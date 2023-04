Ίλον Μασκ στο BBC: «Είναι επώδυνο να είσαι ιδιοκτήτης του Twitter - Συχνά κοιμάμαι στο γραφείο»

Ο Ίλον Μασκ χαρακτήρισε ως «αρκετά επίπονη» τη διαχείριση του Twitter και πως ο ίδιος βίωνε την εμπειρία αυτή «έντονα συναισθηματικά, σαν σε τρενάκι του Λούνα Παρκ», σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, τον BBC.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από τη Νότια Αφρική είπε επίσης ότι θα πουλούσε την εταιρεία εάν ερχόταν το κατάλληλο άτομο. Η συνέντευξη, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Twitter HQ, κάλυψε επίσης τις μαζικές απολύσεις, την παραπληροφόρηση και τις εργασιακές του συνήθειες. Ο Μασκ, ο οποίος διευθύνει επίσης την αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και την εταιρεία πυραύλων SpaceX, αγόρασε το Twitter για 44 δισ. δολάρια (35,4 δισ. £) τον Οκτώβριο.

Ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει για την αγορά του Twitter, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είπε ότι «το επίπεδο του πόνου ήταν εξαιρετικά υψηλό, αυτό δεν ήταν κάποιο είδος πάρτι».

Μιλώντας για τη μέχρι στιγμής θητεία του στο τιμόνι της εταιρείας, ο κ. Μασκ είπε: «Δεν ήταν βαρετό. Ήταν αρκετά έντονο σαν τρενάκι του λούνα παρκ». Ήταν «πραγματικά μια αρκετά αγχωτική κατάσταση τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε, αλλά δήλωσε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η αγορά της εταιρείας ήταν το σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνει.

Τα πράγματα πάνε «αρκετά καλά», είπε, δηλώνοντας ότι η χρήση του ιστότοπου έχει αυξηθεί και «ο ιστότοπος λειτουργεί». Ο φόρτος εργασίας σημαίνει ότι «μερικές φορές κοιμάμαι στο γραφείο», είπε, προσθέτοντας ότι έχει μια θέση σε έναν καναπέ σε μια βιβλιοθήκη «όπου δεν πηγαίνει κανείς».

Και ασχολήθηκε επίσης με τα ενίοτε αμφιλεγόμενα tweets του λέγοντας: «Έχω πυροβολήσει τον εαυτό μου στα πόδια με tweets πολλές φορές; Ναι». «Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να τουιτάρω μετά τις 3 το πρωί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση να προστεθεί μια ετικέτα στον κύριο λογαριασμό του BBC στο Twitter που να τον περιγράφει ως «κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα μέσα ενημέρωσης», ο Ίλον Μασκ δήλωσε: «Ξέρω ότι το BBC γενικά δεν είναι ενθουσιασμένο με το να χαρακτηρίζεται ως κρατικό μέσο ενημέρωσης».

Ο κ. Μασκ δήλωσε ότι το Twitter προσαρμόζει τον χαρακτηρισμό για το BBC σε «δημόσια χρηματοδοτούμενο. Προσπαθούμε να είμαστε ακριβείς».

«Στην πραγματικότητα σέβομαι πολύ το BBC», πρόσθεσε ο Μασκ, δηλώνοντας ότι η συνέντευξη ήταν «μια καλή ευκαιρία για να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις» και «να λάβουμε κάποια σχόλια σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά».

Elon Musk is talking to the BBC live. Find out what the Twitter boss has to say to our technology correspondent James Clayton https://t.co/s3oeYnJ7b7