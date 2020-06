ΕΣΗΕΑ για σποτ ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτος διασυρμός συλλήβδην του δημοσιογραφικού κόσμου

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρλέτη, απέστειλε η ΕΣΗΕΑ, με αφορμή το σποτ της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο της καμπάνιας για τον κορωνοϊό.

Σε αυτή, μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για «προκλητικό βίντεο», αλλά και για «απαράδεκτο διασυρμό συλλήβδην του δημοσιογραφικού κόσμου».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Κύριε Σκουρλέτη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στηλιτεύει τον απαράδεκτο διασυρμό συλλήβδην του δημοσιογραφικού κόσμου μέσω του προκλητικού video που δημοσιεύσατε στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης και της αντιπολιτευτικής τακτικής.

Η ΕΣΗΕΑ διαχρονικά και σταθερά ζητεί διαφάνεια και ισοτιμία σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με οικονομική ενίσχυση των ΜΜΕ.

Σας υπενθυμίζουμε, άλλωστε, ότι με επιστολή μας μέσα στον Μάιο σας απευθύναμε, όπως και σε όλα τα κόμματα, πρόσκληση για συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε το φλέγον ζήτημα της ενίσχυσης του έντυπου Τύπου και τα κριτήρια που θα τη διέπουν. Δυστυχώς, δεν ανταποκριθήκατε. Αντίθετα, επιλέγετε να επιτίθεστε στο σύνολο των δημοσιογράφων που στην πλειονότητά τους εργάζονται -όσοι έχουν ακόμη δουλειά- κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Θα περιμένουμε από την ΕΣΗΕΑ να απαιτήσει μαζί μας να δώσει η κυβέρνηση τώρα στο φως τη λίστα με τα ποσά που έδωσε στα ΜΜΕ»

«Σε μια εποχή που έχει εξαφανιστεί η σάτιρα από σχεδόν όλα τα ΜΜΕ (τυχαίο;), σε μια εποχή που έχει εξαφανιστεί ο πλουραλισμός (καθόλου τυχαίο), η ΕΣΗΕΑ δείχνει επιλεκτική ευαισθησία στη σάτιρα ενός σποτ του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην επικίνδυνη για την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία φαιδρότητα της εν κρυπτώ χρηματοδότησης ανύπαρκτων μέσων από την κυβέρνηση», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μακάρι», προσθέτουν, «να επεδείκνυε τα ίδια αντανακλαστικά όταν εκβιάζονταν και απολύονταν δημοσιογράφοι επειδή δεν εξυμνούσαν το καθεστώς Μητσοτάκη». Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «παρόλα αυτά, θα περιμένουμε από την ΕΣΗΕΑ να απαιτήσει μαζί μας να δώσει η κυβέρνηση τώρα στο φως τη λίστα με τα ποσά που έδωσε στα ΜΜΕ».

