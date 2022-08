ΗΠΑ: Πρώην στέλεχος του Twitter κατηγορεί την εταιρεία ότι απέκρυψε κυβερνοεπιθέσεις

Ο πρώην επικεφαλής ασφαλείας του Twitter κατηγόρησε την εταιρεία ότι απέκρυψε τα τρωτά σημεία του συστήματος προστασίας και είπε ψέματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ψεύτικων λογαριασμών χρηστών, εν μέσω της νομικής διαμάχης του κολοσσού με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ.

Σε ένα έγγραφο έκτασης 84 σελίδων, που απεύθυνε τον περασμένο μήνα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (SEC), στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και στην Αρχή Ανταγωνισμού (FTC), ο Πίτερ Ζάτκο κάνει λόγο για «σοβαρές και σοκαριστικές αδυναμίες, για ηθελημένη άγνοια και απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημοκρατία».

Το Twitter, σε μια ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, διαβεβαιώνει ότι προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων. Υποστήριξε επίσης ότι η καταγγελία του Ζάτκο βρίθει «ανακολουθιών και ανακριβειών». Κατηγορεί το πρώην στέλεχός της για «καιροσκοπισμό» και υποστηρίζει ότι στόχος του είναι «να πλήξει το Twitter, τους πελάτες και τους μετόχους του».

