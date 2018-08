«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Φίλες και Φίλοι, έχει συμβεί κάτι απίστευτο.Μόλις πριν λίγο, στις 8 το απόγευμα, έβαλα ΑΝΤ1 και δείχνει δελτίο ειδήσεων.Τι γίνεται;* Ξέρω ότι ήδη με λέτε «ψεύτη», «Μινχάουζεν», «Αίσωπο», «Πινόκιο»και όλα τα συναφή(για την ακρίβεια, δεν υπάρχουν άλλα συναφή·τα εξήντλησα όλα).* Κι όμως, είν’ αλήθεια, φίλες και φίλοι.Τέσσερις μέρες τώρα, βλέπαμε τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»,και πάνω που είχαμε συνηθίσει,τσουπ, έρχεται αυτός ο ΑΝΤ1 και πάει και κάνει πισωγυρίσματα.Εν’ πάση περιπτώσει,πρέπει να συνέλθουμε γρήγορα από αυτό το μεγάλο σοκ,διότι -με τον τρόπο που πορεύεται ο σταθμός-θα έχουμε και στο εγγύς μέλλον αντίστοιχα φαινόμενα.*** Συνεχίζουμε με ΑΝΤ1, προτού πάμε στα καλά(τι να κάνουμε·έχει φτάσει το κανάλι τού Αμαρουσίουνα αποτελεί απλώς μετάβαση για το Καλόκαι όχι στάση).* Τόπος: Εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί στις 10»Η Νικολέτα Ράλλη(η οποία είναι γενικώς πολύ καλή σε αυτό που κάνει)προβαίνει σε μία τεράστια ασέβεια, σάχλα, γελοιότητα.* Η εκπομπή έχει μόλις ξεκινήσει,έχει γίνει η καθιερωμένη «χορευτική» είσοδος τής Ράλληκαι τού συνεπικουρούντος Αναδιώτη,και ξάφνου η παρουσιάστρια επιδίδεται-αναφερόμενη στην εκλιπούσα Αρίθα Φράνκλιν-στο εξής λογύδριο..:«Θέλω να καθίσετε εκεί που κάθεστε...Στο σαλόνι σας είστε; Στον μπιντέ σας είστε; Στο τροχόσπιτο είστε;Δεν έχει καμιά σημασία.Σε κάποιο κάμπινγκ, με δορυφορική;Θα κάνουμε μία επανέναρξη,γιατί υπήρξε μία διαφωνία όσον αφορά το τραγούδι τής έναρξηςκαι μιας και χτες ήταν μια μέρα η οποία θα μείνει στην ιστορία δυστυχώς,μιας κι έφυγε απ’ τη ζωή η βασίλισσα τής σόουλ Αρίθα Φράνκλιν,πάμε πάλι απ’ την αρχή...».* Το ζεύγος πάει στην άκρη τού στούντιο και επανέρχεται·η θλιβερή ασέβεια προς την Τεράστια Καλλιτέχνιδαδεν έχει εξαντληθεί στη διατύπωση «Στον μπιντέ σας είστε;»,αλλά έχει και συνέχεια.* Η Νικολέτα Ράλλη αρχίζει να χοροπηδάει σαν κατσίκιυπό τούς ήχους τού θρυλικού «I say a little prayer (for you)»(«Λέω μια μικρή προσευχή (για εσένα)»).* Αμέσως μετά λαμβάνει χώρα η απερίγραπτη ασέβεια,την οποία -όσο κι αν είναι απερίγραπτη-θα σάς την περιγράψω μέσα από ένα κουΐζ.Δείτε αυτό το στιγμιότυπο με την ξεκαρδισμένη παρουσιάστρια.Και τώρα απαντήστε, τι λέει τη στιγμή που χασκογελάει..:Α) Ανέκδοτο με τον ΤοτόΒ) Μιλάει για μία φάρσα που έκανε στην κολλητή τηςΓ) Λέει τη φράση«Εχθές, δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα τής σόουλ μουσικής.»* Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, η σωστή απάντηση είναι η «Γ».Και είναι κρίμα, μία χαριτωμένη γυναίκα όπως η Νικολέτα Ράλλη,να μετατρέπεται σε μία σαχλή περσόναπου αντιμετωπίζει όλες τις στιγμές με όρους τηλεοπτικής κονσομανσιόν.Εγώ τι παραπάνω να πω...Οι μπιντέδες και τα χάχανα μιλούν από μόνα τους.*** Μεταφερόμαστε στο σημερινό δελτίο ειδήσεων τού Alpha,οι ιθύνοντες τού οποίου προέβησανσε μία εξαιρετική, αξιέπαινη και αξιομίμητη επιλογή.Αφιέρωσαν τα 15 τελευταία λεπτά τού δελτίουσε μία συζήτηση-οδοιπορικό για την Αρίθα Φράνκλιν,έχοντας στο στούντιο έναν καθ’ ύλιν αρμόδιοκαι απόλυτο γνώστη τού Παγκόσμιου Τραγουδιού,τον Νίκο Μουρατίδη.* Πριν αναπτύξω το εγκώμιό μου για αυτήν την απόφαση των συναδέλφων,θα αναφέρω πρώτα τις παραφωνιούλες που ενετόπισα·οι δύο είναι γλωσσικής υπόστασης (φαίνονται και στη φωτό),ενώ υπάρχει και μία που άπτεται τής Δημόσιας Αισθητικής.* Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι εκεί στον Alpha..:1ον) Όταν «συλλαβίζουμε» γράμματα,βάζουμε παύλες ανάμεσά τους και όχι τελείες·έτσι όπως έχετε γράψει το «R-E-S-P-E-C-T»,τα επτά γράμματα μοιάζουν να αποτελούν αρχικά λέξεων.2ον) Η Ελληνική Γλώσσα είναι μία «Γλώσσα-Διάνοια»που διαθέτει την απόλυτη δυνατότητα να έχει ορίσει η ίδια την ευηχία της.Δεν λέμε, λοιπόν, «στηΝ βασίλισσα», αλλά «στη βασίλισσα»(παιδάκια ήμασταν όταν διδασκόμαστανότι το «τελικό “νι”» χρησιμοποιείταιμόνον όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήενή από τα σύμφωνα «κάππα», «πι», «ταυ»,τα διπλά σύμφωνα «ξι» και «ψι»,καθώς και από τούς φθόγγους «μπ», «ντ», «γκ»).* Αγαπητοί συνάδελφοι,δεν φταίω εγώ που σάς παραπέμπω στα μαθήματα τού Δημοτικού·εσείς ευθύνεστε που κάνετε γλωσσικά λάθη Νηπιαγωγείου.*** Πάμε και στην αισθητική παραφωνία...Σε κάποια στιγμή,ο Νίκος Μουρατίδης εθέλησε να τονίσει ότι η Αρίθα Φράνκλιν ήταν ακομπλεξάριστηκαι πως αυτό πιστοποιούταν από τις τεράστιες αλλαγές στο σωματικό της βάρος.«Δεν τη νοιάζει τίποτα. Χέ.....»,είπε με δύσοσμη έμφαση ο μουσικός παραγωγός και dj(άραγε να εζήλωσε τη «δόξα» τής Νικολέτας Ράλλη με τούς «μπιντέδες»;).* Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι..:Εσείς που βγαίνετε στην τηλεόραση,μπορείτε στο σπίτι σας να μιλάτε όπως γουστάρετεκαι να δοξάζετε τα σωματικά απόβλητα με όποιον τρόπο επιθυμείτε.Όμως, βρείτε τη δύναμη να σέβεστε τη Δημόσια Αισθητική,καθώς και το γεγονόςότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που απεχθάνονται να ακούνε λέξειςοι οποίες παράγουν άσχημες εικόνες και οσμές.* Αλλά τι να λέμε· αυτή είναι η «κουλτούρα τού Νεοέλληνα».Αν ακούσει δημοσίως τη λέξηπου αφορά στο ανδρικό ή στο γυναικείο γεννητικό όργανο,επαναστατεί, ωρύεται, παθαίνει σοκ, αμόκ, υστερία, επιληψία.Αν ακούει για «ρεψ.....», «κλαν....» και «σκ..ά»,αισθάνεται σαν (σ)το σπίτι του.Κατάντια.*** Πάμε τώρα στα Καλά...15 λεπτά σε δελτίο ειδήσεων.15 λεπτά αφιερωμένα στην Αρίθα,επενδεδυμένα με ήχους, με γνωστικότητα, με ωραίες πληροφορίες.15 λεπτά που εκύλησαν χωρίς να το καταλάβουμε·15 Άχρονα Λεπτά.Εν’ κατακλείδι,15 λεπτά απόλαυσης, καλλιέργειας, παιδείας, υψηλού πήχεως·ένα τηλεοπτικό «Τιμής Ένεκεν» στο Ανθρώπινο Είδος.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στους ιθύνοντες τού δελτίου ειδήσεων τού Alpha.* Εν’ όσω έβλεπα αυτήν τη συζήτηση, αυτό το αφιέρωμα,αναρωτιόμουν..:«Γιατί, ρε γαμώ το, δεν υπάρχει μία τέτοια εκπομπή στην Ιδιωτική Τηλεόραση;Μία εκπομπή που θα ξέρει να είναι εμπορική χωρίς να απαρνιέται την Ποιότητα.Γιατί;Αφού γίνεται...Το είδαμε και σήμερα· μπροστά μας. Γίνεται...* Και κάπως έτσι, προκύπτει το αμείλικτο ερώτημα..:«Αφού γίνεται, γιατί δεν γίνεται;».* Έχω την απάντηση, αλλά δεν θα απαντήσω.Θέλω εσείς, φίλες και φίλοι, να το πράξετε·σκεφθείτε, και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε τη λύση.* Σάς χαιρετώ για το τριήμερο, με μία Τεράστια Κουβέντα(είναι «δώρο ζωής», με αγάπη από εμένα για εσάς):* Και οι νοούντες νοήτωσαν...*** Φεύγω για να σάς λείψωκαι θα επιστρέψω για να μη σάς λείπω...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες Δευτέραν τα σπουδαιότερα...*** Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τα λέμε τη Δευτέρα...