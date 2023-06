Υπογραφές για να διασωθούν τα μεταγλωτισμένα 90s παιδικά του ANT1

Υπογραφές για να διασωθεί το αρχείο αποκλειστικών μεταγλωτίσεων στα παιδικά των 90s προς τον ΑΝΤ1 τρέχει μέσω της πλατφόρμας Change. Σύμφωνα με το αίτημα που υπογράφουν online δεκάδες άτομα, σκοπός αποτελεί η διαφύλαξη των μεταγλωτίσεων και να νοικιαστούν ξανά τα δικαιώματα στην πλατφόρμα ANT1+.

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία:

Από το 1990 μέχρι περίπου το 2001, ο ANT1 μεγάλωσε μια γενιά παιδιών (σήμερα πλέον γονέων), με μεταγλωττισμένα κινούμενα σχέδια κάθε σαββατοκύριακο τα πρωινά.

Σε αντίθεση με το MEGA Channel, όπου υπήρχε αποκλειστική συνεργασία με βάση τις σειρές της Disney, o ΑΝΤ1 ανέλαβε όλες τις υπόλοιπες σειρές κινουμένων σχεδίων και ζωντανής δράσης της εποχής, από τεράστιες επιτυχίες (Power Rangers, Sailor Moon, Dragon Ball) έως και λιγότερο γνωστά αριστουργήματα (Montana Jones, Calimero, Eek the Cat, 80 Dreams, κτλ).

Περίπου 120 παιδικές σειρές προβλήθηκαν στο κανάλι του Αμαρουσίου, με τουλάχιστον 100 να είχαν μεταγλωττιστεί ολοκληρωμένες, αποκλειστικά όμως για τον σταθμό.

Οι μεταγλωττίσεις αυτές δεν κυκλοφόρησαν ποτέ στο εμπόριο, καθώς είχαν μεταγλωττιστεί στα Studio Cross, SPK, CineTV και Lysis, σε αποκλειστική εσωτερική συνεργασία με τον ANT1.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. Dragon Ball, Batman), οι μεταγλωττίσεις δεν βγήκαν ποτέ σε VHS/DVD, ούτε σε κάποια πλατφόρμα streaming. Προβλήθηκαν ξανά μόνο σε επανάληψη τα καλοκαίρια του κάθε έτους.

Έπειτα από εκτενή έρευνα των περασμένων ετών, διασταυρώθηκε πως το περιεχόμενο αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, φυλαγμένο στο αρχείο του καναλιού.

Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα, καθώς παραμένουν σε χρονοντούλαπο, με τους υπεύθυνους κατά το παρελθόν να απαντούν με «μα ποιος ενδιαφέρεται, αφού υπάρχουν καινούργια παιδικά».

Η απάντηση είναι πως παγκοσμίως υπάρχει μια γιγαντιαία αγορά βασισμένη στη νοσταλγία. Από τη Γαλλία και την Ιταλία, μέχρι τη Ρουμανία και τη Τουρκία, οι μεταγλωττίσεις των παλιών παιδικών είναι πλήρως διαθέσιμες σε DVD ή σε υπηρεσίες streaming.

Αποκλειστική εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα, χωρίς καμία υπερβολή. Το μόνο θετικό που συνέβη στο θέμα αυτό, είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου που προβλήθηκε στο MEGA, είναι πλέον διαθέσιμο στο Disney+.

Όμως τι γίνεται με την περίπτωση του ANT1, που διαθέτει την υπηρεσία ANT1+; Δυστυχώς μάλλον επικρατεί η παραπάνω λανθασμένη αντίληψη, πως δηλαδή δεν υπάρχει κοινό.

Μάλιστα το κόστος δικαιωμάτων προβολής/streaming για τα παλιά παιδικά, είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προγράμματος ή με σύγχρονα παιδικά. Άρα το κώλυμα δεν πρέπει να είναι οικονομικό, αλλά μόνο ως ρίσκο πλήρους αποτυχίας.

Με νοσταλγικές ομάδες και σελίδες στο facebook που αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και 90s νοσταλγικές εκδηλώσεις στο Γκάζι και το Φάληρο, που κόβουν δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια, είναι εξαιρετικά προφανές ότι το κοινό είναι τεράστιο.

Άραγε λοιπόν, υπάρχει κάποιο κενό επικοινωνίας; Μήπως οι αρμόδιοι είναι ηλικιακά μεγαλύτεροι ή μικρότεροι και αδυνατούν να αντιληφθούν πόσο μεγάλο αντίκτυπο είχαν τα παιδικά σε όσους ήμασταν παιδιά τη δεκαετία του ’90;

Είναι μάλιστα γεγονός ότι η συντρηπτική πλειοψηφία του κοινού αυτού, έχουμε σχεδόν όλοι παιδιά και μάλιστα στην πιο κατάλληλη ηλικία (ίδια με όση ήμασταν εμείς τότε), ώστε να χαρούμε μαζί τους τις χαμένες αυτές μεταγλωττίσεις. Όπως δηλαδή γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη…

Ακολουθεί μια λίστα (μάλλον όχι πλήρης) με τις σειρές που προβλήθηκαν σε αποκλειστική μεταγλώττιση ANT1 και δεν κυκλοφόρησαν ξανά, ούτε υπάρχουν διαθέσιμες για το κοινό, σε καμία μορφή.

(1992-93) ALF The Animated Series

(1992-93) Ghostbusters

(1992-93) GoBots

(1992-93) James Bond Jr.

(1992-93) Piggsburg Pigs!

(1992-93) Widget the World Watcher

(1992-94) Bobby’s World

(1992-95) Mr. Bogus

(1993-94) Attack of the Killer Tomatoes

(1993-94) Back to the Future: The Animated Series

(1993-94) Bucky O’Hare and the Toad Wars

(1993-94) Dungeons & Dragons

(1993-94) Gravedale High

(1993-94) Super Mario Bros. Super Show (με ηθοποιούς)

(1994-01) Power Rangers (6 σεζόν, ελάχιστα επεισόδια βγήκαν σε VHS)

(1994-95) Around the World in Eighty Dreams, Saban’s

(1994-95) Biker Mice from Mars

(1994-95) Cadillacs and Dinosaurs

(1994-95) Eek the Cat

(1994-95) Jetsons

(1994-95) Noozles, The Wondrous Koala Blinky

(1994-95) SilverHawks

(1994-95) Super Dave – Daredevil for HireΚασκαντέρ

(1994-95) Timberwood Tales, The

(1994-95) Twinkle the Dream Being

(1995-96) Babar

(1995-96) Calimero (έκδοση 1974)

(1995-96) Conan the Adventurer

(1995-96) Jin-Jin and the Panda Patrol

(1995-96) Moo Mesa, Wild West C.O.W.-Boys

(1995-96) Pebbles and Bamm-Bamm Show

(1995-96) Space Cats

(1995-96) Starcom

(1995-96) Taotao

(1995-96) Wish Kid

(1995-97) Samurai Pizza Cats

(1995-97) Teenage Mutant Ninja Turtles

(1995-97) VR Troopers

(1995-98) Sailor Moon

(1996-07) Calimero (remake 1992)

(1996-97) Creepy Crawlers

(1996-97) Magic School Bus, The

(1996-97) Street Fighter

(1996-98) Nintama Rantaro (Ο Μικρός Νίντζα)

(1997-01) Dr. Slump

(1997-98) Mega Man

(1997-98) Tick, The

(1997-99) Montana Jones

(1998-99) Eagle Riders

(1998-99) Untouchables of Elliot Mouse, The

(1999-00) Magician, The

(2000-01) All Dogs Go to Heaven: The Series

(2001-02) Flint the Time Detective

Υπογράψτε λοιπόν κι εσείς πως θέλετε το τεράστιο χαμένο αυτό υλικό στην πλατφόρμα ANT1+, πριν μεγαλώσουν τα παιδιά μας και πριν χαθεί για πάντα στο χρονοντούλαπο…

Μπορείτε να υπογράψετε online εδώ