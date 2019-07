Μυθική ατάκα στο έκτακτο δελτίο τού ΑΝΤ1: «Έχουμε γκαντέμη πρωθυπουργό»

Δεισιδαιμονία ή Μεταφυσική Αλήθεια;

Παρασκευή, ώρα 14:13, 13η ημέρα με τον Κούλη Μητσοτάκη στην εξουσία.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ ταρακουάει την Αθήνα

και ξυπνάει μνήμες από εξαιρετικώς οδυνηρά παρελθόντα.

Ευτυχώς,

τούτην τη φορά δεν υπάρχουν θύματα ή αξιοσημείωτης έκτασης ζημιές,

οπότε δικαιούμαστε -σε επίπεδο αγχόλυσης-

να αντιμετωπίσουμε με χιούμορ τα ευτράπελα

που ακολούθησαν το έντονο γεωλογικό φαινόμενο

και καταπράϋναν τον φόβο και την αγωνία μας.

Μόλις γίνεται ο σεισμός,

ο ΑΝΤ1 -όπως κι όλοι οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί-

σπεύδει να διακόψει τη ροή τού προγράμματός του

και ξεκινά να μάς ενημερώνει

για ό,τι προκύπτει ειδησεογραφικώς από το χτύπημα τού Εγκέλαδου.

Η πρώτη φορά που σκάει ένα χαμόγελο στο χειλάκι μας,

είναι όταν κάποια συμπαθέστατη συμπολίτισσά μας

αναλαμβάνει να μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή της

(στη Μαγούλα, όπου και το επίκεντρο).

«Είμαστε αναστατωμένοι...»,

λέει στον δημοσιογράφο Γιώργο Κούρο

που έχει αναλάβει να παρουσιάσει το έκτακτο δελτίο,

και συμπληρώνει με έμφαση:

«Δεν το περιμέναμε με τίποτα να συμβεί κάτι τέτοιο.».

Κάθε φορά που είσαι πεπεισμένος ότι τα έχεις ακούσει όλα,

έρχεται κάτι καινούργιο, κάτι ασύλληπτο,

να κάνει τ’ αφτιά σου να κουδουνίζουν.

Μιλάμε ότι η φράση «Δεν το περιμέναμε με τίποτα.»

είναι αλήστου μνήμης αν σκεφτούμε ότι αναφερόταν σε σεισμό·

λες και ο Σεισμός είναι Ζαμπούνης,

και συνηθίζει να ενημερώνει λεπτομερώς για την άφιξή του.

...

Βεβαίως, αυτό ήταν μόνο το hors d’ouvre,

καθώς λίγο αργότερα κατέφθασε και το κυρίως πιάτο.

Όπως έγραφε χαρακτηριστικά το ενημερωτικό «σουπεράκι»,

ήταν στην τηλεφωνική γραμμή ένας «κάτοκος Λιοσίων»

(τάμα το έχουν εκεί στον «ΑΝΤ1»,

να μην περνάει δελτίο χωρίς να μάς προσφέρουν «μαργαριτάρια»).

Βγαίνει, λοιπόν, ο... κάτοκος Λιοσίων στον «αέρα»,

και αφού μάς γνωστοποιεί

ότι η δόνηση έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην κάβα ποτών που διαθέτει,

καταλήγει χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό στον υπεύθυνο τής καταστροφής..:

«Έπρεπε να τα περιμένουμε αυτά, διότι έχουμε γκαντέμη πρωθυπουργό.».

Προς στιγμήν ο Γιώργος Κούρος μένει αποσβολωμένος από την απρόσμενη ατάκα,

αλλά σύντομα αντιδράει με την αρμόζουσα δεοντολογία.

«Ε, τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι προσέγγιση σοβαρή,

θα μού επιτρέψετε να πω...»,

προσπαθεί ευγενικά να επαναφέρει τον συνομιλητή του στον «ίσιο δρόμο»,

αλλά διαπιστώνοντας ότι ο συμπολίτης μας συνεχίζει ακάθεκτος

και πάει να μπλέξει στην κουβέντα την πρόσφατη τραγωδία τής Χαλκιδικής,

τον αποχαιρετά με ξεκαρδιστική ειρωνεία..:

«Θα κάνουμε βουντού τότε, να μην ξανάχουμε φυσικά φαινόμενα.

Να σάς ευχαριστήσουμε πολύ...».

Ακούστε στο ακόλουθο βίντεο το απολαυστικό απόσπασμα...

Συμπληρωματική Σημείωση:

Είναι δεδομένο ότι εδώ και δεκαετίες

η Νεοελλάδα προσπαθεί απεγνωσμένα

να γίνει το «Μεξικό» ή η «Κολομβία» τής Ευρώπης

(εν’ πολλοίς, και τηρουμένων των αναλογιών, τα έχει καταφέρει).

Όμως,

είναι κι αυτές οι μαγικές στιγμές,

που λες και τούτη η χώρα

έχει πάρει από το γαλατικό χωριό το αποκλειστικό franchise·

η ατάκα των απελπισμένων και αιωνίως ηττημένων Ρωμαίων,

το περίφημο «Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτες»,

μοιάζει να γεννήθηκε έχοντας «γαλανόλευκη Μούσα».

Η Γαλανόλευκη Γαλατία!

...

Απ’ την άλλη,

το δυστύχημα είναι,

ότι στη Νεοελλάδα οι ιστορίες δεν τελειώνουν

με τούς πάντες να γλεντούν γύρω από το ίδιο τραπέζι

και με τον Κακοφωνίξ δεμένο και φιμωμένο πάνω στο δέντρο.

Τουναντίον·

ο «Κακοφωνίξ» είναι ο μοναδικός που γλεντάει στη Νεοελλάδα

και οι (έντιμοι) πολίτες είναι δεμένοι και φιμωμένοι

(if you know what I mean, που λέμι κι στου χουριό μ’).

Όσο για τον προσδιορισμό «γκαντέμης πρωθυπουργός»

που αποδίδεται κατά κόρον αυτές τις μέρες στον Κούλη Μητσοτάκη,

θα ήταν ένα ασήμαντο και γελοίο προϊόν δεισιδαιμονίας,

αν δεν δεχόταν εδώ και αιώνες η Επιστήμη

ότι κάθε άνθρωπος έχει την αύρα του.

Ε, λοιπόν, ακόμη κι ο Παγανισμός δικαιούται να κρίνει σωστά,

στηριζόμενος στο ένστικτό του.

Ναι μεν το λεξιλόγιο τού Παγανιστή είναι φτωχικό,

αλλά το Ανθρώπινο Ένστικτο πάντα θα δύναται να αναγνωρίζει την Αύρα.

Και οι νοούντες νοήτωσαν...

μ.Γ.