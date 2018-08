«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι,εσείς ανεβάζετε γυμνές φωτογραφίες στο «Instagram»ή είστε τίποτα δευτεράντζες;* Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια,εσείς τα κορίτσια κάτι κάνετε·εμείς τ’ αγόρια είμαστε ράθυμακαι δεν έχουμε αντιληφθεί ακόματο κοινωνικό έργο που προσφέρει η συμπαθής διαδικτυακή πλατφόρμα.* Βεβαίως, για να τα λέμε όλα,μάς λείπει και το Πρότυποπου θα μάς βάλει στη διαδικασία να το μιμηθούμεκαι να βγαίνουμε κι εμείς τσίτσιδοι.Οι γυναίκες έχουν να αντιγράψουν την Κιμ Καρντάσιαν,την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, τη Ρίτα Όρα,τη Μάγκυ Χαραλαμπίδου, την Κατερίνα Στικούδη, την Ασημίνα Ιγγλέζουκαι τόσες άλλες μπροστάρισσεςπου διακηρύσσουν με αυταπάρνηση την «Ξεβράκωτη Επανάσταση»·εμείς οι φτωχούληδες έχουμε βολευτεί με έναν σεμνότυφο Σπαλιάρα,που, πόσους πια να παρακινήσει κι αυτός ο έρμος;*** Εν’ πάση περιπτώσει,το θετικό είναι ότι μέρα παρά μέρα, (Ρίτα) ώρα παρά (Ρίτα) ώρα,λεπτό παρά λεπτό,όλο και κάποιο κορίτσι τρώει μια φλασιάκαι ανεβάζει στο «Instagram» κάποια φωτογραφίαπου κινητοποιεί το Ανδρικό Ορμέμφυτο.* Το τελευταίο ευχάριστο κρούσμαπροέκυψε από την ανερχόμενη Μαντώ Γαστεράτου(άραγε αυτή η κοπέλα για πόσα χρόνια θα παραμείνει «ανερχόμενη»;).* Η Μαντώ ανέβασε μία ομολογουμένως καλλιτεχνίζουσα φωτογραφία,με το συνοδευτικό αγγλόφωνο σχόλιο«I have opened a door for you that no one man can close...»(«Έχω ανοίξει μία πόρτα για εσένα, που ουδείς μπορεί να κλείσει...»).Επ’ αφορμή, λοιπόν, τής συγκεκριμένης ανάρτησης,δράττομαι τής ευκαιρίας να σάς αποκαλύψωένα μύχιο μυστικό τού Γυναικείου Ψυχισμού,το οποίο δεν υπάρχει άλλος άντρας παγκοσμίωςπου δύναται να σάς αποκαλύψει(διότι, ουδείς γνωρίζει τη Γυναίκα όσο τη γνωρίζει ο γράφων·και για να δημιουργήσω ακόμα μεγαλύτερη ίντριγκα, πού ξέρετε·ίσως πίσω από ένα «ανδρικό» ψευδώνυμο να κρύβεται μία γυναίκα)!*** Πάμε όμως στο προκείμενό μας,διότι σάς βλέπω, άντρες και γυναίκες, ότι φλέγεστε ήδη·οι μεν για να δείτε τι θα πω και οι δε για να δείτε τι θα πω...(πσσς, καταπληκτικό αυτό που είπα)* Λοιπόν...Φίλοι μου,θα έχετε παρατηρήσειότι συχνά οι γυναίκες αναρτούν προσωπικές τους φωτογραφίεςστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,συνοδεύοντάς τες με κάποιο απόφθεγμαή εκφράζοντας τα συναισθήματά τους στα Αγγλικά.Μία πρώτη, εύκολη ανάγνωση, λέει,ότι αυτό το κάνουν επειδή τα Αγγλικά είναι η «υπ’ αριθμόν 1» διεθνής γλώσσα.Μία επίσης εύκολη, δεύτερη ανάγνωση, λέει,ότι αυτό το κάνουν απλά και μόνο για να κάνουν φιγούρα.Όμως,υπάρχει και ένας ακόμη λόγοςπου οι γυναίκες καταφεύγουν σε αυτήν την επιλογή.Ο λόγος είναι η... Δειλία.*** Όπως σάς το λέω·οι γυναίκες πράττουν τοιουτοτρόπως από δειλίακαι -συνεπαγωγικώς- από μία απεγνωσμένη αναζήτηση αισθήματος ασφάλειας·πρόκειται για την ακριβώς ίδια ψυχολογική διαδικασίαπου οδηγεί μία γυναίκα να επιδίδεται σε ακολασίεςόταν κάνει διακοπές σε μέρος όπου δεν τη γνωρίζουν,ενώ τις ίδιες πράξεις,(ενδεχομένως) ούτε που θα τις διανοούτανστα στενά όρια τής γειτονιάς της, τού κοινωνικού περίγυρού της ή και τής πόλης όπου ζει.* Βεβαίως, επειδή πλέον με το Διαδίκτυο είμαστε όλοι μια γειτονιά,η χρήση τής Αγγλικής Γλώσσας λειτουργεί ενίοτε ως δικλείδα ασφαλείαςακόμη και σε θέματα που δεν ελλοχεύει κάποια απειλή·άλλωστε, και μόνο το γεγονός ότι είμαστε πλέον όλοι μία γειτονιά,συνιστά για πολλούς ανθρώπους μία πνιγηρή απειλήαπέναντι στην οποία αποζητούν τρόπους για να αντεπεξέλθουν.* Και επειδή εμείς εδώ δυνάμεθα να θαυμάζουμε χωρίς φοβικά σύνδρομακαι χωρίς να ψάχνουμε φραστικές επικαλύψεις,θα πω στα Ελληνικά και όχι στα Αγγλικά το επιμύθιο..:«Μαντώ Γαστεράτου, έχεις ωραία πλάτη!».*** Α..., και κάτι ακόμη..:Μαντώ, πρόσεχε την Τηλεόραση, τα Μ.Μ.Ε. και το Διαδίκτυο,διότι η ωραία πλάτη είναι ένα ακόμη κίνητρογια να σού τη φέρει κάποιος πισώπλατα.* Επειδή λοιπόν παντρεύεσαι στις 22 Σεπτεμβρίου,να θυμάσαι ότι το «Instagram» είναι ο καλύτερος φίλος των διαζυγίων.* Γενικώς, τα «social media» θα έπρεπε να έχουν την ένδειξη..:«Είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. Μην το δοκιμάσετε σπίτι σας.»(από όσα σπίτια το δοκίμασαν, τα περισσότερα έκλεισαν).Αυτάαα...*** Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...