Με 8 βραβεία στα Event Awards 2018 η Κωτσόβολος

Με 1 PLATINUM, 2 GOLD, 4 SILVER και 1 BRONZE σε 7 διαφορετικές κατηγορίες για 5 μεγάλα projects ολοκληρώθηκε η βραδιά των Event Awards 2018 για την Κωτσόβολος. Συνολικά απέσπασε 8 βραβεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την υποστήριξη της καμπάνιας «Είχες και στο χωριό σου Black Friday», την Έκθεση Τεχνολογίας “Thanks to Tech”, την παρουσία της εταιρείας στη HORECA με «Το ξενοδοχείο του μέλλοντος», τη διαδικτυακή εκπομπή «Βάζουμε τον Chef στην Πρίζα» και τα Εγκαίνια του καταστήματος στον Πειραιά.









Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που κατανεμήθηκαν τα βραβεία ήταν οι εξής:• Καμπάνια «Είχες και στο χωριό σου Black Friday» - 1 PLATINUM και 1 GOLD στην κατηγορία Integrated Marketing• Καμπάνια «Είχες και στο χωριό σου Black Friday» - 1 GOLD στην κατηγορία Brand Activation & Sales Promotion - B2C• Έκθεση Τεχνολογίας “Thanks to Tech” - 1 SILVER βραβείο στην κατηγορία Experiential Marketing Event Β2C• Έκθεση Τεχνολογίας “Thanks to Tech” - 1 SILVER βραβείο στην κατηγορία Εκθέσεις• Η παρουσία της εταιρείας στη HORECA με «Το ξενοδοχείο του μέλλοντος» - 1 SILVER βραβείο Brand Activation & Sales Promotion – B2B• Η διαδικτυακή εκπομπή «Βάζουμε τον Chef στην Πρίζα» - 1 SILVER βραβείο στην κατηγορία Καμπάνια Social Media• Τα Εγκαίνια του καταστήματος στον Πειραιά - 1 BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Corporate Event / Εγκαίνια.Η Μάριαμ Σάντρι, Marketing Manager, δήλωσε σχετικά: «Με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών μας The Newtons Laboratory / Gravity the Newtons, Momentum / McCANN Athens, YARD, AMUSE και Initiative καταφέρνουμε να δημιουργούμε ξεχωριστές τεχνολογικές στιγμές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πελάτη μας. Στόχος μας είναι να του προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε κάθε στιγμή της ζωής του, όπου μπορούμε να επέμβουμε, εντός και εκτός των ορίων των καταστημάτων μας. Η αναγνώριση των έργων μας με 8 βραβεία μας παροτρύνει να λέμε «καλύτερη εμπειρία, καλύτερη ζωή» και επιφυλασσόμαστε για ακόμα καλύτερες στιγμές στο μέλλον!».