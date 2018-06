«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι,είναι φορές που μία στήλη μετατρέπεται σε «μοναχικότητα πολυτελείας»·μία υπέροχη μοναχικότηταπου ενίοτε μάς προστατεύει από την πολλή συνάφεια τού κόσμουκαι από τον κίνδυνο εμπλοκής σε ατέρμονες διαφωνίες.* Έβλεπα και άκουγα νωρίτερα τούς συντελεστές τής εκπομπής «Πρωϊνό»να τσακώνονται για τη Μαρία Μπακοδήμουκαι τη φωτογράφισή της για γνωστό περιοδικό.* Μα καλά, είμαστε σοβαροί;Ναι, να καθίσουμε να τσακωθούμε, αλλά για τη Μαρία Μπακοδήμου;Ποιος ο λόγος;* Ο σωστός τρόπος είναι ο εξής..:Διατυπώνεις την άποψή σου, δεν έρχεσαι σε προστριβή, και «γεια σας».*** Φαίνεται ότι όσο περνούν τα χρόνια,η απόγνωση και η απελπισμένη δίψα κάποιων τηλεοπτικών προσώπωνείναι να συζητιούνται πάση θυσία.Η Πιστοποίηση τού Κατήφορου έρχεται,όταν ξεκινάς να κάνεις αυτά που κορόϊδευες.* Πότε ήταν η τελευταία τηλεοπτική επιτυχία τής κυρίας Μπακοδήμου;Το 2006-2008,οπότε και ήταν η συμπαρουσιάστρια τού Φώτη Σεργουλόπουλουστο «TV Tiglon».Έκτοτε, ουδεμία πραγματική επιτυχία.* Προσωπικώς, ουδέποτε εξετίμησα την τηλεοπτική περσόνα «Μπακοδήμου».Τη θεωρώ ανάμεσα στις πιο ευνοημένες και υπερτιμημένες παρουσιάστριες,που επί πάρα πολλά χρόνια έχει διαρκώς βήμαχωρίς να παράγει την ελάχιστη υπεραξία (ούτε καν την αξία).* Σαφέστατα και είναι μία πολύ έξυπνη γυναίκα,αναμφίβολα είναι σέξι,αλλά -το δηλώνω ευθαρσώς- εμένα δεν μ’ αρέσει(όπως θα ’λεγε και η τραγουδιάρα τής λαζοπουλικής σάτιρας).* Ανέκαθεν με απωθούσε αυτή η ενοχλητική αύρα ελιτισμού που εξέπεμπε,η οποία αυτοαναιρούταν άμα τη εμφανίσει της.Δηθενιά ευρηματικότητας,δηθενιά ανοιχτής πνευματικότητας,δηθενιά απελευθέρωσης·ακόμα και η στήριξη στη «Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι.» κοινότηταγινόταν με έναν εντελώς λανθάνοντα και δυσφημιστικό τρόπο·όπως απεχθάνομαι τούς φασίστες και τούς ρατσιστέςπου καταδιώκουν όποιον έχει ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό,έτσι απεχθάνομαι και την αντίληψηότι για να τονίσουμε την απελευθέρωσή μαςπρέπει η εκάστοτε εκπομπή μας υποχρεωτικώς να λοατκίζει(«λοατκίζω» = ρήμα-νεολογισμός).* Όσο κι αν ακούγεται παράξενο (έως και αντιφατικό),ο -εκ’ δηλώσεώς του- ομοφυλόφιλος Φώτης Σεργουλόπουλοςήταν ο άνθρωπος που κρατούσε μία αξιοσέβαστη στάση,την ώρα που δίπλα του εκτυλίσσονταν φτηνιάρικα ξεμπούρμπουλα.* Η Μαρία Μπακοδήμου μού εκπέμπει κομμωτήριο·αυτό από μόνο του δεν είναι μεμπτό, ούτε καταδικαστέο και καταδικαστικό·όμως, το πρόβλημα ξεκινάει όταν το «κομμωτήριο» έχει τουπέ «γκαλερί».* Η εχθρική-ειρωνική στάση που κρατούσε επί χρόνια η «γκαλερί»όταν το θέμα ήταν τα «realities»,αντικαταστάθηκε από την αποδοχή τής πρότασηςνα παρουσιάσει το «Power Of Love»·το -κατ’ εμέ- πιο αισχρό και θλιβερό ριάλιτιπου έχει προβληθεί εδώ και χρόνια στην Ελληνική Τηλεόραση(το «The Game Of Love» ωχριά σε φτήνια και προστυχιά,αλλά ας όψονται οι φωστήρες τού ΑΝΤ1που ό,τι πιάνουν στα χέρια τους το μετατρέπουν σε κάρβουνομε τούς αποτυχημένους χειρισμούς τους).*** Όπως έχω τονίσει επανειλημμένα,μία τηλεοπτική στήλη που σέβεται τον εαυτό της,απαγορεύεται διά ροπάλου να έχει ως γνώμονά τηςκαι ως κατευθυντήριο οδηγό τής σκέψης τηςτο μικροαστικό «ραβασάκι τής “A.G.B.”».Ναι, ο άνεργος, απαίδευτος, ακαλλιέργητος νεοελληνικός λαουτζίκος,έστεψε με ικανοποιητική τηλεθέαση αυτό το φλύαρο εγχείρημα.Και λοιπόν, τι έγινε;Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος ο οποίος θα πει«Α, από τούδε και στο εξής θα βλέπω “Σκάϊ”,επειδή προβάλλει ωραίες εκπομπές όπως το “Power Of Love”.»;Ή θα πει «Μπράβο στη Μαρία Μπακοδήμου για τη μεγάλη της επιτυχία.»;* Ναι μεν η Τηλεόραση είναι πόρνη,αλλά έχει και μία βαθιά αίσθηση δικαιοσύνης·όταν θέλει να σε τιμωρήσει,συχνά σε επιβραβεύει με επιτυχίες που δεν μπορείς να καρπωθείς·αν, δηλαδή, θεωρήσουμε το περί ου ο λόγος ριάλιτι ως «επιτυχία»,τι θα βγει να πει η Μαρία Μπακοδήμου στην Κοινωνία;Δικαιούται να πει με καμάρι«Εμένα που με βλέπετε, παρουσίασα φέτος το “Power Of Love”.»;Μιλάμε ότι γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια και τα ασπρόμαυρα...*** Άφησα για το τέλος, τη Μετάλλαξη.Αλλιώς εξεκίνησε η κυρία Μπακοδήμου την παρουσίαση τού ριάλιτι,αλλιώς καταλήγει.Η 54χρονη παρουσιάστριαμοιάζει να έχει συνάψει ισόβια συμφωνία με το «Μεφιστοφελές Photoshop»·το πρόσωπό της είναι πιο στιλπνόκαι από τα ανδρικά λουστρίνια στο «κόκκινο χαλί» των «Όσκαρς».* Ο Ουΐνστον Τσόρτσιλ ζητά ήδη αναθεώρηση τής περίφημης ατάκαςμε την οποία κάποτε συνέδεσε τούς Έλληνες και τούς Ήρωες.Ιδού η νέα διασκευή..:«Στο Μέλλον δεν θα λέμε ότι η Μαρία Μπακοδήμου επέρασε από Photoshop,αλλά ότι το Photoshop επέρασε από Μαρία Μπακοδήμου.».*** Επί τού Πιεστηρίου:Ξάφνου μού προέκυψε μία καταπληκτική ιδέα·ένα ριάλιτι που θα λέγεται «Power of Madame Tussauds»(«Η Δύναμη τής Μαντάμ Τισό» ή «Η Δύναμη των Κέρινων Ομοιωμάτων»)!* Άτομα που θα οφείλουν την «ομορφιά» τους στην Πλαστική Χειρουργική,θα διδάσκουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι ο εαυτός σουκαι να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου.Ε, και αν καμιά φορά τσακωθείς προσωρινά μαζί του,βγαίνεις με τον εαυτό σου για ένα μπότοξ («για ένα ποτάκι» ήθελα να πω)και αμέσως συμφιλιώνεστε.* Ω, τέμπορα, ω, ψώρες.*** Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπιυδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...