεύγουν να ενημερώνονται πλέον δηλώνουν αυτό ως αίτιο.

Ο χρόνος που αφιερώνει το κοινό για την ενημέρωση του, κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο πριν, ωστόσο ο χρόνος αυτός μειώνεται στη δεύτερη φάση (Απρίλιος).

Έχει αυξηθεί σε ένα βαθμό η εμπιστοσύνη προς τα ΜΜΕ σε σχέση με ό,τι έχει παρατηρηθεί πριν την κρίση καθώς το 36% δηλώνει ότι εμπιστεύεται αρκετά τα ΜΜΕ ενώ πριν την κρίση το ποσοστό αυτό σε άλλες έρευνες ήταν στο 22% (έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford University).

Ο βαθμός εμπιστοσύνης προς το ραδιόφωνο αυξάνει (2,36) και τον τύπο (2,23), ενώ πολύ υψηλός είναι και για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες (2,67) (μέσος όρος απαντήσεων με άριστα το 5).

Πολύ υψηλό είναι το ενδιαφέρον για πληροφόρηση από επιστημονικές πηγές καθώς το 77% στην πρώτη φάση της έρευνας και το 80% στη δεύτερη φάση, δηλώνουν ότι τις επιλέγουν για την πληροφόρησή τους σχετικά με τα θέματα αυτά. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει πως τα ΜΜΕ χρειάζεται να πάρουν μια νέα κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση σε θέματα υγείας, επιστημονικής δημοσιογραφίας κλπ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνολική μελέτη εδώ.