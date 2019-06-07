Οι υποψήφιοι δημοσιογράφοι στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τους υποψηφίους στις αρχαιρεσίες της 12ης και 13ης Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, και των εκπροσώπων εργαζομένων και συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Οι εγγεγραμμένοι στην ΕΣΗΕΑ δημοσιογράφοι καλούνται να αναδείξουν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, και των εκπροσώπων εργαζομένων και συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακήρυξε τους πιο κάτω υποψήφιους (για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, εκπροσώπους εργαζομένων και συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, το Μορφωτικό Ιδρυμα της ΕΣΗΕΑ και αντιπροσώπους στο 8ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ):
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:
Ι. Συνδυασμός « ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΙ. Συνδυασμός « ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
4 ΓΚΑΣΙΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
5 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
8 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
9 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
13 ΚΑΣΣΙΜΗ ΕΡΑΤΩ (ΕΡΗ)
14 ΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
15 ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
16 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
17 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
22 ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
23 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
24 ΜΥΡΙΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
25 ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
26 ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
27 ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28 ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30 ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
31 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ
32 ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
33 ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35 ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
36 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
37 ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
38 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39 ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
40 ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
41 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
42 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΙΙ. Συνδυασμός « ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ )
3 ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
4 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 ΑΝΔΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
8 ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
9 ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
11 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
13 ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
15 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ)
16 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ (ΑΝΘΗ)
17 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
19 ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
23 ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ)
24 ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
25 ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
26 ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
27 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
28 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
29 ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
30 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
31 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
33 ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
34 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
35 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ)
36 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
37 ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
38 ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
41 ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
43 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
44 ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
45 ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
46 ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ
47 ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
49 ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50 ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51 ΜΑΚΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)
52 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
53 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ)
54 ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55 ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
56 ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
57 ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
58 ΜΠΑΛΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59 ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
60 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΑΡΗΣ
61 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
62 ΜΠΟΙΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
63 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
64 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
65 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66 ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ)
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)
68 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
69 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
70 ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ)
71 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
72 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
73 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
74 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
75 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
76 ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
77 ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
78 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
79 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
80 ΣΜΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
81 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
82 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
83 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
84 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
85 ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
86 ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ)
87 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
88 ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΑΝΝΑ)
89 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
90 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
91 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ)
92 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
93 ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
94 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
95 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
96 ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
97 ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
98 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
99 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
100 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ)
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
2 ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙV. Συνδυασμός « ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
5 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
6 ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
9 ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
10 ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ
11 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
12 ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13 ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
14 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16 ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
18 ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
20 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
21 ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
23 ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ)
24 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
25 ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
27 ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΤΙΝΑ
28 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
29 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
31 ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
32 ΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
34 ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
35 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36 ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
37 ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΩ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
V. Συνδυασμός « ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ »
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΛΥΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4 ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
8 ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΜΕΜΗ)
10 ΓΚΟΛΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ)
11 ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
12 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
13 ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
15 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
17 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ
18 ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
19 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
20 ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
21 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
22 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23 ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
24 ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
25 ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
26 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
27 ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
28 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
29 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30 ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31 ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
34 ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
35 ΝΟΥΝΤΛ-ΚΑΛΦΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
36 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ
37 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ
38 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39 ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
40 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
42 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΑΙΡΗ
43 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ
45 ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46 ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
47 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
48 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
49 ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50 ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
51 ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ
52 ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
53 ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
54 ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ (ΑΒΡΑΑΜ)
4 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9 ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
10 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ
12 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
14 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
15 ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ
16 ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
17 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ
19 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ
VII. Συνδυασμός « ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ »
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4 ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
7 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
8 ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
9 ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
10 ΚΡΑΪΑ ΑΡΓΥΡΩ
11 ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13 ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
15 ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
16 ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ)
18 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
19 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
20 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
1 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
5 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΚΑΡΡΕΡ ΑΡΗΣ
7 ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
10 ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
12 ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2 ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
5 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
6 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7 ΜΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
9 ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ)
13 ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ
14 ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
15 ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ
Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
ΜΕΣΟ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1 ALPHA TV ΖΗΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ(ΜΑΧΗ) - ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 DOCUMENTO ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ESPRESSO ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ
4 EURONEWS ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 GOAL NEWS ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
6 LIVE SPORT ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
7 MEGA ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
8 NOVA ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
9 REAL NEWS ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 SPORTDAY ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
11 STAR CHANNEL ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΑΘΗΝΑ 9.84 ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
13 ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΑΡΤ TV ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15 ΑΥΓΗ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /Υπ.ΨΗΠΤΕ ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 ΕΘΝΟΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
20 ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
21 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24 ΚΑΝΑΛΙ EΝΑ (90.4 FM) ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25 ΚΕΡΔΟΣ ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ
26 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
27 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
29 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ
30 ΤΑ ΝΕΑ ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31 ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32 ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ3
3 ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικ. & της Γεωργίας
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ
Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
1 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3 ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΣΙΣΣΥ
4 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
5 ΒΙΤΑΛΗΣ ΑΛΦΟΝΣΟΣ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7 ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΚΟΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
12 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
14 ΜΟΣΧΟΝΑ ΛΗΔΑ
15 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΜΠΟΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
17 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
18 ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΦΑΝΗ (ΦΩΤΕΙΝΗ)
19 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)
20 ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
23 ΨΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΣΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 8Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ
Ι. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
1 ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
4 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
5 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7 ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
9 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
10 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ)
12 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
14 ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
15 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
17 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
19 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
22 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
24 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
26 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27 ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28 ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
1 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
4 ΓΚΑΣΙΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
5 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
10 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
11 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΚΑΣΣΙΜΗ ΕΡΑΤΩ (ΕΡΗ)
16 ΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
17 ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
18 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
19 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
24 ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
25 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
26 ΜΥΡΙΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
27 ΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
29 ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30 ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31 ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
33 ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
34 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ
35 ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
36 ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
37 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38 ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
39 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
40 ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
41 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42 ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
43 ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
44 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
45 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
1 ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ)
2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
3 ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
4 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
8 ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
9 ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
10 ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
12 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14 ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15 ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
16 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ)
17 ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΗ
19 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
21 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
22 ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
26 ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ)
27 ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
28 ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
29 ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30 ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
31 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
32 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
33 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
34 ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
35 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
36 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40 ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
41 ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42 ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
43 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ)
45 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
46 ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
47 ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
48 ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
49 ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
51 ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
53 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
54 ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
55 ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
56 ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ
57 ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58 ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
59 ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60 ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61 ΜΑΚΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ)
62 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
63 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ)
64 ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
65 ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
66 ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
67 ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
68 ΜΠΑΛΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
69 ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
70 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ
71 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
72 ΜΠΟΪΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
73 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
74 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
75 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
76 ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ)
77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)
78 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
79 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
80 ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ)
81 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
82 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
83 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
84 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
85 ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
86 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
87 ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
88 ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
89 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
90 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
91 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
92 ΣΜΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
93 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
94 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
95 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΙ)
96 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
97 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
98 ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
99 ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
100 ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ)
101 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
102 ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
103 ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΑΝΝΑ)
104 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
105 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
106 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ)
107 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
108 ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
109 ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
110 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
111 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
112 ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
113 ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
114 ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
115 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
116 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
117 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
118 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
119 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
120 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
IV. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
1 ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
6 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
7 ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
9 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
10 ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
11 ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ
12 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14 ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
15 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17 ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
19 ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
21 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
22 ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
24 ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
25 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
26 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27 ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
29 ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30 ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ)
31 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
32 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
34 ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
35 ΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
36 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
37 ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
38 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39 ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40 ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
V. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
1 ΑΛΥΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4 ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
8 ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΜΕΜΗ)
10 ΓΚΟΛΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ)
11 ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
12 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
13 ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
16 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
18 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ
19 ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
20 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
21 ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
22 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
23 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24 ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
25 ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
26 ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
27 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
28 ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
29 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
30 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
31 ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32 ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ
33 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34 ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
35 ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
36ΝΟΥΝΤΛ-ΚΑΛΦΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
37 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ
38 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ
39 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40 ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
41 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
43 ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
44 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΑΙΡΗ
45 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ
47 ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48 ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
49 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
50 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
51 ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52 ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
53 ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ
54 ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
55 ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
56 ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)»
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ)
4 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9 ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
10 ΜΟΣΧΟΝΑ ΛΗΔΑ
11 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ
12 ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
13 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ
14 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
16 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
17 ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ
18 ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
19 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ
21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ
VII. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
2 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5 ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΚΑΪΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7 ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9 ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
10 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
11 ΚΑΨΩΧΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
12 ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
13 ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
14 ΚΡΑΪΑ ΑΡΓΥΡΩ
15 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
16 ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
18 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
19 ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
22 ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
23 ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
24 ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
25 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
26 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
28 ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29 ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
30 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ)
31 ΤΖΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
33 ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ)
34 ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
35 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
36 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ
VIII. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ