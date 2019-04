Η Μαρία Κορινθίου θυσιάζεται στον Βωμό τής Ποζεριάς

Ave Maria, ο Κύριος μετά... Σεξ.

Η Μαρία Κορινθίου δεν μού είναι αδιάφορη ως περσόνα·

άλλοτε μού κινητοποιεί -με την αμεσότητα και τον αυτοσαρκασμό της- τη συμπάθεια

και άλλοτε -με το στριγγλώδες και νευρωτικό κομμάτι τού εαυτού της- την αντιπάθεια.

Ως εκ’ τούτου,

πρόκειται για μία γυναίκα που μού προκαλεί... τραμπάλα εντυπώσεων.

Όλα αυτά μέχρι χθες,

οπότε και η πλάστιγγα τής άποψής μου για την εν’ λόγω κυρία

έγειρε προς την πλευρά τής απόρριψης

και απέκτησε καθαρά αρνητικό πρόσημο.

Αιτία,

η φωτογραφία που ανήρτησε η ηθοποιός στο «Instagram».



«Καλό Πάσχα να έχουμε και μια υπέροχη Μεγάλη Βδομάδα!».

*** Λοιπόν, ξεκινώ...

Προσωπικώς,

είμαι πια εξαιρετικά δύσπιστος προς οποιοδήποτε θρησκευτικό αφήγημα

(είτε αυτό αφορά στον Χριστιανισμό, είτε σε οποιανδήποτε άλλη θρησκεία).

Εν’ προκειμένω, λοιπόν,

δεν έχω την παραμικρή διάθεση

να γίνω αυτόκλητος υπερασπιστής τής Επίσημης

-και άρα, εν’ μέρει επιβαλλόμενης- Θρησκείας τού Ελληνικού Κράτους,

ούτε έχω κατ’ ελάχιστον

την ίδια αφετηρία σκέψης με τον κάθε χριστιανοταλιμπάν.

Τα στοιχεία που με ενοχλούν αφόρητα στη συγκεκριμένη φωτογραφία

είναι η Δηθενιά, η Ποζεριά, η Απελπισμένη Ανάγκη για Πρόκληση.

*** Ακριβώς επειδή σέβομαι τη γυναικεία υπόσταση τής Μαρίας Κορινθίου,

θα εκφράσω γενικόλογα και όχι προσωποποιημένα την άποψή μου για το θέμα.

Αν μία γυναίκα αισθάνεται την επιθυμία

να εμφανιστεί προκλητική, ημίγυμνη ή γυμνή δημοσίως,

τα αντρικά μου μάτια είναι έτοιμα να την υποδεχθούν

και να αγκαλιάσουν την εικόνα της.

Όμως, θέλω σε αυτήν τη «σχέση» να υπάρχει ένα και μοναδικό στοιχείο:

η Ειλικρίνεια.

Θέλεις, κυρία μου,

να μάς δείξεις τις ωοθήκες σου, τις σάλπιγγές σου

και ολόκληρο το αναπαραγωγικό σου σύστημα;

Κανένα πρόβλημα· κάν’ το.

Κάν’ το,

αλλά με την προϋπόθεση ότι θα επιτιτλίζεις την ανάρτησή σου

με κάποια έντιμη φράση τού τύπου

«Σήμερα αισθάνθηκα την ανάγκη να σάς δείξω τις ωοθήκες μου.».

Ναι μεν,

ουδέποτε θα ανεβείς ψηλά στη «λίστα» με τις γυναίκες που θα ήθελα να κάνω σχέση,

αλλά -τουλάχιστον- θα σέβομαι την ντομπροσύνη σου

και θα σε εκτιμώ για αυτό που είσαι.

Αν, αντ’ αυτού, ψάχνεις γελοίες αφορμές για να (με) προκαλέσεις,

εκεί έχω τεράστιο πρόβλημα μαζί σου·

ο λόγος είναι ότι με εντάσσεις σε ένα «target group»

που μέσα σου το έχεις ήδη ονοματίσει με την υποτιμητική λέξη «Λιγούρηδες».

*** Επανέρχομαι στη Μαρία Κορινθίου...

Η φωτογραφία που ανήρτησε είναι εξαιρετική.

Βλέπουμε μία σέξι γυναίκα, ένα ελκυστικό και ζουμερό θηλυκό,

με αμφίεση που παραπέμπει σε κουνελάκι τού «Playboy»·

η μάσκα, μάλιστα,

σημειολογεί και σε ταινίες όπως το «Μάτια ερμητικά κλειστά»

(και εν’ γένει, σε υψηλής αισθητικής ερωτικές σκηνές).

Όμως, ενοχλούμαι αφόρητα από τη φράση-επιτιτλισμό..:

«Καλό Πάσχα να έχουμε και μια υπέροχη Μεγάλη Βδομάδα!».

Προφανώς,

στην απέλπιδα προσπάθειά της

να σηκώσει δημόσιον κουρνιαχτό γύρω από το όνομά της,

η Κορινθίου ενώνει δύο «παράλληλες ευθείες».

Δεν γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι είναι Χριστιανή,

αλλά το εικάζω μετά πάσης βεβαιότητος

από τότε που την ήκουσα να λέει σε συνέντευξή της στον κωμικό Φάνη Λαμπρόπουλο,

ότι ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κούλη Μητσοτάκη θα επέλεγε τον δεύτερο·

μία τέτοια επιλογή είναι ο ορισμός τού «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια»

(κι ακόμη χειρότερα).

Άρα, λοιπόν,

η Μαρία Κορινθίου εκφράζει σεξουαλική ανετίλα

σε ημέρες που ο -ούτως ή άλλως- συντηρητικός Χριστιανισμός

κηρύσσει την Εγκράτεια και την Ταπεινότητα.

Συνελόντι ειπείν,

με τη συμπεριφορά της η ηθοποιός προσβάλλει το Ποίμνιο,

προσβάλλει τούς ομόθρησκούς της

και με την άκαιρη επιδεικτικότητά της τούς βαφτίζει «λιγούρικα πρόβατα»

που έχουν το μπούστο της ως... Ποιμένα.

Και ναι μεν το πλούσιο μπούστο της απουσιάζει από τη χθεσινή φωτογραφία,

αλλά εφρόντισε να αποκαταστήσει αυτήν τη... μείζονος σημασίας παράλειψή της

με μία σημερινή ανάρτησή της.

Ανήμερα Μεγάλη Δευτέρα,

προέβη σε νέο... χριστιανικό «χτύπημα» στο «Instagram»,

όπου μαζί με το ομολογουμένως εντυπωσιακό στήθος της, τη γυμνή κοιλιά της

και το σέξι μαύρο σετ εσωρούχων,

μάς προσφέρει απλόχερα και μία σύντομη ψυχολογική-φιλοσοφική συνεδρία

(χρησιμοποιώντας ένα από ’κείνα τα χιλιοειπωμένα τσιτάτα,

που εν’ τέλει καταλήγουν

αντί για τη Σοφία να προάγουν τη Σοφιστεία και την Ανοησία).



«“Being you is the answer” («Να είσαι ο εαυτός σου» είναι η Απάντηση).

Η αλήθεια μας είναι που μας κάνει μοναδικούς και ξεχωριστούς!».

ΜΠΟΥΡΔΕΣ.

Για να το πω και αμερικανιστί..: BULLSHIT.

Αν είσαι ο εαυτός σου επειδή αναρτάς σέξι φωτογραφίες μεγαλοβδομαδιάτικα,

υπάρχει πρόβλημα.

Αν είσαι ο εαυτός σου επειδή απελπισμένα αποζητάς μερικά «likes» παραπάνω,

υπάρχει πρόβλημα.

Αν μετατρέπεις τη σεξουαλικότητά σου σε μονομανία φιγούρας,

υπάρχει πρόβλημα.

Αν εμπλέκεις τη θρησκεία στα διαφημιστικά σου promos,

υπάρχει πρόβλημα.

Αν προς χάριν τής Πρόκλησης απαξιώνεις τον Σεβασμό,

υπάρχει πρόβλημα.

*** Φυσικά, ακόμη κι αν η Μαρία Κορινθίου ήταν-είναι άθεη,

η ουσία πάλι δεν αλλάζει.

Η Αθεΐα δεν είναι Δικαίωμα στην Προσβολή.

Αν δεν πιστεύεις στην ύπαρξη τού οποιουδήποτε θεού,

αυτό δεν σού επιτρέπει να προκαλείς αλόγιστα,

ούτε να συνδέεις απρόκλητα

τις ερωτικές σου ορμές και την επιδειξιομανία σου με τα Θεία.

*** Και κάτι τελευταίο..:

Ως ηθοποιός που είναι,

η Μαρία Κορινθίου όφειλε να γνωρίζει ότι η Πρόκληση είναι Ευθύνη.

Όταν προκαλείς,

τα αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε τα προσδοκώμενα και τα επιθυμητά·

τουναντίον, η Ιστορία έχει (απο)δείξει,

ότι συχνά η Πρόκληση φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα

από αυτά που ορίζονται στις προδιαγραφές της ως οι ιδανικές αποδόσεις.

Ως εκ’ τούτου,

οφείλουμε να θυμόμαστε

ότι για κάθε πρόκληση υπάρχει και μία... «Κοριν-Θεία Δίκη».

Κατέλαβες, Μαρία..;

Ο Υπο-Κοσμικός