Παραιτήθηκε ιδρυτικό μέλος της παράταξης ''ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ''

Σε ανακοίνωσή του ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαζανίτης, ιδρυτικό μέλος της παράταξης ''ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ΄΄, ανακοινώνει τα εξής:

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ

Ένα μήνα μετά τις εκλογές στην ΕΣΗΕΑ, έχοντας συνειδητά σιωπήσει, ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να δώσω ορισμένες εξηγήσεις.

Από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά του κλάδου μας έδωσα με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα σε αυτό που πίστευα ότι είναι καλό για το σύνολο των συναδέλφων. Ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από το δάχτυλό μου, ποτέ δεν κυνήγησα την καρέκλα (άλλωστε η παραίτησή μου από την θέση του Ταμία προ μηνών, αλλά και η αποχώρηση από την παράταξη των Ενωμένων Δημοσιογράφων το απέδειξαν περίτρανα), ποτέ δεν έσκυψα σε συμφέροντα, ούτε κούνησα το κεφάλι μου συγκαταβατικά ή αδιάφορα σε κατάφορες αδικίες συναδέλφων. Δεν επεδίωξα την συνδικαλιστική μου επιβίωση ούτε την βολή, όπως οι καρεκλοκένταυροι του κλάδου έχουν επιβάλει ή προσπαθούν να παρουσιάσουν ως κανονικότητα.

Στις εκλογές αυτές κατέβηκα υποψήφιος για το ΔΣ ως ιδρυτικό μέλος μίας νέας παράταξης, της «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ», έχοντας καταθέσει συγκεκριμένες καταγγελίες προς τους συναδέλφους:

- Παρουσίασα τα οικονομικά στοιχεία για την κατασπατάληση των αποθεματικών και την ανερμάτιστη οικονομική πολιτική που ακολουθείται, ως συνέπεια της οποίας η ΕΣΗΕΑ τα επόμενα χρόνια θα χρεωκοπήσει και θα βάλει λουκέτο.

- Αποκάλυψα το πάρτι που γίνεται με εκδηλώσεις και αναθέσεις με θολές συμβάσεις. Άλλωστε τα τιμολόγια που αρνήθηκα να υπογράψω ως ταμίας δεν ήταν λίγα.

- Αρνήθηκα να συναινέσω στο σκάνδαλο της βιβλιοθήκης και τις αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

- Δεν υπέκυψα στις προσωπικές επιθέσεις κι αρνήθηκα να υπογράψω τιμολόγια με τα οποία θα συναινούσα στο όργιο σπατάλης για φιέστες κι εκδηλώσεις.

- Κατήγγειλα την νέα ΣΣΕ που υπέγραψε με την κυβέρνηση το δίδυμο Αντωνιάδου – Καπάκου, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, βάζοντας ταφόπλακα σε πολλά από τα κεκτημένα των συναδέλφων που εργάζονται στον δημόσιο κι ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από την πρώτη στιγμή αγωνίστηκα για να μπουν οι συνάδελφοι του ίντερνετ στην ΕΣΗΕΑ με πλήρη δικαιώματα, όπως κι έγινε. Αγωνίστηκα για την έκδοση της νέας ταυτότητας της ΕΣΗΕΑ, που με πολλές… εκπτώσεις και διαδικασίες στις οποίες είχα αντιρρήσεις τελικά έγινε.

Η πλειοψηφία χαιρέτησε με ενθουσιασμό τις πρώτες κινήσεις εξοικονόμησης χρημάτων που έκανα ως Ταμίας. Όταν όμως παρουσίασα τις βαθιές τομές που πρέπει να γίνουν ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία και την αβεβαιότητα που ταλανίζει την Ένωση, εκεί οι «δούκισσες» συνεπικουρούμενες από τους «εξυγιαντές» ύψωσαν τείχη. Γιατί πρωτίστως χτυπούσαν τα δικά τους συμφέροντα.

ΠΟΤΕ δεν δέχθηκα την συνδικαλιστική διπλοθεσία. Ήταν ο βασικότερος λόγος αποχώρησης από τους Ενωμένους Δημοσιογράφους. Αποτελεί χτύπημα στην καρδιά της δημοκρατίας και παραπέμπει σε πρακτικές Ερντογάν.

Αθεράπευτα ιδεολόγος; Σταθερός στις απόψεις μου; Με τα παραπάνω πορεύτηκα στις πρόσφατες εκλογές και το Σώμα των Δημοσιογράφων – Συναδέλφων αποφάσισε ότι οι "Ενωμένοι Δημοσιογράφοι" μαζί με την "Συσπείρωση" αποτελούν τους «εγγυητές» για την πορεία του κλάδου και την «σωτηρία» της ΕΣΗΕΑ.

Προσωπικά, ήθελα «καθαρή» εκλογή, που θα αποτελούσε δικαίωση των αγώνων που έδωσα και θα μου έδινε την ώθηση ώστε να συνεχίσω περαιτέρω και πιο δυναμικά για μία ΕΣΗΕΑ ανοιχτή σε όλους, χωρίς «καμαρίλες», χωρίς «κολλημένους με τις καρέκλες», μία ΕΣΗΕΑ με διάφανη οικονομική πολιτική, με χρηστή διαχείριση των χρημάτων των συναδέλφων. Μία ΕΣΗΕΑ συμπαραστάτη στα προβλήματα των συναδέλφων και πρωτοπόρο στην επίλυσή τους.

Ο κλάδος πήρε τις αποφάσεις του κι εγώ τις δικές μου.

Από σήμερα, ανακοινώνω την πλήρη αποχώρησή μου από τα συνδικαλιστικά δρώμενα, αφήνοντας τα ηνία σε αυτούς που ο κόσμος επέλεξε. Τους «αφήνω να κάνουν το παιχνίδι, που ξέρουν».

Αποχωρώ από την παράταξη ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ και πλέον αφοσιώνομαι πλήρως σε αυτό που στιγμή δεν άφησα. Το ρεπορτάζ.

Και για να προλάβω όσους σπεύσουν να πουν ότι υπάρχει περίπτωση επαναδραστηριοποίησης ή συνεργασίας, με αυτά τα δεδομένα και συνθήκες, κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον τούς αφιερώνω το απόφθεγμα του αμερικανού πολιτικού των Δημοκρατικών, Adlai Stevenson, ελάχιστα παραφρασμένο:

“Προτείνω στους αντιπάλους μας μια συμφωνία: αν σταματήσουν να λένε ψέματα για μας, θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια γι’ αυτούς”

‘Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι πίστεψαν ότι μαζί μπορούσαμε να αλλάξουμε την ΕΣΗΕΑ. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, με έντονες στιγμές και συγκινήσεις.

Δεν σταματάμε να ελπίζουμε… YES, WE CAN!

Χρήστος Μαζανίτης